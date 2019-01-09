Кого убьют теперь: известны актеры спин-оффа «Игры престолов»

Телеканал HBO нашел режиссера для пилотной серии новой картины-приквела знаменитой «Игры престолов», сообщает The Warp. Режиссерское кресло предыстории фантастического сериала займет С. Дж. Кларксон, которая снимала сериал «Декстер» и сейчас занимается новым «Стар Треком».

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Также к команде проекта добавилось восемь актеров: Наоми Аки («Леди Макбет», «Ярди»), Дениз Гу («Пипл», «Люди, места, вещи», «Колетт»), Джейми Кэмпбелл Боуэр («Сумерки»), Шелла Атим («Северная страна», «Куртизанки»), Иванно Джеремия («Люди», «Доктор кто»), Джордж Хенли («Хроники Нарнии», «Испанская принцесса»), Алекс Шарп («Как разговаривать с девушками на вечеринках», «До костей») и Тоби Регбо («Царство», «Последнее королевство»).

Летом прошлого года после запуска двух финальных сезонов «Игры престолов» представители канала НВО официально объявили о разработке нового проекта по вселенной писателя Джорджа Мартина. Продюсеры канала уже наняли сценаристов для переработки книг фантаста, который также будет принимать участие в предстоящем проекте.

Сериал «Игра престолов» был снят на основе серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», но помимо этого цикла у Мартина в запасе есть другие романы, которые продолжают или начинают истории полюбившихся телезрителям героев. Действие сериала происходит на вымышленном континенте Вестерос, где семьи аристократов борются за господство, пока потусторонние силы пытаются поработить все человечество.

«Игра престолов», несомненно, является главным хитом HBO за последние десять лет. Сериал практически каждый год оказывается одним из основных фаворитов «Эмми». Многосерийное шоу уже три раза признавалось лучшим драматическим сериалом.

Известно, что над сценарием спин-оффа будет работать Джейн Голдман вместе с самим Джорджем Мартином. Голдман также будет выступать в качестве шоураннера и исполнительного продюсера вместе с писателем. По сюжету, действие приквела будет происходить за восемь-десять тысяч лет до событий «Игры престолов». Создатели планируют рассказать зрителям о важнейших событиях в хронике Вестероса, когда континент был объят тьмой и холодом, о тайне происхождения Белых ходоков и семейных преданиях домов Старков и Таргариенов.

Начало съемок запланировано на февраль 2019 года, однако дата выхода приквела пока не объявлена. В 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что премьера приквела, состоится не ранее чем через год после финала «Игры престолов».

В июле 2018-го на фанатском сайте Watchers on the Wall появилась информация, что канал HBO, как оказалось, находится уже на полпути к запуску второго спин-оффа «Игры престолов». Сценарий приквела под рабочим названием «Империя пепла» написал Макс Боренштейн («Годзилла», «Конг: Остров черепа», сериал «Особое мнение»).

Согласно слухам, действие «Империи пепла» развернется в далеком прошлом и покажет, как пал знаменитый Валирийский Фригольд — империя, созданная цивилизацией валирийцев. В дни своего расцвета империя занимала более половины известного мира. Действие развернется в городе Соториос — фэнтези-аналоге Северной Африки времен Римской империи. Сериал покажет, как социальный, экономический и политический кризисы уничтожили могучее государство изнутри, а города разрушили множественные извержения вулканов, которые получили название Рок Валирии. Несмотря на наличие такого большого объема информации, телеканал HBO пока не подтверждает связанные с возможным вторым спин-оффом слухи.

Съемки финального сезона основной саги закончились несколько месяцев назад, и студия уже занялась постпродакшеном. Работа над графикой и спецэффектами продолжится до конца марта 2019 года. Исполнители ключевых ролей в сериале уже пообещали зрителям кровавую развязку саги.