Как стать вождем: в Петербурге покажут спектакль про Сталина

В конце февраля в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоятся премьерные показы спектакля «Рождение Сталина», постановщиком которого является художественный руководитель театра Валерий Фокин. Об этом сообщает сайт «Театрал».

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Литературной основой будущей постановки стали недавно обнародованные архивные документы, а также фрагменты художественных произведений, в числе которых варианты пьесы Михаила Булгакова «Батум», роман «Бесы» Федора Достоевского и современные тексты. По словам Фокина, идея создания спектакля возникла у него еще три года назад.

«Сама идея родилась у меня года три назад, — отметил режиссер. — Мне захотелось исследовать механизм — как рождается Сталин и одновременно — это неизбежно — исчезает человек по имени Джугашвили».

Кроме того, он добавил, что в биографии правителя СССР есть много загадочных, интересных и малоизвестных страниц. По мнению Фокина, мистика заключается в том, что такой человек как Иосиф Виссарионович в итоге оказался «у руля страны».

«Он ведь решительно отрицал все, что было связано с его юностью.... Вот эту черную дыру в его биографии я почувствовал, когда стал интересоваться, и мне захотелось исследовать период его молодости — еще до ссылки, — подчеркнул автор.

--В биографии Сталина действительно много алогичного и даже мистического. Мы не следуем буквально документам, фактам. Театр имеет право домысливать, на то он и театр. Мистика еще и в том, что именно такой человек в итоге и оказался у руля страны».

Согласно описанию, представленному на официальном сайте театра, спектакль призван проследить, что именно повлияло на становление «столь трагической фигуры истории».

«Театру важно понять, какие факты биографии, особенности характера и личности бывшего семинариста, революционного романтика, послужили толчком к возникновению столь трагической фигуры истории, но еще важнее увидеть универсальные законы трансформации души человека и искушения общества», — отмечается на сайте Александринки.

Роль молодого Иосифа Джугашвили исполнит российский актер театра и кино Владимир Кошевой («Брут», «Гофманиада»), а в образе главы советского государства Сталина предстанет народный артист России Петр Семак («Взломщик»). Премьерные показы состоятся 22, 23 и 24 февраля.

В начале декабря прошлого года по всей стране прошли мероприятия, приуроченные к Году театра. В 2016-м с такой инициативой выступил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Целью проведения Года театра было объявлено развитие театрального искусства и его дальнейшая популяризация.

В рамках программы запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия, включая Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, Театральная олимпиада и многие другие. Кроме того, в текущем году состоятся 25-я церемония вручения премии «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, Фестиваль театров малых городов России, а также проект «Театр будущего», где будут представлены последние инновационные решения, которые используются режиссерами в современном театральном ремесле.

В свою очередь, любительские театры смогут принять участие в шоу «Главная роль». Итоги же тематического года подведет Всероссийский театральный форум, намеченный на конец 2019-го.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин принял участие в торжественном приеме по случаю Нового года. В рамках праздничного мероприятия в Большом театре был представлен знаменитый балет «Щелкунчик» в постановке не менее знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича. В ходе приема глава государства отметил, что «Щелкунчик» уже давно стал настоящим «символом Нового года и Рождества».