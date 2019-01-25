«Закрыл этот гештальт»: Виторган о браке с Собчак

Актер Максим Виторган прокомментировал поступившее ему сообщение о том, что его супруга Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым. 46-летний артист, в частности, признался, что не вынесет «такой визг» еще один раз, а также посоветовал не писать телеведущей, если его самого увидят «где-нибудь с кем-нибудь». Об этом Виторган написал в своем инстаграме, прикрепив к посту скриншот полученного SMS.

«Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — заявил актер.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Виторган якобы отстранился от жены после драки с Богомоловым, возможным любовником Ксении. Вскоре после резонансного инцидента Максим поужинал в компании своих детей от предыдущего брака, поделившись фотографией с мероприятия с подписчиками. По информации «СтарХит», в комментариях под записью Собчак пожелала супругу «приятного аппетита», на что тот ответил ей: «И вам». Многие поклонники российских звезд при этом удивились, почему Виторган обращается к телеведущей на «вы».

Конфликт между супругами среди прочих прокомментировал источник в окружении Максима и Ксении. По словам инсайдера, брак артиста с Собчак отчасти стал его бунтом против родителей — актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер.

«Многие упрекают пару в пиаре, но это точно не про Виторгана-младшего. Не верьте тому, что пишут в СМИ и социальных сетях. Максим — тихонький маменькин сынок, который вдруг решил топнуть на родителей ножкой и отправиться в самостоятельное семейное плавание. Но на деле — для осуществления своих хотелок у этого человека нет абсолютно никаких ресурсов — ни волевых, ни эмоциональных», — приводит слова источника издание «Дни.Ru».

Согласно осведомителю, отношения селебрити начинались «волшебно», однако со временем их брак перестал быть безоблачным.

«Все начиналось так волшебно, но Максим Виторган относится к категории людей, которые влюбляются до безумия, а потом годами чахнут, сохнут и страдают. После «акта насилия» в отношении Богомолова, который, кстати, не стал опускаться до «физического диалога» с оскорбленным мужем, Виторган-младший еще долго и с удовольствием будет упиваться незаслуженной обидой», — заключил инсайдер.

Драка между Виторганом-младшим и Богомоловым, якобы произошедшая из-за Собчак, случилась в начале текущей недели в центре Москвы. Подробно о конфликте рассказал «Пятому каналу» один из посетителей кафе, около которого и развернулось резонансное действо.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец.

По его словам, охрана видела драку, но не препятствовала ей — и Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак пыталась успокоить режиссера, утверждая, что «все будет хорошо». В этот момент внутрь неожиданно зашел Виторган, однако охрана им «сцепиться» еще раз уже не позволила.

Спустя несколько дней после драки Ксения сообщила о своих «масштабных проблемах».

«Дорогой антиглянец, понимаю вас, но конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата», — пожаловалась телеведущая.

Богомолов в свою очередь подчеркнул, что в ходе инцидента получил перелом носа.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — поведал режиссер.