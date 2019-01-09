«На похоронах был весь город»: звезда «Кухни» о гибели брата

Российский актер театра и кино Андрей Бурковский откровенно рассказал о своем младшем брате Александре, трагически ушедшем из жизни в 2009 году в возрасте 23 лет. Личными переживаниями знаменитый артист поделился со своими подписчиками в инстаграме 8 января — в десятилетнюю годовщину гибели любимого родственника. По словам Андрея, молодой мужчина не являлся медийной личностью, однако на его похороны пришел весь Томск (родной город Бурковских — «Газета.Ru»), так как Александр был прекрасным человеком.

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«Ровно десять лет назад погиб мой родной брат. Его звали Саша. Ему было всего 23 года!

Скажу только одно: когда его хоронили, к нему пришел весь Томск, и я не преувеличиваю. А он не был политиком, спортсменом или артистом, он был «лишь» хорошим человеком, который умел дружить, который не мог сказать плохого слова, который не понимал, если люди за столом вдруг начинали ругаться и выяснять отношения — он в этот момент смеялся и всех мирил, — поведал актер.

— Он объединял компании и большие рабочие коллективы, умел смеяться над всем, переводя проблему в другую плоскость, и проблема исчезала. Он был лучшим другом для всех — и для меня особенно! Мой любимый друг, мой брат, десять лет прошло с того момента, когда мы с тобой шли в Шерегеше и строили планы, как поедем на твой день рождения куда-то...»

Бурковский также сообщил подписчикам, что в столь печальный день вместе со своей семьей прибыл в Томск, чтобы посетить могилу брату. Кроме того, артист посоветовал поклонникам ценить близких и любимых людей.

«Мы сегодня приехали в Томск к тебе, здесь вся наша семья и мои детишки, которых ты, к сожалению, никогда не видел, но они знают о тебе все! Здесь все твои близкие друзья и просто знакомые, несмотря на то, что прошло достаточно много времени. Все приехали! И все с тобой! Царствие тебе небесного, и знай, что не проходит ни дня, чтобы я и мама не думали о тебе! Мы тебя очень любим! Друзья, цените своих близких и любимых людей!» — заключил Андрей.

Согласно СМИ, Александр Бурковский, младший брат звезды КВН и ряда популярных отечественных сериалов и фильмов, погиб 8 января на горнолыжном курорте в Шерегеше (Кемеровская область — «Газета.Ru»). Молодой человек, спускаясь на лыжах со склона, на большой скорости врезался в дерево, в результате чего получил множественные переломы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Как впоследствии признавался сам Андрей, ему было очень трудно пережить гибель близкого родственника и товарища — и на переезд в Москву ради поступления во МХАТ он, возможно, решился именно из-за трагедии, подсознательно желая кардинально сменить обстановку.

«Мы с братом были, наверное, лучшие друзья. И когда он ушел, естественно, очень трудно было и родителям. Я не хочу сказать, что десять лет прошло, а мне и сейчас сложно об этом вспоминать. Это не так. Я могу спокойно говорить о брате. Я его очень сильно любил. Когда его не стало, я на следующий год поступил во МХАТ — может быть, еще и из-за этого. Наверное, я хотел подсознательно поменять все», — приводит слова Бурковского «СтарХит».

Андрей Бурковский родился 14 ноября 1983 года в Томске. В ходе обучения в академическом городском лицее будущий артист начал играть в КВН, не бросив это занятие и после поступления в институт. Именно тогда к Бурковскому пришла первая популярность: будучи студентом Томского государственного университета, Андрей успешно выступал за известную команду «МаксимуМ», в состав которой также входили Михаил Башкатов, Сергей Гореликов, Константин Маласаев и другие достаточно знаменитые и поныне артисты.

Уже после гибели брата Андрей принял решение о поступлении в Школу-студию МХАТ. В настоящий момент он является артистом Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, а также активно снимается в кино: на его счету, в частности, роли в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян», «Пушкин», «Звоните ДиКаприо!», а также фильме «Елки новые».