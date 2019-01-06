При чем тут Россия и Путин? В США вручат «Золотые глобусы»

Что такое «Золотой глобус»

«Золотой глобус» («Golden Globe Award») — на данный момент одна из двух главных кинопремий мира наряду с «Оскаром». Присуждается она ежегодно вот уже более 70 лет (если быть точным, то с 1944-го) Голливудской ассоциацией иностранной прессы и традиционно проходит в январе. Лауреаты премии определяются по результатам голосования около 100 международных журналистов из Голливуда.

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Несмотря на то, что «Глобус» был создан отчасти в противовес «Оскару», ни для кого не является секретом неразрывная связь премий: как минимум в плане идентичности победителей (согласно статистике, примерно 70 процентов фильмов, получивших приз от Голливудской ассоциации иностранной прессы, позднее удостаивались награды Американской киноакадемии). Есть, впрочем, и существенные различия. Так, еще с 50-х годов прошлого века на «Золотом глобусе» разграничивают ленты на драматические и комедийные/мюзиклы, что позволяет не сталкивать между собой лучших представителей абсолютно различных жанров. Такое же разделение касается и актерских номинаций. Кроме того, «Глобус» отмечает лучшие работы не только из мира большого кинематографа, но и главные ТВ-проекты.

Первая официальная церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы состоялась в 1954 году и прошла на студии 20th Century Fox. До телевидения торжественное мероприятие добралось в 1958-м — вплоть до середины 60-х, впрочем, трансляция велась исключительно для зрителей из Лос-Анджелеса.

Абсолютной рекордсменкой «Глобуса» является великая Мерил Стрип, на счету которой аж восемь персональных наград премии — за проекты «Женщина французского лейтенанта», «Выбор Софи», «Адаптация», «Ангелы в Америке», «Дьявол носит Prada», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и «Железная леди», а также специальный приз Сесила Демилля, вручаемый за выдающиеся заслуги в области киноискусства. Всего на одну статуэтку меньше у композитора Алана Менкена, восьмикратного (!) обладателя «Оскара» («Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин» и «Покахонтас»). Третье место в списке рекордсменов «Золотого глобуса» занимает Джек Николсон — шесть наград в различных категориях («Китайский квартал», «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности», «Честь семьи Прицци», «Лучше не бывает», «О Шмидте»).

Своеобразное достижение, которое практически невозможно повторить, уже давно принадлежит звезде черно-белого кино Розалинд Расселл — ныне покойная актриса в свое время сумела стать пятикратной обладательницей «Золотого глобуса» («Сестра Кэнни», «Траур к лицу Электре», «Тетушка Мэйм», «Величие одного», «Цыганка»), не проиграв ни в одной номинации премии. В 2017 году не менее впечатляющий 100-процентный результат показал мюзикл «Ла-Ла Ленд», который был представлен в семи номинациях и забрал ровно семь статуэток. Зеркальным «достижением» в свою очередь могут похвастаться «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1967) и третья часть «Крестного отца» — обе ленты были номинированы в семи категориях, однако в итоге остались без призов вовсе.

Что касается рекордсмена по числу номинаций, то им до сих пор является фильм «Нэшвилл»: в 1976 году картина была представлена сразу в девяти категориях «Глобуса» (выиграла при этом всего в одной).

Главные фавориты

Основываясь на мнениях экспертов и букмекеров, очевидным фаворитом на победу в главной номинации — «Лучший драматический фильм» — является дебютная режиссерская работа звезды «Мальчишника в Вегасе» Брэдли Купера «Звезда родилась» (которая на самом деле почти полноценный мюзикл, что очень забавно).

На получение приза также номинированы черная комедия Спайка Ли «Черный клановец», байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», супергеройский блокбастер «Черная пантера», завуалированно критикующий президента США Дональда Трампа, и удивительное творение Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

В другой важной категории — «Лучшая комедия/мюзикл» — имеет все шансы победить комедийная драма «Зеленая книга», считающаяся попутно и одним из главных фаворитов предстоящего «Оскара».

Конкуренцию ей составят романтическая комедия «Безумно богатые азиаты», крайне удачно выступившая в прокате, диснеевский мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», историческая картина «Фаворитка» и политическая драма «Власть», рассказывающая историю Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных политиков США, работавшего в администрациях нескольких президентов США (при Джеральде Форде он руководил аппаратом Белого дома, при Джордже Буше-старшем — занимал пост министра обороны, а при Буше-младшем был вице-главой государства). Проект Адама Маккея, кстати, является лидером этого «Глобуса» по числу номинаций, коих у «Власти» шесть.

Лучшим режиссером, согласно прогнозам, станет гениальный Альфонсо Куарон, недавно выпустивший драму «Рома». Помимо мексиканского кинематографиста, номинации на получение награды за лучшую режиссуру есть у ранее упомянутых Купера, Ли, Маккея, а также Питера Фаррелли, автора «Зеленой книги». Все та же «Рома» попросту обязана брать «Глобус» в категории «Лучший иностранный фильм», в этом году обходящейся без российских картин.

Награда за лучший сценарий, вероятно, достанется создателям «Фаворитки», тогда как в категории «Лучший анимационный фильм» явным лидером (абсолютно заслуженно) считается главная мультипликационная сенсация минувшего года «Человек-паук: Через вселенные».

Главными претендентами на призы «Лучший актер в драматическом фильме», «Лучшая актриса в драматическом фильме», «Лучший актер в комедии или мюзикле» и «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» являются соответственно Купер и Луди Гага (оба — «Звезда родилась»), Кристиан Бэйл («Власть») и Оливия Колман («Фаворитка»). Наконец, фаворитами в категориях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана» эксперты называют Реджину Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Махершалу Али («Зеленая книга»).

В телевизионных категориях особо выделяется новый сезон сериала «Американская история преступлений», рассказывающий об убийстве модельера Джанни Версаче, — у криминальной драмы сразу четыре номинации, что является рекордом этого года. На получение сразу трех призов претендуют куда больше проектов — «Американцы», «Возвращение домой», «Барри», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Острые предметы» и «Очень английский скандал».

Когда, где и во сколько

76-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 7 января в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и начнется примерно в 04:00 по московскому времени.

Одно из главных кинособытий года традиционно пройдет в отеле «Беверли Хилтон» («The Beverly Hilton») и будет транслироваться телекомпанией NBC (за ходом «Золотого глобуса — 2019» вы также сможете следить в текстовой онлайн-трансляции «Газеты.Ru»).

Ведущими мероприятия станут канадка Сандра О, обладательница «Золотого глобуса за роль в «Анатомии страсти» и звезда сериала «Убивая Еву», а также американец Энди Сэмберг («Золотой глобус за «Бруклин 9-9»), известный в России в основном как экс-член шоу Saturday Night Live и участник комедийного трио The Lonely Island, в свое время «взрывавшего» ютьюб забавными музыкальными клипами. Оба артиста, к слову, проведут «Глобус» впервые.

По мнению некоторых отечественных пользователей, с нетерпением ожидающих старта «Золотого глобуса — 2019», предстоящая церемония — подобно многим другим голливудским мероприятиям — не обойдется без шуток про Россию и президента страны Владимира Путина. Подобная «традиция» стала особо популярной после того, как Москве стали приписывать вмешательство в американские выборы. Несмотря на то, что юмор на эту тему большинству, кажется, уже надоел, в Голливуде он до сих пор актуален.