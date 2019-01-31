«Стало тяжело играть»: спектакль Этуша сняли с репертуара

Спектакль «Бенефис» с актером Владимиром Этушем в главной роли больше не будет показываться на сцене Театра имени Вахтангова. По словам представителей театра, на подобный шаг руководству пришлось пойти из-за здоровья 96-летнего артиста.

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«Спектакль был поставлен два года назад Владимиром Ивановым по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала» и все это время ежемесячно шел при полных залах, — гласит официальное заявление. — Главную роль в спектакле неизменно играл народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш. К нашему огромному сожалению,

Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году свое 96-летие, стало тяжело играть этот трехчасовой спектакль. Мы, безусловно, не хотим подвергать лишней нагрузке любимого нами и, без ложной скромности, всей страной актера. Нам не хочется ставить и зрителей в положение, когда каждый показ спектакля может быть в последний момент отменен или заменен из-за неважного самочувствия артиста, как неоднократно происходило в последнее время. Поэтому мы приняли решение о снятии с репертуара спектакля «Бенефис».

Согласно художественному руководителю театра Римасу Туминасу, снятие постановки не означает, что народный артист принял решение завершить свою карьеру в целом.

«Мы понимаем, что возможность выходить на сцену для артиста равносильна потребности в еде, воде, воздухе. Поэтому театр в настоящее время делает все, чтобы Владимир Этуш имел в дальнейшем возможность регулярно выходить на Вахтанговскую сцену в роли, соответствующей не только его таланту, но и физическим возможностям. Желаем нашему патриарху Владимиру Абрамовичу Этушу крепкого здоровья, бодрости и сил, и, конечно, долгих лет на радость зрителям и во славу Вахтанговского театра», — сказал Туминас.

Напомним, что в мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о вручении Этушу ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Таким образом, артист стал полным кавалером почетной награды.

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — говорилось в тексте указа

Спустя месяц глава государства лично вручил награду актеру на церемонии, проходившей в Кремле. Путин тогда, в частности, подчеркнул, что российскую культуру невозможно представить без фильмов и спектаклей с участием «гениального, искрометного Владимира Этуша». Он также отметил, что актерский талант артиста покорил миллионы сердец россиян.

Вместе с тем в СМИ в последнее время нередко поступают тревожные слухи, касающиеся здоровья известного актера.

Так, летом 2017-го стало известно, что Этуш споткнулся на лестнице поликлиники и упал, после чего был экстренно доставлен в НИИ имени Склифосовского. Врачи, изначально подозревавшие перелом шейного отдела позвоночника, в результате, к счастью, констатировали лишь сильный ушиб.

Немногим ранее в прессе сообщалось, что всенародный любимец якобы перенес сердечный приступ во время отдыха на даче и был госпитализирован, однако позже эта информация не подтвердилась. В театре имени Вахтангова журналистам при этом рассказали, что Этуш действительно обращался в поликлинику, однако о госпитализации речи не было.

Уже в июле прошлого года Владимир Абрамович попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо во время отдыха в Италии, куда он отправился вместе с женой после завершения театрального сезона — актер в итоге пробыл в клинике на лечении чуть больше недели, после чего отправился в санаторий в Подмосковье.

В ноябре все тот же «Бенефис» был заменен творческим вечером Евгения Князева и Ольги Тумайкиной. Это произошло после того, как Этуш пожаловался на недомогание.

«Уважаемые зрители! В связи с болезнью народного артиста СССР Владимира Этуша вместо объявленного сегодня спектакля «Бенефис» состоится творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной», — говорилось в сообщении театра по поводу замены спектакля.