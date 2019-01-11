Королеву обокрали на смертном одре: полиция ведет поиски

Полиция американского штата Мичиган ведет расследование по делу о краже имущества «королевы соула» Ареты Франклин незадолго до ее смерти. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

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По данным СМИ, заявление о незаконном использовании имущества исполнительницы было подано в июне прошлого года. Согласно предварительной информации, это случилось незадолго до смерти знаменитой артистки. Отмечается, что точных данных о количестве украденных денег на данный момент нет.

Кроме того, в полиции уточнили, что Арета Франклин обязана была выплатить налоги на сумму $6,3 млн, а также погасить штраф в $1,5 млн. Налоговая задолженность фиксировалась с 2012 по 2018 год.

В конце ноября газета The Detroit News писала, что принадлежавший Франклин особняк в Детройте (штат Мичиган) был продан за $300 тыс. По данным издания, общая площадь помещений дома звезды составила 520 квадратных метров. По условиям сделки, покупатель вместе с особняком также получил участок площадью около 2 тыс. квадратных метров.

Известная певица Арета Франклин скончалась 16 августа 2018 года на 77-м году жизни от рака поджелудочной железы. За три дня до кончины артистка объявила о своем крайне тяжелом состоянии и заранее попрощалась с родными и близкими, а также поклонниками ее творчества.

На похоронах великой соул-певицы в Детройте присутствовали экс-президент США Билл Клинтон, Стиви Уандер, Дженнифер Хадсон, Фантазия Баррино, Ширли Цезарь, Рон Айли, Чака Хан, Йоланда Адамс, Дженнифер Холлидэй, Ариана Гранде и многие другие.

Выдающейся певице диагностировали рак еще в 2010 году. Однако заметное ухудшение здоровья исполнительницы произошло около года назад. В то же время она стала куда реже появляться на публике: последнее выступление Ареты датировано ноябрем 2017-го, когда она приняла участие в мероприятии фонда по борьбе со СПИДом, организованного Элтоном Джоном.

В феврале 2017-го «королева соула» официально объявила об окончании музыкальной карьеры. «Должна сказать вам, в этом году я ухожу на пенсию», — заявила исполнительница, пояснив, что хочет больше времени проводить с внуками.

Арета Франклин, одна из величайших соул-исполнительниц в истории музыки и первая женщина, чье имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла в 1987 году. Она родилась 25 марта 1942 года в Мемфисе, штат Теннесси, однако ее детство прошло в Детройте. Отец певицы был священником, и, как следствие, уже с ранних лет она начала активно петь в церковном хоре вместе со своими сестрами.

Выдающийся талант Ареты был раскрыт еще задолго до совершеннолетия: сделанные в 14-летнем возрасте записи вокала Франклин заинтересовали сначала легендарный детройтский лейбл Motown, а затем и многие другие студии по всей стране. В итоге благодаря агенту Джону Хэммонду девушка подписала контракт с гигантом индустрии Columbia Records, сумевшим перехватить будущую звезду у конкурентов в самый последний момент.

Прорывом для певицы стало знакомство с продюсером Джерри Уэкслером — под его чутким контролем артистка перешла на лейбл Atlantic Records, где ее карьера тут же пошла на взлет.

С 1967 по 1968 год произошло восхождение Франклин на музыкальный олимп. Она превратилась из малоизвестной широкой аудитории певицы в настоящего лидера всевозможных престижных чартов, а ее кавер на песню Отиса Реддинга «Respect» стал суперхитом в США. Популярность композиции и ее текст были настолько велики, что она быстро стала неофициальным гимном феминистского движения. В 1968 году Франклин получила свою первую награду «Грэмми».

В кратчайшие сроки Арета достигла статуса живой легенды американской музыки и стала фактически одним из главных олицетворений афроамериканского населения страны.

В 1968-м она стала второй афроамериканкой, попавшей на обложку Time, после теннисистки Алтеи Гибсон.

Франклин удалось добиться в музыке небывалых высот и навсегда войти в историю, оставшись актуальной на многие поколения вперед. В 2005 году ей торжественно вручили Президентскую медаль Свободы — одну из двух высших наград Америки для гражданских лиц. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории.