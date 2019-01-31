Бабушка, война и ужасы: на что пойдут в России

Лидером российского бокс-офиса за 31 января — 3 февраля, согласно экспертам, станет отечественная комедия «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители», занявшая первую строчку и по итогам стартовых для себя (то есть предыдущих) выходных. За этот уикенд сиквел ленты, чем-то напоминающей легендарную картину «В джазе только девушки» (правда, вместо Мэрилин Монро здесь Наталья «Глюкоза» Ионова, а вместо Тони Кертиса — Александр Ревва), должен заработать около 95-100 млн рублей.

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Интересно, что в случае непреодоления творением Марюса Вайсберга отметки в 100 млн рублей (что в целом возможно) предстоящие выходные станут первыми в России аж с предыдущего июля без хотя бы одного фильма, собравшего как минимум 0,1 млрд за уикенд.

Вторая позиция, если верить прогнозистам, достанется военной драме «Спасти Ленинград» режиссера Алексея Козлова, для которой стартовавший уикенд станет первым полноценным в домашнем прокате: фильм стартовал в российских кинотеатрах в минувшее воскресенье, 27 января (премьера была приурочена к юбилею освобождения города от блокады нацистской Германии), и собрал за дебютный для себя день 22,5 млн рублей. Что касается выручки ленты за 31 января — 3 февраля, то она составит приблизительно 90 млн рублей.

Замкнет топ-3 российского бокс-офиса один из главных фаворитов предстоящего «Оскара» — чудесный роуд-муви «Зеленая книга», ранее ставший обладателем «Золотого глобуса» в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Картина, главные роли в которой исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али, стартовала в нашей стране на минувшей неделе, когда стала только четвертой, но уже в свои вторые выходные (благодарить тут нужно в том числе и приближающуюся церемонию вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук), как ожидается, сможет финишировать в тройке с результатом в 65 млн рублей.

На четвертом месте, согласно прогнозам, расположится дебютант уикенда — отечественный хоррор Павла Сидорова «Рассвет» с Оксаной Акиньшиной. Ужастик, вероятно, заработает за отчетную четырехдневку в районе 50-55 млн рублей.

Строчкой ниже окажется новая работа знаменитого режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло», кроссовер двух других классных работ кинематографиста, а именно — триллеров «Сплит» и «Неуязвимый». В ходе третьих выходных в России фильм с ярким актерским составом (Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон) соберет чуть менее 50 млн рублей.

За пятую позицию со «Стеклом» намерен сразиться еще один новичок недели — комедия «Семья по-быстрому» с Марком Уолбергом и Роуз Бирн. Картина, по мнению экспертов, в свой стартовый уикенд заработает плюс-минус 45-50 млн рублей.

Седьмое место достанется российской военной драме «Т-34», премьера которой состоялась еще в самый первый день 2019 года. Фильм, ранее установивший несколько исторических достижений, соберет за пятые выходные на домашнем рынке приблизительно 40 млн рублей.

Только на восьмой строчке, согласно экспертам, начнет свой российский путь другой претендент на победу на предстоящем «Оскаре» (на секундочку, сразу десять номинаций) — историческая драма «Фаворитка». Лента с Оливией Колман, Рейчел Вайс и Эммой Стоун покажет выручку в примерно 35 млн рублей.

Наконец, последними представителями десятки сильнейших по итогам предстоящих выходных станут мультики «Волки и овцы: Ход свиньей» и ...

«Мирай из будущего», которые заработают около 30-и и 15 млн рублей соответственно.