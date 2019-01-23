«Анекдот собачий»: Соловьев о расследовании Навального

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал расследование руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об очередной вилле журналиста в Италии. Сам факт поиска недвижимости у негосударственного деятеля Соловьев назвал «собачьим анекдотом».

«Слушайте, это анекдот собачий. Хочет расследовать — пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова, заканчивая сотрудниками «Эха Москвы». Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал»,

— возмутился Соловьев в беседе с The Insider.

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Телеведущий подчеркнул, что честно зарабатывает деньги, платит все налоги, и считает, что имеет право покупать все, что пожелает.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия», — сказал журналист. Он добавил, что никогда не отзывался негативно о Европе, и предложил «найти хоть одну его цитату, где сказано, что Европа — это плохо».

Также телеведущий заявил, что Фонд борьбы с коррупцией указал неправильное количество его автомобилей — по словам Соловьева, у него их гораздо больше. А обнаруженные в базе штрафы были получены по вине управляющих машинами журналиста водителей, с которыми он обещал разобраться.

По данным фонда Навального, вилла Соловьева на берегу озера Комо в Италии стоит более одного миллиона евро. В 2017 году оппозиционер уже исследовал недвижимость журналиста — тогда Навальный обнаружил принадлежащую Владимиру виллу на том же озере. В ответ на это обвинение телеведущий заявил, что приобрел недвижимость в элитной курортной зоне только потому, что она обошлась ему дешевле дома в подмосковной Рублевке.

На днях Соловьев раскритиковал экс-президента Украины Виктора Ющенко за оскорбление граждан Российской Федерации. В передаче на украинском телеканале политик заявил, что россияне не любят свободы и не стремятся к демократии, на что журналист бросил ему резкий ответ. Соловьев попытался задеть Ющенко за живое, вспомнив о его отце, который был узником Освенцима и других немецких концентрационных лагерей.

«Отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях», — заявил Соловьев.

В начале января он вступил в конфликт с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом в эфире радиостанции «Вести FM». Соловьев раскритиковал Чубайса за его высказывания об энергоэффективности экономики на Гайдаровском форуме, где политик назвал Россию бедной и энергорасточительной страной.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире», — сказал на выступлении глава «Роснано». — Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте».

Чубайс предложил два способа решения задачи, однако оба назвал «крайне болезненными». К примеру, одним из возможных вариантов, по мнению главы «Роснано», является повышение тарифов на электроэнергию, предложив при этом увеличить финансовую нагрузку на богатых.

Соловьев в ответ на это привел собственные статистические данные об энергопотреблении разных стран и добавил, что граждане Российской Федерации вынуждены платить за подключение электроэнергии, в то время как граждане многих других государств избавлены от этой необходимости.

Видеозапись этого эфира была опубликована на странице Анатолия Чубайса в фейсбуке, политик сопроводил публикацию едким комментарием в адрес журналиста, в котором посоветовал тому «обтереться» и «подучить матчасть», так как, по его словам, Соловьев перепутал понятия электровооруженности и энергоемкости.

«Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить, — съязвил политик, — и вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!»