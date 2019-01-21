Супергерои обогнали танк: Шьямалан полюбился России

Самым прибыльным фильмом минувшего уикенда в России стал новичок прошлой недели — триллер американо-индийского режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло», кроссовер «Сплита» и «Неуязвимого», двух других классных лент кинематографиста. В свои стартовые выходные картина, главные роли в которой исполнили Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон, заработала в нашей стране 297,5 млн рублей. Третья часть супергеройской трилогии, показавшая, что про людей со сверхспособностями можно снимать совершенно иначе, чем это делают Marvel и DC, не особо понравилась критикам, но в коммерческом плане уж точно добьется успеха — хотя бы по той причине, что производственный бюджет проекта составил всего $20 млн.

На второй строчке расположился лидер двух предыдущих недель — российская военная драма «Т-34», дебютировавшая в кинотеатрах в первый день 2019 года. За 17-20 января фильм Алексея Сидорова, в котором среди прочих сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер и Петр Скворцов, собрала чуть более 168 млн рублей. Нельзя не отметить, что ранее картина, действие которой разворачиваются во времена Великой Отечественной войны, показала один из лучших стартовых результатов в истории российского кино, заработав еще в самом дебюте аж 721,5 млн рублей. Психологический рубеж в 1 млрд рублей «Т-34» при этом преодолел всего за семь дней.

Замкнул тройку еще один отечественный проект, а именно — комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», являющаяся первым спин-оффом популярного сериала. За свои пятые (!) выходные в прокате лента с Сергеем Буруновым, Александрой Бортич и все тем же «танкистом» Петровым собрала 43,5 млн рублей. Общая касса фильма к настоящему моменту выглядит по-настоящему внушительно — без малого 1,7 млрд рублей!

Четвертое место занял мультфильм «Астерикс и тайное зелье», вышедший на российские экраны в минувший четверг. В ходе первых четырех дней в с недавних пор родной для Жерара «Обеликса» Депардье стране десятая анимационная полнометражка о приключениях знаменитых героев заработала почти 35 млн рублей.

Последним представителем топ-5 стал семейный фильм «Путь домой», растопивший сердца и детей, и взрослых посредством во многом запрещенного приема — милейших животных. За прошедший уикенд экранизация произведения Брюса Кэмерона пополнила личный счет на 33 млн рублей.

Шестая позиция осталась за последней большой премьерой предыдущей недели — исторической драмой «Две королевы», роли в которой исполнили Сирша Ронан, Марго Робби, Гай Пирс и Дэвид «Доктор Кто» Теннант. В свои первые выходные в России фильм заработал всего 26 млн рублей.

Прямо следом за «Королевами» финишировал главным долгожитель первой десятки — новогодний мультфильм «Гринч», для которого минувший уикенд был уже шестым. За 17-20 января суперуспешное в коммерческом плане творение Ярроу Чейни и Скотта Моужера собрало 20,7 млн рублей. Общемировая выручка анимационной картины о злобном зеленом ворчуне, мечтающем украсть Рождество, на данный момент составляет сумасшедшие $508 млн.

На восьмой строчке расположился сиквел спортивной драмы «Крид» с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне, всего неделю назад находившийся в топ-3 рейтинга, — 20,5 млн рублей.

Девятой стала комедия «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс, заработавшая на вторых для себя выходных 17 млн рублей.

Наконец, десятое место занял отечественный мультфильм «Три богатыря и наследница престола», очередной представитель классной анимационной франшизы, экранизирующей приключения былинных героев, — без малого 12 млн рублей.