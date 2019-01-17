Конвейер не остановить: готовится ремейк «Горбуна из Нотр-дама»

Кинокомпания Disney приступила к разработке полнометражного игрового ремейка мультфильма «Горбун из Нотр-Дама», анимационной ленты, выпущенной студией в 1996 году. По информации СМИ, сценарием проекта поручили заняться Дэвиду Генри Хвану, автору «Любовников» и «М. Баттерфляй». Продюсером фильма выступит Джош Гад, ранее работавший в этом амплуа над «Комедиантами», но более известный как актер («Красавица и чудовище», «Собачья жизнь»). Он же, возможно, исполнит и главную роль в новом «Горбуне» . При этом отмечается, что официальный кастинг проекта еще не начался. Ответственными за музыкальное сопровождение, согласно слухам, назначены Алан Менкен, работавший над оригинальной диснеевской экранизацией, и Стивен Шварц.

Известно, что полнометражный ремейк — как и мультик 20-летней давности — будет основан на великом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», приобретшем всемирную известность в том числе и благодаря театральной постановке. Анимационная лента Disney, справедливости ради, достаточно ощутимо переработала сюжет произведения, добавив несколько незначительных деталей, а также серьезно смягчив повествование ради юных зрителей.

На данный момент нет сведений, насколько сильно игровой ремейк будет повторять мультфильм, претендовавший на получение «Оскара» в 1997 году в номинации «Лучший саундтрек к музыкальному / комедийному фильму» (приз тогда достался «Эмме» Дугласа Макграта).

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Отметим, что «Горбун из Нотр-Дама» станет для Disney далеко не первым ремейком классического мультфильма прошлого. Так, лишь в ходе последних лет на экранах (с разной успешностью) показывались «Золушка», «Книга джунглей», «Красавица и Чудовище», а также другие проекты подобного толка. Грандиозные планы у студии и на 2019 год: в ближайшее время зрители, в частности, смогут оценить новых «Дамбо», «Короля Льва» и «Аладдина».

Вокруг последнего, к слову, уже достаточно давно полыхают нешуточные страсти, связанные в основном с подбором артистов на главные и эпизодические роли. Особо громким получился скандал, разгоревшийся вокруг каста статистов — общественность возмутил тот факт, что вместо съемок настоящих арабов причастные к ленте Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») просто гримировали белых актеров массовки, делая их лица смуглыми. Как позднее подчеркнули в Disney, на подобный шаг продюсеры «Аладдина» пошли по «соображениям безопасности и контроля» — актеров в данном случае отбирали по «специальным навыкам» (это, например, затронуло каскадеров и дрессировщиков). Представители студии также заверили, что более 400 исполнителей ролей второго плана в ремейке являются актерами индийского, ближневосточного, африканского, средиземноморского и азиатского происхождений.

Не менее болезненно некоторые зрители восприняли и выбор исполнительницы главной женской роли в фильме: подобная честь выпала британке Наоми Скотт, тогда как многие, как оказалось, ожидали увидеть на ее месте арабскую актрису.

Досталось среди прочих и Уиллу Смиту, сыгравшему обаятельного Джинна. После того, как в сети появились первые кадры со съемок, пользователи высказали свое недовольство цветом кожи персонажа: на фотографиях Смит был без грима и, соответственно, не синим.

Все сомнения относительно схожести героя в проекте Ричи, к счастью, уже вскоре развеял сам Смит, подчеркнувший, что в полнометражной ленте его внешняя оболочка будет точно такой же, как у Джинна из оригинального мультика.

«Да, я буду синим», — заверил двукратный номинант на «Оскар».

Добавим, что сценарий картины написал Джон Огаст, известный по работе над «Ангелами Чарли», «Крупной рыбой» и «Трупом невесты». Роль самого уличного вора, которому предстоит отыскать волшебную лампу, исполнит Мена Массуд («В надежде на спасение», «Джек Райан»).