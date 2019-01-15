Умирал в жутких болях: звезда «Мажора» рассказал об отце

Прославившийся после своей роли в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» звезда сериала «Мажор» Александр Дьяченко в эфире программы «Судьба человека» рассказал подробности о том, как его карьера повлияла на личную жизнь. Съемки у Балабанова дали ему возможность начать серьезную карьеру в кинематографе, появились роли в сериалах и других крупных проектах.

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Семья поддержала актера, однако, по его словам, родители испытывали чувство вины из-за того, что по их мнению не смогли предоставить ему необходимый базис для стремительного развития карьеры.

«Я помню, как однажды мама и папа попросили у меня прощения. Мол, могли только любить меня, но не дали возможности получить хорошее образование, сразу же добиться успеха. Мы тогда плакали, извинялись друг перед другом», — рассказал Дьяченко.

Актер рассказал, что в начале двухтысячных узнал, что его отец болен раком, однако не смог ничего сделать, чтобы помочь ему.

«В начале 2000-х я приехал в Москву и долго решал, где же мне отпраздновать Новый год. В итоге поехал к друзьям, а не к родителям. А второго января узнал, что папа болен. Рак сжег его буквально за полгода. Мама боролась, а я нет. Я понимал, что это все», — сказал он.

Когда Дьяченко говорил о последних месяцах отца, он не смог сдержать слез. Тяжелая смерть близкого человека стала жестоким испытанием для семьи.

«У него была гангрена, огромные черные ноги, организм полностью разрушен. Мы ему даже не помогли. Приходил человек, который энергетически пытался его очистить, запрещал ему пить лекарства. В результате он умирал в жутких болях», — добавил актер.

Дьяченко также раскрыл подробности о своем браке с женщиной, которую он встретил в США, куда он переехал на постоянное место жительства в 1993 году.

«Брак инициировала именно она. Такое впечатление, что она просто получила то, к чему стремилась. Наутро после свадьбы я проснулся не с тем человеком, которого полюбил», — раскрыл подробности своего брака Дьяченко.

Отношения с новой спутницей не оправдали его ожиданий, поэтому развитие актерской карьеры после съемок в «Брате 2» ускорило расставание.

«Брак просуществовал девять лет. Потом у меня стала развиваться актерская карьера, я начал часто ездить в Россию, и отношения окончательно изжили себя», — сказал он.

В 2018 году семейная жизни Дьяченко вновь усложнилась – в СМИ стали появляться заявления девушки, которая представилась дочерью актера. Такая форма обращения стала для Александра одним из аргументов против того, что между ним и новообретенной «дочерью» могут быть родственные связи.

«Знаете, меня довольно легко найти при желании, я же публичный человек. И если ребенок действительно хочет общаться с отцом, причем неважно, является ли этот отец настоящим, он отыщет способы для связи. А эта девушка из Израиля вместо того, чтобы поговорить со мной, отправилась на шоу», — ответил он на слухи об отцовстве.

Актер заявил, что считает себя счастливым в семейной жизни и чувствует востребованным как профессионал. Раскрывать личные подробности перед поклонниками Дьяченко не считает необходимым, так как уверен в том, что их интересуют его успехи в первую очередь как актера.

Помимо своей роли в сериале «Мажор» 2014 года, в последнее время Дьяченко принял участие еще в нескольких нашумевших проектах.

Так, сериал «Би-би-си» о русских криминальных авторитетах с его участием «МакМафия» вызвал недовольство у посольства России в Великобритании. Позднее полнометражный фильм «Хантер Киллер», в котором Дьяченко сыграл российского президента, похищенного мятежниками под руководством министра обороны, не был с задержкой допущен в российский прокат.

В Министерстве культуры недопуск картины в прокат объяснили тем, что качественная копия была подана слишком поздно. Сам президент России Владимир Путин назвал сюжет фильма «маловероятным» и «плохим».

«Уже маловероятный сценарий. Фантастический. У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу?» — ответил Путин журналисту на вопрос о фильме в ходе пресс-конференции после саммита G20 в Аргентине.

Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, назвал фильм «предельно глупым», но не нарушающим закон. В российский прокат «Хантер Киллер» вышел в ноябре 2018 года.