«Американец подрезал»: как Ургант попал в ДТП

Первый в этом году эфир программы «Вечерний Ургант» был омрачен рассказом его бессменного ведущего Ивана Урганта о неприятном происшествии, которое случилось с ним в США во время новогодних праздников.

«Я ехал на велосипеде. Меня предупреждали тысячу раз в программе «Время покажет», тысячу раз! А я не верил. Все! Американец меня подрезал, и я со всей дури с криком прямо врезался в его джип», — рассказал телеведущий.

Ургант отметил, что в результате инцидента получил растяжение и был вынужден некоторое время носить на руке бандаж.

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Гостьей этого эфира стала 33-летняя супермодель Ирина Шейк, которая прилетела в Москву на специальное мероприятие. Съемка телешоу Урганта состоялась в тот же день, когда гостья программы прилетела в Москву. По словам Ирины, она спала всего несколько часов и очень устала. На вопрос Ивана, что нужно делать во время полета, чтобы хорошо выглядеть, несмотря на усталость, Шейк ответила:

«Пить побольше воды. Делать в полете маску. Накладываем маску и засыпаем. Медитировать можно с маской на лице, очень помогает», — ответила супермодель.

После вопросов о красоте, телеведущий стал расспрашивать красавицу о том, что больше всего интересует многих зрителей: о маленькой дочери Лее и отце малышки, 44-летнем голливудском актере Брэдли Купере. Однако даже юмористу Урганту не удалось спровоцировать Ирину на публичное обсуждение ее личной жизни.

Напомним, что в преддверии 2019 года популярный телеведущий представил свою версию новогоднего огонька — программу «Голубой Ургант».

«Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв — воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны — девяностым годам», — приводит слова Ивана Урганта пресс-служба Первого канала.

В передаче приняли участие музыканты, актеры, блогеры и комики. Среди них Иван Дорн, Монеточка, Гречка, Little Big, Feduk, Big Russian Boss, «Хлеб», Евгений Кулик, Александра Бортич, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Ирина Горбачева, Мальбэк и Сюзанна, актеры из художественного фильма «Кислота».

Торжественную атмосферу в эфире создавал эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера. Таким образом, руководство Первого канала сделало реверанс в сторону молодого зрителя.

В начале декабря 2018 года в рамках круглого стола Молодежного парламента при Госдуме, посвященного ситуации с отменой концертов молодежных кумиров в России. Предложением депутата госдумы Михаила Дегтярева стало направить запрос главам «Первого канала» и ВГТРК с просьбой включить в программу «новогодних огоньков» молодых артистов.

«Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год — одни и те же. Это страшно! Полное разложение отечественной эстрадной поп-культуры. Поэтому у меня, как у председателя комитета, родилось предложение: напишу письменно Константину Эрнсту, Олегу Добродееву, во все крупные теле- и радиокомпании с предложением перед Новым годом во всех так называемых «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество», — сказал депутат.

Это заявление стало ответом на прозвучавшее ранее, обращение рэпера Жигана (Роман Чумаков), в котором он заявил, что молодые музыканты на своих концертах собирают по 25-35 тыс, чем не могут похвастаться завсегдатаи развлекательного телевидения.

Также во время заседания депутаты и музыканты попытались понять, кто именно виноват в «разложении современной молодежи».

«Объясните мне, на каком основании местные власти запрещают концерты артистов? Это проявление цензуры. Артисты теряют публику, организаторы — деньги, зрители — настроение. Я сам отец, но я не считаю, что музыканты в чем-то виноваты. Музыканты — творческие личности. Если они будут думать, а вдруг их услышит ребенок и сделает что-то нехорошее, то на этом искусство заканчивается. Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих «дырках», в том, что вы не смогли сами сделать. В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты, а вы», — высказал свое мнение рэпер Птаха (Давид Нуриев).