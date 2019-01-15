До пенсии не доживет: Том Круз продолжит «Миссию»

После того, как фильм «Миссия Невыполнима: Последствия» стала самой окупаемой частью всей франшизы, рассказывающей о приключениях секретного агента Итана Ханта, компания Paramaount Pictures приняла решение о продолжении серии.

Реклама

В качестве режиссера для дальнейшей работы над культовым проектом был вновь выбран Кристофер Маккуорри, который снял последние две части — «Племя Изгоев» и «Последствия». В сумме фильмы, над которыми работал Маккуорри, собрали более $1,4 млрд. Сам постановщик в своем твиттере подтвердил сообщения о том, что вновь возьмется за этот проект.

«Миссия: Принята», — коротко написал режиссер.

Студия заключила с Маккуорри контракт на съемку сразу двух частей франшизы. В отличие от последних фильмов, новые картины планируется выпустить без значительного временного промежутка — в 2021 и в 2022 годах. Ожидается, что Маккуорри начнет работать над сценарием к очередному сиквелу одного из главных экшен-фильмов 90-х и 2000-х годов уже в ближайшее время.

Премьеру было решено перенести с 2020 года, чтобы избежать конфликта интересов – в этом году ожидается выход на экраны другого фильма Paramount Pictures с Томом Крузом – «Лучшего стрелка 2», продолжения ленты 1986 года о приключениях лейтенанта Пита Митчелла.

Несмотря на свой возраст, 56-летний Том Круз заявил о готовности играть Итана Ханта и выполнять физически сложные трюки. Он также подтвердил в своем твиттере новости о работе над следующими двумя фильмами о герое, ставшем одним из главных в его карьере. Он также уточнил, что их премьера запланирована на лето 2021 и 2022 годов, соответственно.

«Лето 2021 и лето 2022», — написал Круз.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) 15 января 2019 г.

К своему сообщению он прикрепил видеоролик для продвижения фильма, который изображает аббревиатуру M:I (Mission Impossible — Миссия невыполнима) в языках пламени.

Подтверждения Круза и Маккуорри появились на фоне заявлений режиссера о том, что сам он хотел бы попробовать себя в другом проекте. По его словам, он уже принял участие в нескольких встречах, посвященных различным фильмам, среди которых — экранизация триллера Тома Клэнси «Без жалости». Роль Джона Кларка, одного из постоянных протагонистов книг Клэнси, должен будет сыграть Майкл Б. Джордан.

Однако после того, как «Миссия Невыполнима: Последствия», собрав $791 млн в прокате, стала самой окупаемой частью серии, компания приняла решение вернуть Маккуорри в режиссерское кресло. Такое решение руководства Paramount Pictures сравнивают с действиями Warner Bros, которая вместе с писательницей Джоан Роулинг поручила режиссеру Дэвиду Йейтсу закончить работу над серией фильмов о волшебнике Гарри Поттере после успеха картины «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Продолжение «Лучшего стрелка» с Томом Крузом должно выйти на экраны 20 июня 2020 года. Его съемки были задержаны из-за желания актера повысить свои навыки как пилота. Он заявил, что планирует на съемках самостоятельно выполнять все трюки, в том числе – самостоятельно управлять самолетами. Режиссером проекта был выбран Джозеф Косински, снявший «Трон: Наследие», а также поработавший с Крузом на съемках фильма «Обливион».