Наркобарон против фаворита «Оскара»: что будут смотреть в США

Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу в американском бокс-офисе по итогам первого февральского уикенда имеет новичок недели — криминальная драма «Мисс Пуля», главную роль в которой исполнила обладательница «Золотого глобуса» за «Девственницу» Джина Родригез. Ожидается, что в свои стартовые выходные лента Кэтрин Хардвик («Короли Догтауна»), рассказывающая об участнице конкурса красоты, которая становится заложницей обаятельного наркобарона, заработает в районе $10 млн — и, несмотря на такой достаточно скромный результат, возглавит домашний прокат.

Вторая строчка, согласно прогнозистам, должна достаться новому триллеру М. Найта Шьямалана «Стекло», в котором среди прочих сыграли Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон. Картина, получившая не самые восторженные отзывы критиков, вероятно, соберет в ходе третьего для себя уикенда в районе $9,5 млн.

Третьей в свою очередь станет комедийная драме «1+1: Голливудская история», американская адаптация популярной в России французской ленты «1+1», вышедшей на экраны еще в 2011 году и претендовавшей на получение «Золотого глобуса». За 1-3 февраля западная версия проекта, продюсированием которой занималась компания печально известного Харви Вайнштейна и стартовавшая в США более трех недель назад, пополнит собственную кассу приблизительно на $8 млн.

Прямо следом, по мнению экспертов, финиширует прекрасный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», доказавший критикам супергеройского кино, что и в этом жанре можно делать оригинальный и незаштампованный продукт. Показалось так, что важно, и критикам (анимационный фильм взял «Золотой глобус» и является одним из фаворитов «Оскара»), и зрителям, продолжающим отдавать создателям картины должное и уже спустя почти два месяца после премьеры: на восьмой (!) неделе проката «Человек-паук» всерьез претендует на четвертое место американского бокс-офиса с результатом в $4,6 млн.

Последним представителем топ-5, скорее всего, станет другая большая супергеройская премьера прошедшего года — «Аквамен», который недавно стал самой кассовой экранизацией комиксов DC в истории. Многобюджетный проект Джеймса Вана, роли в котором исполнили Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо, заработает в ходе седьмых для себя выходных в США приблизительно $4,5 млн. Общая касса фильма на данный момент составляет сумасшедшие $1,093 млрд.

Шестое место останется за еще одним претендентом на «Оскар» — правда уже в самой главной категории «Лучший фильм». Речь, естественно, про роуд-муви «Зеленая книга», обладателя «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Картина, дебютировавшая на домашней арене еще в середине ноября, соберет за 1-3 февраля в районе $4,4 млн.

На седьмой позиции, как ожидается, финиширует дебютант минувшей недели — детская приключенческая сказка «Рожденный стать королем». За первый уикенд последнего месяца этой зимы фильм заработает примерно $4,3 млн.

Строчкой ниже расположится одна из самых примечательных премьер месяца в США — документальный фильм того самого Питера Джексона «Они никогда не станут старше», окунающий зрителей в жуткую атмосферу Первой мировой войны. В американском прокате британо-новозеландский проект начнет с результата в $4 млн.

Девятым станет яркий представитель жанра доброго семейного кино — лента «Путь домой», рассказывающая о тяжелой судьбе милой собачки. Экранизация книги Брюса Кэмерона соберет за четвертые для себя выходные $3,5 млн

Наконец, замкнет топ-10 списка хоррор «Клаустрофобы» — $2,7 млн за пятые выходные в Штатах.