Малахов вылетел из сотни лучших: кому проиграл ведущий

Ток-шоу скандального телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» не попало в список 100 самых рейтинговых программ по итогам прошлого года. Примечательно, что покинутая Малаховым передача «Пусть говорят», которую сейчас возглавляет Дмитрий Борисов, оказалась на 49-й строчке в списке. Исследование проведено компанией Mediascope.

Согласно опубликованным данным, больше половины самых рейтинговых телевизионных передач пришлось на проекты Первого канала. Первые четыре места по доле просмотров достались матчам Чемпионата мира по футболу в России: Россия — Хорватия, Испания — Россия, Франция — Хорватия и Россия — Египет.

Замыкает топ-5 рейтинга новогоднее обращение президента Владимира Путина, вышедшее 31 декабря в 23:55 на Первом канале с рейтингом 15,8% и долей просмотров 47,4%. Праздничное напутствие, показанное на канале «Россия 1», в свою очередь, посмотрело ощутимо меньше человек. Его рейтинг составил 12,2% с долей 27,6%.

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Как отмечает компания, в 2018 году популярностью среди населения также пользовались советские фильмы, которые традиционно транслируются в новогодние праздники. В тройку телеканалов-лидеров праздничной ночи вошли «Россия 1», Первый канал и СТС.

При этом прямыми телевизионными конкурентами по-прежнему остаются Первый канал и Россия-1. По данным исследования, более половины самых популярных шоу вышли на Первом канале (55), а 38 — на «России 1». Кроме того, в список наиболее рейтинговых программ Первого вошли «Звезды под гипнозом», «Новогодняя ночь» и «Голос. 60+».

Что касается соперников за внимание зрителя «Пусть говорят» Борисова и «Прямого эфира» Малахова, то первенство одержала передача Первого канала. Несмотря на уход из шоу Андрея Малахова, передача не утратила своей привлекательности. Средний рейтинг ток-шоу составил 4,5%, тогда как созданный Малаховым на «России 1» конкурент «Прямой эфир» показал 3,2%. Самый популярный выпуск «Пусть говорят» пришелся на 30 января (6,6%). Что касается «Прямого эфира», то наиболее рейтинговым эпизодом стал выпуск от 15 января (5,34%). В этой категории лидерство также осталось за Первым каналом.

В 2017 году Андрей Малахов объявил о том, что уходит с Первого канала на «Россию 1». Тогда в интервью «Коммерсанту» телеведущий заявил, что хотел бы стать человеком, «который принимает решения». При этом он не стал раскрывать подробности конфликта между ним и сотрудниками ток-шоу «Пусть говорят», в котором он на протяжении многих лет являлся бессменным ведущим.

«Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», — рассказал шоумен.

Ранее Малахов осудил беременную модель Викторию Лопыреву за то, что та, по слухам, увела мужа из семьи с маленьким детьми. По данным СМИ, он признался, что был шокирован этой ситуаций, поэтому отписался от ее страницы в социальных сетях.

«Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но фото в «Интернете» из Майами вызвало у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!» — написал Малахов в комментариях к одной из публикаций звезды в инстаграме.

Вскоре хозяйка страницы удалила этот комментарий, но его скриншот разлетелся по соцсетям. В интервью изданию StarHit, главным редактором которого является сам Малахов, он прокомментировал эту ситуацию.

«Я был очень удивлен, когда увидел фотографии Вики и Игоря из Майами. Я знаю и ее, и его. Она была вхожа в эту семью, всем улыбалась. Не ожидал от нее такого...» — заявил он.

Телеведущий добавил, что переживает за певца Николая Баскова, который в 2017 году планировал сыграть свадьбу с Лопыревой. Тогда пару благословил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Недавно в прессе появились сообщения о том, что новым возлюбленным Лопыревой стал зять влиятельного предпринимателя Самвела Карапетяна Игорь Булатов. Влюбленные были замечены на одном из пляжей Майами. До публикации компрометирующих снимков, СМИ писали о том, что бизнесмен находится в браке с Татевик Карапетян. Кроме того, у них есть двое детей, младшей из которых исполнилось 7 месяцев. Однако по словам пресс-секретаря Булатова Евгении Вячеславовой, предприниматель официально разведен.