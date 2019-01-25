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«Чуть не довели до инфаркта»: Соловьев напугал украинца

Соловьев чуть не довел до инфаркта украинского эксперта

Телеведущий Владимир Соловьев разыграл украинского эксперта Вячеслава Ковтуна после того, как тот назвал «предателем» министра энергетики России Александра Новака. Согласно видео, опубликованному самим журналистом, Ковтуну прямо в гримерке была вручена «повестка» в суд.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем твиттере видеоролик, в котором человек в полицейской униформе вручает украинскому политологу Вячеславу Ковтуну повестку в суд. Запись, опубликованная Соловьевым, состоит из двух частей. Сначала в нем демонстрируется фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в ходе которой Ковтун называет «предателем» российского министра энергетики Александра Новака. После этих слов Ковтуна Соловьев предупреждает, что за них может грозить судебное преследование и даже наказание.

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«Я вам гарантирую, будет от Новака иск к Ковтуну и Ковтун сядет за клевету», — заявляет телеведущий.

Затем — во второй части видеоролика — показано, как в гримерке шоу мужчина в полицейской форме вручает Ковтуну якобы повестку в суд. «Слава, а ты как думал: просто так, что ли, языком молоть? Все!» — комментирует происходящее закадровый голос.

После того, как Ковтун понял, что происходящее — розыгрыш, он пообещал хранить повестку у сердца.

«Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь», — говорится в сопровождающей видеоролик подписи от Соловьева.

Это уже не первый скандал с участием иностранных экспертов на шоу Владимира Соловьева. В конце декабря 2018 года телеведущий Дмитрий Куликов бросил стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу из-за того, что тот мешал ему говорить. Принял участие в перепалке и сам Соловьев, пригрозивший поляку ударом, если тот будет говорить слишком громко.

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!» — сказал он.

Ранее в сентябрьском выпуске передачи перепалку в перерыве между записью устроили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Владимир Жириновский. По словам Хинштейна, Жириновский называл его подлецом и подонком, а также обещал вымазать фекалиями.

К сообщению о произошедшем в твиттере Хинштейн прикрепил видеозапись. Вместе с тем он заявил, что его оппонент начал вести себя сдержаннее, когда инцидент попал в объектив камеры телефона.

«Видишь, видишь — записывает? Подлецы всегда записывают. Потом пойдет доносить», — говорит Жириновский в самом видеоролике.

Хинштейн обещал сообщить о произошедшем в комиссию Госдумы по этике.

Сам Соловьев также неоднократно оказывался в центре скандалов. Так, он был вынужден прокомментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о наличии у него виллы в Италии. Тогда он назвал расследование «анекдотом собачьим», подчеркнув, что не является государственным служащим и заработал деньги на покупку недвижимости честным трудом.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия», — сказал Соловьев

Речь идет о вилле на берегу озера Комо в Италии, стоимость которой, по данным фонда Навального, составляет около миллиона евро. В 2017 году Навальный уже рассказывал о другой вилле Соловьева на том же озере, в ответ на что телеведущий объяснил, что ему удалось купить ее дешевле, чем дом в подмосковной Рублевке.

Широкий резонанс вызвал и спор Соловьева с главой Роснано Анатолием Чубайсом, которого журналист, выступая в эфире радиостанции «Вести FM», упрекнул в незнании данных об энергопотреблении из-за слов об энергорасточительности России.

После того, как в ответ на замечание Соловьева Чубайс в своем фейсбуке заявил, что телеведущий перепутал понятия электровооруженности и энергоемкости и посоветовал тому «обтереться» и «подучить матчасть», на стороне журналиста выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Россия — богатейшая страна. А вот почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала Захарова.

По окончании дискуссии, которая развернулась в социальных сетях, Чубайс заявил в интервью «Бизнес FM», что сама Захарова дала рождение новому жанру развлечений — «политикотейнменту», а также предложил поменять ее местами с ведущей телепрограммы «Дом 2» Ольгой Бузовой.