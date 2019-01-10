«Оскар» потерял лицо: кинопремия останется без ведущего

Американский комедийный актер Кевин Харт в эфире передачи «Доброе утро, Америка!» рассказал о том, что вся ситуация с его отказом от участия в качестве ведущего в церемонии вручения премии «Оскар» осталась для него в прошлом. По словам актера, он не видит больше смысла ее обсуждать или извиняться за то, кем он сам является.

Реклама

«Нет больше никаких дискуссий… Я пережил это, я пережил этот момент. Я не собираюсь больше объяснять, кем являюсь. Я просто закончил», — сказал Харт.

Вопросы о возможности его участия в церемонии, несмотря на скандал, вновь возникли из-за бывшей ведущей «Оскара» Эллен Дедженерес. После того, как стало известно о ее неудачных попытках уговорить Харта изменить принятое решение, усилились опасения, что вручение премии вовсе останется без ведущего в этом году.

Сообщалось, что сам Харт был тронут жестом Дедженерес, однако не захотел отвлекать внимание зрителей от события ненужными ассоциациями. Харт вновь повторил, что не знает, к чему может привести его участие.

«Если вы не смогли (услышать извинения, — «Газета.Ru»), я не знаю, чего вы ждали. Я хороший человек, я люблю любить, если вы этого не видите, значит проблема в вас», — подчеркнул актер.

О старых твитах Харта, ставших причиной очередного крупного репутационного скандала на премии «Оскар», вспомнили после того, как 5 декабря официально стало известно, что именно он станет следующим ведущим церемонии. В этих сообщениях Харт, в частности, задавался вопросом, будет ли «по-гейски» схватить своего соперника за длинные волосы во время драки, обвинял в «гействе» тех, кто обгладывает до кости куриные крылья за один раз, а также в шутку грозил разбить о голову сына кукольный домик, если тот начнет с ним играть.

Журналисты также обратили внимание на то, что почти все сообщения, содержащие в себе гомофобные комментарии и шутки, были опубликованы в твиттере актера до 2011 года.

В этом году вышел фильм «Кевин Харт: Посмейся над моей болью», который добился серьезного кассового успеха. Это привело комментаторов к выводу о том, что своими старыми неполиткорректными шутками Харт пытался добиться дешевой популярности, пока не стал одним из наиболее окупаемых комедийных актеров США.

О том, что ему позвонили из Американской академии кинематографических искусств с просьбой выступить с публичными извинениями, рассказал сам Харт. Новый скандал на церемонии стал еще одним звеном в цепи конфликтов, вызванных неуважением к различным сообществам. Так, в 2016 году, на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и ужесточения миграционной политики, вокруг церемонии вручения кинонаград разгорелся скандал на расовой почве из-за отсутствия среди номинантов темнокожих актеров и актрис.

Чтобы снизить репутационные потери, руководство академии приняло решение об изменении правил отбора экспертов в совет организации. Однако уже на следующий год произошел новый конфуз. Легенды Голливуда Уоррен Битти и Фэй Данауэй по ошибке объявили со сцены, что победителем года стала картина «Ла-Ла-Ленд».

О том, что ведущим вручили конверт, где был неверно указан победитель, стало известно только после того, как съемочная команда «Ла-Ла-Ленда» произнесла со сцены благодарственную речь.

Масла в огонь подлило то, что фильмом-победителем стала картина «Лунный свет», посвященная жизни темнокожего подростка нетрадиционной сексуальной ориентации. Ошибка ведущих вызвала полярные оценки и многими была воспринята, как послевкусие расового скандала. В частности, президент США Дональд Трамп объяснил произошедшее тем, что организаторы премии так сконцентрировались на политических вопросах, «что запутались в концовке».

Трамп, в адрес которого неоднократно звучала критика со стороны участников церемонии, не упустил возможности отпустить едкий комментарий в адрес «Оскара» и в 2018 году.

«Самые низкие рейтинги у «Оскара» в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд, кроме вашего президента (просто шучу, конечно)!» — написал Трамп в твиттер.

Поводом для таких замечаний со стороны президента стало то, что 90-ю церемонию вручения наград посмотрели 26,5 млн человек, в то время как аналогичный показатель 2017 года составил 34,3 млн.

Возможная церемония без ведущего может стать для Голливуда одновременно испытанием на прочность и символом серьезных изменений, в ходе которых киносообществу еще предстоит обрести собственное лицо.