«Я больше не могу»: Кристиан Бэйл бросил шутки со смертью

Известный своим умением в сжатые сроки менять весовую категорию голливудский актер Кристиан Бэйл заявил, что отныне перестанет подвергать свой организм таким кардинальным трансформациям.

«Я больше не могу продолжать в таком духе. Правда, не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо», — сказал актер в интервью The Times.

Кроме того, по словам актера, его супруге Сандре Блажич нелегко мириться с постоянными изменениями в его внешности.

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За свою карьеру Бэйл не раз менял вес ради точного соответствия персонажу. Как известно, в 2004 году он сбросил почти 30 кг для роли в «Машинисте», следом в течение шести месяцев он набрал 45 кг, чтобы воплотить Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало». Через год он вновь сбросил 26 кг, для роли военнопленного в «Спасительном рассвете».

Роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в фильме «Власть» также потребовала от актера набрать дополнительные 20 кг, однако на сей раз Бэйл сперва обратился за консультацией к врачу- диетологу, чего он не делал все предыдущие разы.

«Я впервые обращаюсь к диетологу, потому что начинаю чувствовать, что смертен. Я могу умереть, поэтому решил, что должен пойти к кому-то, действительно в этом разбирающемуся, а не просто наплевать, как я это всегда делал», — рассказал Бэйл изданию Variety.

К слову, на премьере фильма «Власть» актер рассказал журналистам свою историю знакомства с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Это случилось еще в 2011 году во время съемок блокбастера «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Мы снимали «Бэтмена» в «Трамп-Тауэр», и он пригласил нас в свой офис. Я думаю, он принял меня за Брюса Уэйна, — рассказал актер. — Потому что я был одет как Брюс Уэйн, и он общался со мной, будто я Брюс Уэйн. Поэтому я просто подыгрывал. Это было довольно забавно. Я тогда и подумать не мог, что он будет участвовать в президентской гонке».

Готовясь к роли, Бэйл изучал всю доступную информацию о политике, сделав вывод, что огромное влияние на Дика имела его жена Линн.

«Он был великолепным семьянином, прекрасным отцом, сильным лидером. Власть была в самой его натуре, он постоянно изучал историю. При этом у него было непростое детство, и он, скорее всего, был бы счастлив на незначительной должности в Вайоминге. Но потом он встретил Линн, и она сказала, что у него должно быть больше амбиций», — рассказал Кристиан.

По словам Бэйла, Чейни, политик и бизнесмен, справедливо считается самым могущественным вице-президентом за всю историю США. Он сыграл важную роль в ответе Белого дома на трагические события 11 сентября и последовавшей войне с терроризмом.

Известно, что Чейни, открыто критиковал решения Барака Обамы. Он также дважды становился временно исполняющим обязанности главы государства, заменяя Буша-младшего, в то время как тот проходил лечение.

В 2017 году политик прокомментировал слухи о вмешательстве России в последние выборы президента США, победа на которых досталась Дональду Трампу, Чейни назвал действия отечественной стороны «актом насилия».

«На данном этапе нет никаких аргументов в пользу того, что выборы президента Трампа каким-то образом не были законными, но также нет никаких сомнений в том, что глава России Владимир Путин и его правительство прилагают очень серьезные усилия для вмешательства в наши основные, фундаментальные демократические процессы. В некоторых кругах это будет рассматриваться как акт войны», — цитирует его слова Politico.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление Чейни посоветовал американскому политику, «виновному в агрессии в Ираке», впредь не выступать с комментариями подобных вопросов.

«Чейни, виновный в агрессии в Ираке и его разрушении, обвинил Россию в «акте агрессии» против США, — написал сенатор в своем твиттере. — Вот уж кому лучше точно молчать, чем говорить».

В январе этого года Кристиан Бэйл стал лауреатом престижной премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» за роль бывшего вице-президента страны. Также на «Глобус» претендовали его коллеги по фильму «Власть» Эми Адамс и Сэм Рокуэлл за роли второго плана. Режиссера и сценариста картины Адама Маккея дважды номинировали в соответствующих категориях.