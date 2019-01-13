«Аквамен» отступает: ремейк «1+1» наносит удар

Самым популярным фильмом США в минувшие выходные стал ремейк французской комедии «1+1: Голливудская история»: в свой премьерный уикенд он собрал $19,6 млн. Лента Нила Бергера была представлена еще на фестивале в Торонто в 2017 году, однако вынужденно легла на полку из-за скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В главных ролях американской версии «1+1» об отношениях олигарха в инвалидной коляске и безработного темнокожего парня снялись Кевин Харт, Брайан Крэнстон и Николь Кидман.

Три недели подряд «Аквамен» провел на вершине проката США, но на этой неделе опустился на вторую строчку, собрав $17,26 млн. Лента Джеймса Вана, порадовавшая зрителей яркими спецэффектами и суперзвездным актерским составом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), уже успела войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории кинематографа и стать главным в плане выручки проектом DCEU-вселенной. В общей сложности к настоящему моменту «Аквамен» собрал по миру более $1 млрд.

Фильм Чарльза Мартина Смита «Путь домой», рассказывающий о тяжелой судьбе собачки Беллы от лица самого животного, за премьерный уикенд заработал $11,3 млн. Эта история напоминает «Собачью жизнь» Лассе Халльстрема, где повествование также велось от имени собачьих персонажей. Эта идентичность объясняется очень просто — обе картины являются экранизациями произведений Брюса Кэмерона, автора целого ряда книг о приключениях братьев наших меньших.

Четвертую неделю подряд на четвертом месте финишировал мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», получивший в этом году Золотой глобус за лучший анимационный фильм. Для одной из лучших супергеройских экранизаций прошедшего года минувший уикенд стал пятым и принес ровно $9 млн.

Пятым в эти выходные стал «серебряный призер» прошлой недели триллер «Клаустрофобы», созданный автором четвертого «Астрала» Адамом Робителем. Картина, которая появится в российских кинотеатрах только в феврале, собрала в свой второй уикенд в Америке $8,9 млн.

По результатам прошедших выходных мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» пополнил свою кассу на $7,2 млн. На данный момент яркое продолжение культовой диснеевской картины 60-х годов, способное похвастаться не менее мощным актерским составом (Эмили Блант, Бен Уишоу, Мэрил Стрип и Колин Ферт), заработало по миру около $288 млн.

Спин-офф «Трансформеров» «Бамблби» на своей четвертой неделе заработал еще $6,8 млн. История о самом милом автоботе в общей сложности собрала $364,8 млн, и это — внушительный результат и надежда на возрождение влияния находящейся в состоянии спада некогда популярной франшизы.

Драма Мими Ледер «По половому признаку», рассказывающая о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за равные права мужчин и женщин, пополнила свою кассу на $6,2 млн, что более чем в два раза превышает ее результат на прошлой неделе. Общие сборы фильма, показ которого стартовал 25 декабря, составили $10,9 млрд.

Криминальный триллер «Наркокурьер» Клинта Иствуда заработал на этих выходных $5,5 млн. История о старике, невольно ставшем наркокурьером мексиканского картеля, в общей сложности получила $91,8 млн.

Замыкает десятку этой недели политическая драма «Власть», повествующая о жизни Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных политиков США. На этих выходных ее сборы составили $3,3 млн.