«Игра престолов», «Корона» и другие сериалы 2019 года

«Игра престолов» («Game of Thrones»), восьмой сезон, HBO

Премьера последнего, восьмого сезона культовой саги «Игра престолов» намечена на апрель 2019 года, и уже ясно, что он станет одним из самых масштабных и эпичных за все время существования сериала.

Финальное шоу будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов — и, учитывая масштабность проекта (съемки проходят одновременно в Хорватии, на Канарских островах, в Андалусии и Исландии), работа над спецэффектами займет большое количество времени. Сюжетные подробности пока неизвестны, поклонники ожидают трейлер, который, вероятно, выйдет не ранее начала марта. В заключительной серии седьмого сезона перед персонажами возникли две серьезные проблемы — как побороть многочисленную армию ходячих мертвецов и кто в итоге займет Железный трон?

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«Очень странные дела» («Stranger Things»), третий сезон, Netflix

В канун Нового года компания Netflix решила порадовать преданных поклонников фантастического сериала братьев Даффер «Очень странные дела», выпустив тизер третьего сезона и заодно анонсировав официальную дату премьеры — 4 июля 2019 года.

Новая часть будет состоять из восьми эпизодов, действие которых развернется летом 1985-го. Судя по постеру, опубликованному в твиттере вместе с тизером, слоган третьего сезона звучит как «Одно лето может изменить все». Известно, что в вымышленном городе Хокинс появится большой торговый комплекс Starcourt Mall, и основные события будут связаны с ним. Всем полюбившиеся актеры Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гэтен Мэтараззо, Ноа Шнапп, Калеб Маклафлин, Вайнона Райдер, Джо Кири и другие вернутся к своим ролям в сериале. Кроме того, ожидается пополнение в лице 20-летней звезды «Маленьких женщин» Майи Турман-Хоук и 24-летней Франчески Реале («Ненавистники, прочь!»)

«Корона» («The Crown»), третий сезон, Netflix

В третьем сезоне биографической драмы Питера Моргана «Корона» зрителей ждет полностью обновленный каст — вместо Клер Фой в роли Елизаветы II предстанет британская актриса Оливия Колман («Фаворитка», «Убийство на пляже»), а Мэтта Смита в образе принца Филиппа заменит 44-летний Тобайас Мензис («Рим», «Чужестранка»).

Предположительная дата выхода новых серий — осень-зима 2019 года. События в них будут разворачиваться во временном периоде с 1964-го по ранние 1970-е. Примечательно, что третий сезон сосредоточится на истории любви младшей сестры королевы принцессы Маргарет и 25-летнего баронета Родди Ллевеллина. Принцессу Маргарет сыграет двукратная номинантка премии «Оскар» Хелена Бонэм Картер, а вот кто исполнит роль молодого принца Чарльза пока неизвестно.

«Большая маленькая ложь» («Big Little Lies»), 2 сезон, HBO

Триумфатор 69-й церемонии премии «Эмми» (заполучивший сразу пять наград), драматический сериал «Большая маленькая ложь» Жана-Марке Валле вернется на экраны в новом году. Создатели сиквела подготовили немало сюрпризов: на смену Валле придет оскароносная постановщица Андреа Арнольд, а к и без того блестящему актерскому составу (Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и другие) присоединится легендарная Мерил Стрип, которая сыграет маму покойного Перри — Мэри Луи Райт. По сюжету героиня отправится в город Монтерей, чтобы выяснить обстоятельства смерти своего сына.

«Миссис Америка» («Mrs. America»), FX

В 2019 году состоится долгожданный теледебют голливудской звезды Кейт Бланшетт в новом мини-сериале канала FX «Миссис Америка». В качестве создателей шоу выступили сценаристка Дави Уоллер, которая ранее работала над «Безумцами», и продюсер Стейси Шер («Джанго освобожденный»).

Lucasfilm Ltd. Кейт Бланшетт в роли агента КГБ, ученого и военного офицера Ирины Спалько. Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)

Точная дата выхода проекта пока не названа. Известно, что сериал будет состоять из девяти эпизодов. Бланшетт исполнит роль Филлис Шлэфли — американского конституционного юриста и убежденной антифеминистки. «Нет более подходящего времени для того, чтобы разобраться в этом периоде. Сейчас это очень актуально», — говорила о материале сама артистка.

«Отверженные» («Les misérables»), BBС One

30 декабря на канале BBС One состоялась премьера телевизионной экранизации культового романа Виктора Гюго «Отверженные». Все шесть серий шоу снял режиссер Том Шенклэнд («Оставленные»), а над сценарием работал один из авторов «Карточного домика» Эндрю Дэвис. Роль беглого каторжника Жана Вальжана исполнил звезда сериала «Прослушка» Доминик Уэст, его врага инспектора Жавера – Дэвид Ойелоуо, а роль Фантины досталась 29-летней актрисе Лили Коллинз.

«Настоящий детектив» («True Detective»), третий сезон, HBO

Премьера третьего сезона сериала «Настоящий детектив», созданного американским писателем и сценаристом Ником Пиццолатто, намечена на 13 января 2019 года. В этот раз сценарий к нескольким сериям написал небезызвестный продюсер и обладатель премии «Эмми» («Полиция Нью-Йорка», «Дэдвуд») Дэвид Милч.

Актерский состав шоу также впечатляет: одну из главных ролей — детектива Уэйна Хейса, расследующего дело об убийстве с участием пропавших детей, исполнил звезда «Зеленой книги» и один из основных претендентов на премию «Оскар 2019» Махершала Али. В роли его напарника Роланда Уэста выступил Стивен Дорфф.

«Леденящие душу приключения Сабрины» («Chilling Adventures of Sabrina»), 2 сезон, Netflix

Первый сезон ремейка знаменитого шоу 90-х о приключениях маленькой ведьмы Сабрины оказался настолько успешным, что Netflix успел продлить его на третий и четвертый сезоны, при том что премьера второго запланирована на апрель 2019-го. Согласно синопсису в предстоящих сериях зрители наконец-то узнают, что же на самом деле произошло с родителями Сабрины Спеллман (Кирнан Шипка). Сообщается, что к касту сериала присоединятся Джедидайя Гудакр, который сыграет Дориана Грея, и Алексис Денисоф — в роли бойфренда Мадам Сатаны (Мишель Гомес).

«Рик и Морти» («Rick and Morty»), 4 сезон, Netflix

Несмотря на то, что создатели мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд и Дэн Хармон отличаются изрядной непредсказуемостью, поклонники не теряют надежды дождаться выхода четвертого сезона весной 2019-го (в мае прошлого года канал Adult Swim заказал целых 70 серий продолжения шоу).Судя по тизеру, зрителей ждет еще больше взрывных приключений в компании безумного ученого Рика и его склонного к истерии внука Морти.

«Мандалорец» («The Mandalorian»), Disney+

В новом году корпорация Disney намерена конкурировать с такими стриминговыми гигантами, как Netflix и Amazon, запустив свой собственный сервис, и потому готовит для поклонников вселенной «Звездных войн» настоящий сюрприз — первый сериал в истории франшизы под названием «Мандалорец».

Lucasfilm Ltd

Действие развернется спустя семь лет после событий, описанных в фильме «Звездные войны: Возвращение джедая», то есть после падения Империи, но до возникновения Первого Ордена. В центре сюжета окажется одинокий стрелок, действующий в отдаленных уголках галактики, на которые не распространяются законы Новой Республики. Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль («Игра престолов») и Джина Карано («Дэдпул»). Автором сценария и генеральным продюсером сериала выступил Джон Фавро («Мстители»).