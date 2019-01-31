Кого хочу, того и пародирую: Галкин осадил Ахеджакову

Телеведущий и пародист Максим Галкин ответил на претензии со стороны советской и российской актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой, которая накануне обвинила артиста в использовании ее образа в своих миниатюрах с целью пропиариться на ее имени.

«Уважаемая Лия Ахеджакова, — написал Галкин в инстаграме. — Спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что вы же сами много лет боретесь».

По словам юмориста, целью его пародий никогда не были «высмеивание» и «издевательство» над кем-либо. «Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении», — подчеркнул артист.

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Галкин отметил, что занимается политической сатирой, поэтому для него нет разницы, кого именно пародировать. В качестве примера ведущий привел президента России Владимира Путина, который, по его словам, выглядит в изображении юмориста «гораздо комичнее, чем оригинал».

»<...> Вы как давний непримиримый борец с режимом — желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо», — написал Галкин.

Он также пояснил, что злополучное выступление в театре «Современник», которое обидело 80-летнюю артистку, не было сделано ради повышения рейтингов, как утверждала Ахеджакова. Кроме того, он добавил, что в тот день в зале на юбилее Галины Волчек присутствовали друзья и коллеги артистки, которые восприняли пародию «восторженно».

» <...> Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег», — заключил шоумен.

Ранее актриса Лия Ахеджакова в интервью YouTube-каналу «Культура памяти» заявила, что Максим Галкин намеренно использует ее имя в своих миниатюрах, чтобы посмеяться над ее судьбой.

Речь шла о шутках на тему гражданской позиции 80-летней артистки. В последнее время имя Ахеджаковой часто мелькало в СМИ в контексте критики политики российских властей на Украине. В частности, она отмечала, что не признает крымский референдум. Галкин взял эту тему на вооружение в своем юмористическом монологе и представил Лию в образе той, что якобы пристает к «сильным мира сего» с вопросами о России.

«Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «ой, я про Россию хочу поговорить», — цитирует Ахеджакову StarHit.

— Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой».

По мнению Лии Меджидовны, пародистам стоит внимательнее подходить к выбору материала для своих монологов, чтобы не задеть чувства тех, кому они посвящены. При этом она подчеркнула, что считает Галкина талантливым юмористом, но, по ее словам, желание шоумена понравиться аудитории можно расценивать как проявление слабости.

«Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей», — отметила артистка.

Ахеджакова также добавила, что сама она никогда не навязывает собственное мировоззрение окружающим.

«Я ни в коем случае не конфликтую с коллегами, если у нас не совпадают взгляды. Я прекрасно отношусь ко всем, если речь, конечно, не идет о последних врунах и взяточниках», — рассказала актриса.

Примечательно, что ситуация с Галкиным — не первый случай, когда Ахеджакова становилась предметом насмешек. В 2016 году актриса выступила с критикой журналиста Павла Лобкова, который разместил на своей странице в фейсбуке шуточный пост от ее имени. В нем она якобы запретила лидеру США Дональду Трампу смотреть фильмы с ее участием. Тогда ведущий заявил, что позвонил артистке и принес личные извинения за причиненную обиду.