«Литл-Вудс», «Алита» и другие трейлеры недели

«Чего хотят мужчины» («What Men Want»), Адам Шенкман

Вышел новый трейлер романтический комедии «Чего хотят мужчины» — ремейка легендарного фильма 2000 года с Мэлом Гибсоном в главной роли. В этот раз картина приобрела феминистское прочтение. В центре сюжета — спортивный агент Эли Дэвис (звезда «Скрытых фигур» Тараджи П. Хенсон), которая, как и герой Гибсона, обладает сверхспособностью: однажды, ударившись головой на вечеринке, девушка начинает слышать мысли представителей противоположного пола. Однако, судя по трейлерам, Эли использует свои способности в совершенно ином назначении: обыгрывает игроков в покер и соблазняет мускулистых мужчин.

«Литл-Вудс» («Little Woods»), Ния Дакоста

Студия Neon выпустила первый трейлер дебютной криминальной драмы «Литл-Вудс» режиссера Нии Дакосты с Тессой Томпсон и Лили Джеймс в главных ролях. По сюжету девушка по имени Олли была задержана полицией из-за нелегальной продажи лекарств, часть из которых предназначалась для ее неизлечимо больной матери. После смерти женщины она решила завязать, но к ней за помощью обратилась ее сестра Деб, и Олли вновь ввязалась в опасное дело.

«Катарсис» («Hotel Mumbai»), Энтони Марас

В сети появился первый трейлер остросюжетной драмы «Катарсис», повествующей о серии терактов, произошедших в Мумбаи в 2008 году. Основные действия картины разворачиваются в отеле Тадж-Махал Палас, который был одним из нескольких мест, подвергшихся атаке. Судя по трейлеру, повествование будет вестись от лица разных героев, которые оказались в эпицентре трагических событий. Главные роли в фильме исполнили Арми Хаммер («Зови меня своим именем»), Джейсон Айзекс («Преступление прошлого»), Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Назанин Бониади («Родина») и многие другие.

«Паддлтон» («Paddleton»), Александр Леман

Компания Netflix представила трейлер предстоящей ленты Александра Лемана «Паддлтон». По сюжету два друга отправляются в путешествие после того, как одному из них диагностируют рак. Если до трагической новости приятелей связывала лишь настольная игра, за которой они проводили все свободное время, то теперь их отношения только укрепились. Главные роли в ленте исполнили Марк Дюпласс, Рэй Романо и Маргерит Моро.

Помимо «Паддлтон» Netflix выпустили трейлер еще одной полнометражной новинки — «Бархатная бензопила» режиссера и сценариста «Стрингера» Дэна Гилроя. По сюжету фильма ужасов владелец одной из арт-галерей Лос-Анджелеса Морф Уондеролф находит серию сюрреалистичных картин неизвестного художника. Спустя некоторое время герои понимают, что работы загадочного автора наделены сверхъестественной силой и способны оживать. Кроме того, как видно из ролика, целый ряд ценителей искусства подвергается нападению со стороны темных сил, таящихся в произведениях.

Вышел трейлер трейлер хоррора «Мы» лауреата премии «Оскар» за картину «Прочь» Джордана Пила. Фильм рассказывает историю семейной пары, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в летний домик в надежде отдохнуть, однако их планы оказываются неосуществимы из-за появления нежеланных соседей. Главные роли исполнили Элизабет Мосс, Анна Диоп, Люпита Нионго, Кара Хэйуорд и Уинстон Дьюк.

«Алита: Боевой ангел» («Alita: Battle Angel»), Роберт Родригес

Американский режиссер Роберт Родригес представил еще один промо-ролик одного из самых ожидаемых фантастических блокбастеров года — «Алита: Боевой ангел», снятый по сценарию Джеймса Кэмерона. В нем Кэмерон рассказывает, почему зрителям нужно обязательно увидеть адаптацию одноименной киберпанковской манги Юкито Кисиро на большом экране.

Согласно сюжету гениальный ученый находит на свалке поврежденного киборга Алиту (Роза Салазар), которая, как оказалось, не помнит ничего из своей прошлой жизни, кроме боевых приемов. В трейлере героиня ведет себя как обычная девушка: защищает своих друзей и даже заводит романтические отношения. Известно, что Кэмерон намеревался экранизировать мангу еще 15 лет назад, однако из-за съемок «Аватара» режиссерское кресло пришлось уступить Родригесу.