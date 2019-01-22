Виторган подрался из-за Собчак? Что произошло на самом деле

Драма в отношениях Ксении Собчак и Максима Виторгана, похоже, достигла кульминации.

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В ночь на вторник интернет всколыхнуло сообщение о том, что муж Виторган и режиссер Константин Богомолов, которому молва приписывает роман с Собчак, подрались в центре российской столицы.

В частности, телеканал РЕН ТВ вышел с сообщением о том, что Богомолов стал участником драки в кафе в центре Москвы.

В результате конфликта режиссер якобы получил травму носа. От госпитализации он отказался.

Позднее телеканал «360» выяснил, что подрался Богомолов с Максимом Виторганом.

Драка якобы произошла в заведении по адресу Черкасский переулок, дом 2. Сообщается, что Виторган и Богомолов поспорили, завязался конфликт. На какое-то время они вышли на улицу, где подрались.

По свидетельствам очевидцев, актер ударил Богомолова по лицу и разбил ему нос. Режиссер вернулся в кафе в сопровождении охраны.

Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали у Богомолова поверхностную травму частей головы.

В конце ноября известного театрального режиссера и Ксению Собчак сфотографировали вместе перед показом фильма в кинотеатре, а авторы телеграм-каналов предположили, что именно из-за романа с бывшим кандидатом в президенты России в августе Богомолов расстался с актрисой Дарьей Мороз.

Возможное расставание Собчак с Виторганом прокомментировал даже фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он даже опубликовал стихотворение на эту тему в своем инстаграме.

Собчак это явно не понравилось, и она отреагировала на пост Шнурова нецензурными стихами в его адрес.

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца». С утра все «кумушки» заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто», — написала телеведущая в инстаграме.

Кроме того, Собчак попросила всех интересующихся оставить ее семью в покое.

Тогда музыкант упрекнул Ксению в том, что она сама выносит на публику подробности семейной жизни, а затем «удивляется», почему к ее персоне так много внимания.

Перед самым Новым годом Собчак продемонстрировала подписчикам своего инстаграма новую стрижку.

Стоит ли говорить, что новый имидж телеведущей связали с грядущими изменениями в личной жизни Собчак.

Уже в Новом году Максим Виторган пошутил над своими поклонниками на тему предполагаемого расставания с телеведущей.

Сначала супруги опубликовали в соцсетях фото из самолетов двух разных авиакомпаний. После этого Виторган в историях своего инстаграма выложил видео, на котором он говорит: «Ну, вот и все. Разлетелись».

Однако после этого камера неожиданно сдвигается, и в кадре появляется Собчак, и пара начинает смеяться.

Константин Богомолов также не торопился вносить ясность в приписываемые ему отношения с телеведущей.

«Все хотят ясности. Нет ничего яснее римского неба и простой истины: главное — любовь. Я в любимом городе. С любимой дочерью. Шлю всю свою энергию, покой и тепло через тысячи километров любимому человеку», — запись двусмысленного содержания режиссер оставлял в микроблоге на новогодних праздниках.

Очевидно, ясность должен внести наступивший день.

Впрочем, на данный момент и социальные сети, и телеграм-каналы действующих лиц хранят молчание.

Однако Виторгана уже успели спросить в инстаграме, действительно ли получилось так, что он побил режиссера Константина Богомолова.

«А это правда что вы набили морду Богомолову?» — спросила одна из подписчиков его страницы в соцсети.

Актер не удостоил поклонницу ответом.

46-летний Виторган, сын актеров Эммануила Виторгана и Аллы Балтер, состоит в браке с Собчак с 1 февраля 2013 года.

У пары в 2016 году родился сын Платон.