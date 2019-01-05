ДиКаприо в наручниках? Почему актера задержали в США

Знаменитый голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо тайно предстал перед расширенной коллегией присяжных округа Колумбия, дав свидетельские показания по громкому делу о многомиллиардном мошенничестве, связанном с инвестиционным фондом правительства Малайзии «1Malaysia Development Berhad» (1MDB), которое продолжается уже более двух лет.

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По информации издания Washington Post, которое ссылается на источники, знакомые с ситуацией, прокуроры считают, что актер может предоставить ключевые сведения о малазийском финансисте Джо Лоу, обвиняемом в краже и отмывании миллиардов долларов. По утверждению Департамента юстиции США Лоу также финансировал активное лоббирование в пользу закрытия расследования. В то же время сам ДиКаприо не является обвиняемым в деле, а выступает только в качестве свидетеля.

Что именно рассказал оскароносный артист коллегии присяжных, неизвестно. Представители ДиКаприо, а также пресс-секретарь Департамента юстиции отказались давать комментарии относительно показаний актера. Однако известно, что, по утверждению его агента, Леонардо оказывает «полную поддержку следствию еще с октября 2018 года».

ДиКаприо познакомился с Лоу во время производства картины Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», за роль в которой актер получил премию «Золотой глобус». Джон Лоу находился в близких отношениях с приемным сыном бывшего премьер-министра Малайзии Ризой Азизом, основателем кинокомпании Red Granite Pictures, которая занималась производством «Волка с Уолл-стрит». Известно, что Лоу постоянно давал Азизу советы по управлению компанией и постепенно завел широкий круг знакомств в американской индустрии развлечений.

Несмотря на отсутствие претензий к актеру, ДиКаприо не избежал личных неприятностей в связи с этим делом, так как находился в хороших дружеских отношениях с Джоном Лоу. В частности, получая «Золотой глобус» за роль в «Волке с Уолл-стрит», актер в своей речи лично поблагодарил малазийского бизнесмена.

Звезда Голливуда также принял ряд дорогостоящих подарков от Лоу. В этот список входят статуэтка «Оскар», полученная Марлоном Брандо, картина Пабло Пикассо, приобретенная Лоу за $3,2 млн, и работа культового неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския. В связи со скандальным расследованием ДиКаприо вернул американскому государству «подарки». По словам агента актера, он сделал это добровольно.

ДиКаприо стал не единственным звездным участником громкого судебного разбирательства. В качестве свидетеля в скандальном деле фигурирует бывший участник знаменитой хип-хоп группы The Fugees Праказрел Мишель, известный под псевдонимом Прас. По утверждению прокуроров, рэпер, находящийся в близких отношениях с Джоном Лоу, выступал в качестве посредника малазийца в его попытках пролоббировать прекращение расследования. Как утверждает обвинение, Прас открыл несколько счетов, на которые поступали деньги для финансирования лобби.

Музыканту не были предъявлены обвинения, однако, согласно источникам The Washington Post, прокуратура продолжает расследование действий Праса. В свою очередь, рэпер отверг все возможные обвинения, утверждая, что его имя «просто вываляли в грязи». Мишель заявил, что никогда не принимал участия в махинациях Лоу и не оказывал никакой посреднической помощи в попытке пролоббировать закрытие расследования.

К июню 2017 года Департамент юстиции США конфисковал у фонда 1MDB ценности на сумму, превышающую $1,7 млрд. Ведомство также утверждает, что высокопоставленные лица, связанные с фондом, присвоили себе около $4,5 млрд.

Хотя «малазийское дело» и так уже обросло громкими именами, не исключено, что в будущем в него будут втянуты другие звезды. В частности, Джон Лоу в 2011 году подарил Ким Кардашьян автомобиль Ferrari стоимостью $325 тыс. на свадьбу с баскетболистом Крисом Хамфрисом. Хамфрис был вторым мужем Кардашьян, однако их брак распался в 2013 году.

За роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» Леон ардо ДиКаприо был награжден «Золотым глобусом» и премией «Выбор критиков», а также номинирован на «Оскара» и награду BAFTA.