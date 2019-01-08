«Тони будет в фильме»: автор «Клана Сопрано» о приквеле

Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз раскрыл некоторые детали грядущего приквела хитового шоу. В интервью изданию Deadline, приуроченному к юбилею популярного проекта, 73-летний режиссер подтвердил, что одним из главных героев готовящегося полнометражного фильма станет молодой Тони Сопрано. По словам кинематографиста, в детстве он частенько бывал у бабушки и дедушки, которые жили в Ньюарке (крупнейший город штата Нью-Джерси — «Газета.Ru), и впоследствии ему было интересно исследовать прошлое своих персонажей в контексте этой локации.

«Меня больше всего заинтересовало детство Тони. Мне было правда любопытно изучать это»,

— признался Чейз.

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Он также рассказал, что в центре сюжета приквела будет межрассовый конфликт — и молодой Тони Сопрано станет его частью.

«В данной картине мы будем иметь дело с напряженностью между афроамериканцами и белым населением. И юный Тони станет частью этого», — сказал режиссер.

Продолжая рассказ, кинематографист подчеркнул, что в грядущей ленте мафия будет «идеализированной» и воссозданной по воспоминаниям самого Тони в оригинальном сериале.

«В те времена мафия была очень изысканной — это проявлялось в том, как они одевались, как они себя вели и что делали. Тогда мафия не была просто парнями в спортивных костюмах», — объяснил Дэвид.

В заключении Чейз напомним о том, что долгое время был против сиквела «Клана Сопрано», оставаясь довольным уже имеющимся наследием сериала. Окончательно утвердился в мысли о несбыточности продолжения он уже после смерти исполнителя главной роли в культовом шоу Джеймса Гандольфини, ушедшего из жизни в 2013 году.

«Я бы категорически против всего, что было связано с каким-либо продолжением «Клана Сопрано». И, если честно, до сих пор беспокоюсь об этом. Но меня правда заинтересовала тема Ньюарка, родины моих родителей, — поделился кинематографист. — Кроме того, я сам некоторое время жил в пригороде Ньюарка, плюс там работала моя девушка. Позднее я стал размышлять о тамошней организованной преступности и решил смешать эти две темы».

В минувшем июле в СМИ появилась информация, что режиссером полнометражного приквела «Клана Сопрано» выступит Алан Тейлор, приложивший руку ко второй части «Тора», «Игре престолов» и, собственно, самому оригинальному сериалу HBO, рассказывающему историю Тони Сопрано. За сценарий проекта — помимо Чейза — отвечает Лоуренс Коннер, еще один создатель хитового шоу.

Действие готовящейся картины развернется в 1960-е в Ньюарке. Одну из ролей в фильме исполнит Алессандро Нивола («Без лица», «Афера по-американски»), которому предстоит перевоплотиться в харизматичного и жестокого Дики Молтисанти, влюбляющегося в молодую невесту собственного отца. На момент событий приквела у Дики еще нет собственных детей, и он присматривает за Тони Сопрано, сыном своего находящегося в тюрьме друга Джона. Позднее у Дики должен родится сын Кристофер — именно он станет главным протеже Тони в «Клане Сопрано».

Любопытно, что персонаж Дики прежде никогда не появлялся во франшизе (именно на экране), так как был убит еще до начала событий, показанных в драме. При этом его часто вспоминают в шоу как одного из тех, кто смог превратить банду Сопрано в самый сильный преступный клан Нью-Джерси.

«Клан Сопрано» является одним из самых успешных и рейтинговых сериалов в истории канала HBO. Финал проекта в 2007 году, в частности, посмотрели 11,9 млн зрителей. Многосерийная драма шла на протяжении восьми лет и насчитывает 86 эпизодов, объединенных в шесть сезонов. Шоу получило в общей сложности девять премий «Эмми», а также пять «Золотых глобусов».

Ранее стало известно о намерении компании AT&T, владелицы конгломерата WarnerMedia (то есть среди прочего каналов CNN и HBO), запустить собственный стриминговый сервис — произойдет это уже в 2019 году. На платформе, которую многие называют возможной «убийцей» Netflix и Amazon, будут транслироваться фильмы о супергероях DC, «Игра престолов» (а также ее приквел), «Мир Дикого Запада» и все тот же «Клан Сопрано» — все эти проекты призваны отнять у нынешних гегемонов рынка добрую часть аудитории и, вероятно, смогут справиться с этой задачей.

Конкурировать с уже существующими стриминг-сервисами также намерена корпорация Disney — на ее платформе, запуск которой также состоится уже в ближайшее время, покажут, к примеру, сериалы по «Звездным войнам» и «Мстителям».