Взялась за юных: Лобода станет наставником «Голоса. Дети»

В феврале текущего года на Первом канале стартует шестой сезон шоу «Голос. Дети». Перед стартом съемок изданию SUPER стал известен обновленный состав жюри. Согласно околотелевизионным источникам, наиболее вероятными кандидатами на роль наставников детских дарований являются уже участвовавшие в проекте артисты Пелагея, Валерий Меладзе, а также Светлана Лобода.

Если в российском голосе Лобода еще ни разу не принимала участия, то у себя на родине заслуженная артистка Украины уже была наставницей версии «Голос. Дети» в сезоне — 2012/2013.

Тогда певица принимала участие в первом сезоне украинской версии «Голос. Дети», а ее коллегами были лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка и народная артистка Украины Тина Кароль. Среди подопечных Лободы до суперфинала дошла Элина Сосновская. Победа досталась воспитаннице Скрипки Анне Ткач.

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Что касается Пелагеи и Валерия Меладзе, то для них это будет уже не первое участие в «Голосе. Дети». Валерий был наставником в четвертом и пятом сезонах, в которых его подопечные завоевали «серебро» и «бронзу». Пелагею и вовсе можно по праву назвать суперветераном проекта, так как она, в отличие от своих коллег, приняла участие во всех трех версиях проекта.

Прошлый год стал особенно успешным для Пелагеи, так как она одержала победу, как прошлой весной на «Голосе.Дети», так и в сентябре в новом формате «Голос. 60+».

Выбор Лободы в качестве нового наставника «Голоса» не удивляет. Светлана является одной из самых популярных певиц в России, о чем свидетельствует новогоднее шоу на Первом канале. Лободе выпала честь выступить первой с наступлением нового года. Ее номер «Суперзвезда», снимавшийся в одном из павильонов ВДНХ, шел следом за новогодним обращением президента России Владимира Путина и государственным гимном страны. «Король» российской поп-музыки Филипп Киркоров с его суперхитом года «Цвет настроения синий» выступил вторым. Примечательно, что «Суперзвезда» был не единственным номером Лободы в новогодней программе Первого канала: позже зрителям показали песню «Твои глаза», который снимался на фоне Москвы-сити на набережной Тараса Шевченко.

На днях украинская певица устроила скандал в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Сотрудники вип-зала, услуги которого были оплачены, по неизвестной причине не встретили Светлану Лободу в зоне паспортного контроля, в связи с чем она была вынуждена добираться до зала самостоятельно.

Артистка долго отчитывала сотрудников аэропорта, неоднократно используя в своей речи нецензурную брань. В частности, певица провела параллель со своей работой, которой, по ее словам, она отдается полностью.

Ушедший 2018 год стал для артистки очень богатым на разные значимые события. В мае, в одной из клиник Лос-Анджелеса у Лободы родилась дочь: первые слухи о беременности певицы стали распространяться в начале марта, после того, как в российской прессе, опубликовали фотографии певицы с мероприятия, посвященного вручению музыкальной премии «Жара» в Москве.

Через несколько дней после этого события Светлана побывала на церемонии вручения очередной награды — профессиональной музыкальной премии BraVo в Кремлевском дворце. Получив премию в номинации «Певица года» , она объявила, что уходит в «небольшой отпуск» для записи альбома, подготовки нового шоу и, самое главное, ожидания рождения малыша. На следующий день артистка объявила, что уезжает в Лос-Анджелес для подготовки к родам.

Своей второй дочери певица дала имя Тильда и не стала раскрывать имени отца ребенка. Однако поклонники певицы убеждены, что это вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн, на что намекает имя малышки.

Случившееся стало еще одним поводом для подозрения певицы в романе с Линдеманном. По информации РИА «Новости», прибывший в Москву для представления своего камерного литературно-музыкального концерта лидер Rammstein, позже забрал Светлану из медучреждения.

Уже через две недели Лобода отправилась в концертный тур по Германии, и, по словам очевидцев, Тиль Линдеманн посетил ее выступление в Берлине. Сообщалось, что популярный немецкий вокалист смотрел шоу певицы из VIP-ложи, а после концерта уехал вместе с артисткой в неизвестном направлении. По сообщениям в немецкой прессе, для сохранения инкогнито в Берлине, Светлана использовала парик, преобразившись в брюнетку с короткими волосами.