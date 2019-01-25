«Я в это не играю»: Никита Высоцкий отказался от ДНК-теста

Сын советского музыканта и актера Владимира Высоцкого Никита покинул передачу «Пусть говорят» на Первом канале, где обсуждались подробности личной жизни его отца — и для участия в которой был приглашен мужчина, назвавший себя внебрачным сыном артиста. В начале программы, посвященной дню рождения певца, которому 25 января исполнился бы 81 год, участники вспоминали, каким Высоцкий был при жизни. Согласно воспоминаниям Никиты, тот был «воскресным отцом» и уделял ему не так много времени и внимания.

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«Мы его всегда поздравляли. Он оставлял нам какой-то торт. Я такие вещи не люблю и не умею вспоминать», — приводит слова Высоцкого-младшего Starhit.

Он также напомнил, что с 1968 года его отец не жил со своей второй супругой Людмилой Абрамовой. Затем Никите сообщили, что на программу был приглашен предполагаемый внебрачный ребенок Высоцкого.

Им оказался Александр Полин, появившийся на свет 1969-м. Он, в частности, рассказал, что проживал в Ленинграде до 1991 года, после чего уехал в США.

«Мне стали говорить люди, что я очень похож на него и внешностью, и голосом», — поведал Полин.

Александр также выразил готовность пройти ДНК-тест, чтобы определить, является ли он родственником знаменитости. Двоюродная сестра Никиты Ирэна в свою очередь заявила, что родному сыну артиста следовало бы последовать примеру своего возможного брата по отцу и тоже пройти тест. Тому, однако, данное предложение не понравилось — Высоцкий-младший признался, что не желает больше участвовать в съемках программы.

«В большинстве своем это люди, которые хотят публичности. Я говорил много раз: биография Высоцкого хорошо изучена. Список увлечений Высоцкого, его романов известен. Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал редакторов», — заявил Никита.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда о своих родственных связях с Высоцким в эфире российского телевидения заявляют казалось бы совсем посторонние люди. Так, в декабре 2018 года для участия в передаче была приглашена дизайнер из Израиля Алиса Левина, которая заявила о том, что является дочерью барда.

«Мой папа — он военный врач, поэтому они переезжали по всему CCCР, и мама работала на всех киностудиях страны. Как мама рассказывала, их роман начался еще до моего папы. Это был 63-й год. Он пригласил проводить ее домой после танцев. А я родилась в 1974 году», — рассказала Левина.

Вместе с женщиной участие в передаче принял Игорь Сиваков, также назвавший себя внебрачным ребенком Высоцкого.

«95-й год. Фестиваль. Приходит письмо в Ейск мне. Там написано, что меня хочет видеть Нина Максимовна Высоцкая. Я к ней приехал. И она мне сказала, что я — сын», — передают слова Сивакова «Дни.ру».

После этого — по решению редакции программы — были проведены ДНК-тесты на определение родства между Левиной и ее отцом, а также между Левиной и Сиваковым. Оба теста показали отрицательный результат.

«По крайней мере, один из вас точно заблуждается, по поводу своей родственной связи с Высоцким», — подытожил ведущий передачи Дмитрий Борисов.

Услышав от специалиста результат исследования, Левина разрыдалась.

«Сейчас мама очень недовольна, мы с ней поссорились из-за моего похода на программу. Она воспитана по советским стандартам и считает, что оглашение этих фактов — позор для всей семьи», — говорила девушка.

В связи с обсуждением внебрачных связей артиста в сети появилась петиция с требованием закрыть передачу «Пусть говорят». В частности, петицию поддержала актриса Мария Шукшина, которая ранее сама стала объектом пристального внимания российских ток-шоу.

«Сегодня один из федеральных каналов опять «копался» в личной жизни, на сей раз Гения 20-го века Владимира Высоцкого... Высоцкий и Шукшин столько сделали для русского искусства! Неужели их личная жизнь важнее того, что они оставили для культуры всем нам? Это вопль, это глас в пустыне!» — написала она в своем инстаграме.