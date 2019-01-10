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«Оскар» потерял лицо: кинопремия останется без ведущего

«Оскар» может остаться без ведущего после отказа Кевина Харта

Церемония вручения кинонаград «Оскар» может остаться без ведущего после окончательного отказа комика Кевина Харта. Причиной такого решения Харта стали его гомофобные сообщения в твиттере восьмилетней давности. Отсутствие ведущего рискует обострить проблемы премии, рейтинги которой показывают сильный спад на фоне многочисленных скандалов

Американский комедийный актер Кевин Харт в эфире передачи «Доброе утро, Америка!» рассказал о том, что вся ситуация с его отказом от участия в качестве ведущего в церемонии вручения премии «Оскар» осталась для него в прошлом. По словам актера, он не видит больше смысла ее обсуждать или извиняться за то, кем он сам является.

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«Нет больше никаких дискуссий… Я пережил это, я пережил этот момент. Я не собираюсь больше объяснять, кем являюсь. Я просто закончил», — сказал Харт.

Вопросы о возможности его участия в церемонии, несмотря на скандал, вновь возникли из-за бывшей ведущей «Оскара» Эллен Дедженерес. После того, как стало известно о ее неудачных попытках уговорить Харта изменить принятое решение, усилились опасения, что вручение премии вовсе останется без ведущего в этом году.

Сообщалось, что сам Харт был тронут жестом Дедженерес, однако не захотел отвлекать внимание зрителей от события ненужными ассоциациями. Харт вновь повторил, что не знает, к чему может привести его участие.

«Если вы не смогли (услышать извинения, — «Газета.Ru»), я не знаю, чего вы ждали. Я хороший человек, я люблю любить, если вы этого не видите, значит проблема в вас», — подчеркнул актер.

О старых твитах Харта, ставших причиной очередного крупного репутационного скандала на премии «Оскар», вспомнили после того, как 5 декабря официально стало известно, что именно он станет следующим ведущим церемонии. В этих сообщениях Харт, в частности, задавался вопросом, будет ли «по-гейски» схватить своего соперника за длинные волосы во время драки, обвинял в «гействе» тех, кто обгладывает до кости куриные крылья за один раз, а также в шутку грозил разбить о голову сына кукольный домик, если тот начнет с ним играть.

Журналисты также обратили внимание на то, что почти все сообщения, содержащие в себе гомофобные комментарии и шутки, были опубликованы в твиттере актера до 2011 года.

В этом году вышел фильм «Кевин Харт: Посмейся над моей болью», который добился серьезного кассового успеха. Это привело комментаторов к выводу о том, что своими старыми неполиткорректными шутками Харт пытался добиться дешевой популярности, пока не стал одним из наиболее окупаемых комедийных актеров США.

О том, что ему позвонили из Американской академии кинематографических искусств с просьбой выступить с публичными извинениями, рассказал сам Харт. Новый скандал на церемонии стал еще одним звеном в цепи конфликтов, вызванных неуважением к различным сообществам. Так, в 2016 году, на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и ужесточения миграционной политики, вокруг церемонии вручения кинонаград разгорелся скандал на расовой почве из-за отсутствия среди номинантов темнокожих актеров и актрис.

Чтобы снизить репутационные потери, руководство академии приняло решение об изменении правил отбора экспертов в совет организации. Однако уже на следующий год произошел новый конфуз. Легенды Голливуда Уоррен Битти и Фэй Данауэй по ошибке объявили со сцены, что победителем года стала картина «Ла-Ла-Ленд».

О том, что ведущим вручили конверт, где был неверно указан победитель, стало известно только после того, как съемочная команда «Ла-Ла-Ленда» произнесла со сцены благодарственную речь.

Масла в огонь подлило то, что фильмом-победителем стала картина «Лунный свет», посвященная жизни темнокожего подростка нетрадиционной сексуальной ориентации. Ошибка ведущих вызвала полярные оценки и многими была воспринята, как послевкусие расового скандала. В частности, президент США Дональд Трамп объяснил произошедшее тем, что организаторы премии так сконцентрировались на политических вопросах, «что запутались в концовке».

Трамп, в адрес которого неоднократно звучала критика со стороны участников церемонии, не упустил возможности отпустить едкий комментарий в адрес «Оскара» и в 2018 году.

«Самые низкие рейтинги у «Оскара» в истории. Проблема в том, что у нас больше нет звезд, кроме вашего президента (просто шучу, конечно)!» — написал Трамп в твиттер.

Поводом для таких замечаний со стороны президента стало то, что 90-ю церемонию вручения наград посмотрели 26,5 млн человек, в то время как аналогичный показатель 2017 года составил 34,3 млн.

Возможная церемония без ведущего может стать для Голливуда одновременно испытанием на прочность и символом серьезных изменений, в ходе которых киносообществу еще предстоит обрести собственное лицо.