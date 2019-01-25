«Чуть не довели до инфаркта»: Соловьев напугал украинца

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем твиттере видеоролик, в котором человек в полицейской униформе вручает украинскому политологу Вячеславу Ковтуну повестку в суд. Запись, опубликованная Соловьевым, состоит из двух частей. Сначала в нем демонстрируется фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в ходе которой Ковтун называет «предателем» российского министра энергетики Александра Новака. После этих слов Ковтуна Соловьев предупреждает, что за них может грозить судебное преследование и даже наказание.

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«Я вам гарантирую, будет от Новака иск к Ковтуну и Ковтун сядет за клевету», — заявляет телеведущий.

Затем — во второй части видеоролика — показано, как в гримерке шоу мужчина в полицейской форме вручает Ковтуну якобы повестку в суд. «Слава, а ты как думал: просто так, что ли, языком молоть? Все!» — комментирует происходящее закадровый голос.

После того, как Ковтун понял, что происходящее — розыгрыш, он пообещал хранить повестку у сердца.

«Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь», — говорится в сопровождающей видеоролик подписи от Соловьева.

Это уже не первый скандал с участием иностранных экспертов на шоу Владимира Соловьева. В конце декабря 2018 года телеведущий Дмитрий Куликов бросил стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу из-за того, что тот мешал ему говорить. Принял участие в перепалке и сам Соловьев, пригрозивший поляку ударом, если тот будет говорить слишком громко.

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!» — сказал он.

Ранее в сентябрьском выпуске передачи перепалку в перерыве между записью устроили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Владимир Жириновский. По словам Хинштейна, Жириновский называл его подлецом и подонком, а также обещал вымазать фекалиями.

К сообщению о произошедшем в твиттере Хинштейн прикрепил видеозапись. Вместе с тем он заявил, что его оппонент начал вести себя сдержаннее, когда инцидент попал в объектив камеры телефона.

«Видишь, видишь — записывает? Подлецы всегда записывают. Потом пойдет доносить», — говорит Жириновский в самом видеоролике.

Хинштейн обещал сообщить о произошедшем в комиссию Госдумы по этике.

Сам Соловьев также неоднократно оказывался в центре скандалов. Так, он был вынужден прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о наличии у него виллы в Италии. Тогда он назвал расследование «анекдотом собачьим», подчеркнув, что не является государственным служащим и заработал деньги на покупку недвижимости честным трудом.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия», — сказал Соловьев

Речь идет о вилле на берегу озера Комо в Италии, стоимость которой, по данным фонда Навального, составляет около миллиона евро. В 2017 году Навальный уже рассказывал о другой вилле Соловьева на том же озере, в ответ на что телеведущий объяснил, что ему удалось купить ее дешевле, чем дом в подмосковной Рублевке.

Широкий резонанс вызвал и спор Соловьева с главой Роснано Анатолием Чубайсом, которого журналист, выступая в эфире радиостанции «Вести FM», упрекнул в незнании данных об энергопотреблении из-за слов об энергорасточительности России.

После того, как в ответ на замечание Соловьева Чубайс в своем фейсбуке заявил, что телеведущий перепутал понятия электровооруженности и энергоемкости и посоветовал тому «обтереться» и «подучить матчасть», на стороне журналиста выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Россия — богатейшая страна. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала Захарова.

По окончании дискуссии, которая развернулась в социальных сетях, Чубайс заявил в интервью «Бизнес FM», что сама Захарова дала рождение новому жанру развлечений — «политикотейнменту», а также предложил поменять ее местами с ведущей телепрограммы «Дом 2» Ольгой Бузовой.