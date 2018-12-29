Зеленые паспорта СССР: что мы не знаем о любимом кино

«Ирония судьбы»: зеленые паспорта

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» любим многими поколениями телезрителей России и бывшего СССР. Историю Жени и Нади, живших в Москве и Ленинграде в одинаковых домах, многие знают наизусть, однако находят в ней все новые и новые детали Любопытные могут заметить одну из них — паспорта героев.

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Их хорошо видно, когда Женя показывает Наде свой паспорт для того, чтобы сверить свою прописку с ее, когда говорит, что именно он прописан на улице Строителей. Они не традиционного красного цвета, а зеленые что придает им сходство с дипломатическими. Это паспорта СССР образца 1953 года, они были немного меньшего размера, и в 1974 году их сменили красные паспорта. Паспортная реформа произошла за год до выхода любимого новогоднего фильма.

«Джентльмены удачи»: арабские газеты.

Еще один популярный новогодний фильм «Джентльмены удачи» — один из главных хитов новогоднего проката. Работа режиссера Сергея Серого, который сам по глупости попал в тюрьму и знал жизнь за решеткой, разошлась на цитаты. Герои и мудрый директор детсада в исполнении Евгения Леонова любимы зрителями многих поколений. Вот одна из любопытных деталей, на которую обращают внимание не только дотошные кинозрители, но и специалисты по Ближнему Востоку.

Это газеты, которые читает на стадионе сбежавшая из тюрьмы троица бандитов для того, чтобы отвлечь от себя внимания. Все три издания, которые держат в руках герои Георгия Вицина и Савелия Крамарова, — на арабском языке. Вероятнее всего их нашли прямо в Узбекистане, где частично проходили съемки. В одной из газет, которую герои держат вверх ногами, знатоки опознали египетскую «Аль-Ахбар», влиятельное проправительственное издание страны.

«Берегись автомобиля»: явления пастора народу

Культовый фильм с участием блистательного Иннокентия Смоктуновского в роли интеллигентного вора Юрия Деточкина, который угоняет машины у вороватых граждан, а деньги отдает в детские дома. В фильме, снятом в середине 60-х годов во времена хрущевских гонений на религию, в эпизодической роли появляется пастор лютеранской церкви, которую играет литовский актер Донатас Банионис. В Литовской ССР, откуда родом герой фильма, покупающий машину на пожертвования прихожан, церковь находилась под контролем властей. Общины лютеран в советской Литве были не очень большими, однако церковь пользовалась немалым авторитетом.

В этой связи советская пропаганда видела в церкви главного посягателя на официальные партийные каноны: «…современная латышская евангелически-лютеранская церковь приписывает религии роль единственного авторитета и хранителя морали», — писал вестник «Известия Академии наук Латвийской ССР» в 1987 году.

«Иван Васильевич меняет профессию»: ковбойские сигареты

Сцена, в которой жулик Жорж Милославский танцует в руках с пачкой известных американских сигарет можно назвать настоящим продакт-плейсментом. Хотя ни о какой скрытой рекламе тогда и не думали, а американские сигареты — важная смысловая деталь фильма. Это символ зажиточного человека, который понимает толк в хорошем табаке. Те сигареты, что в руках у Жоржа, видимо, произведены в США, или в какой-то европейской стране, так как фильм снят в 1973 году. В СССР они начали производиться в начале 1980-х и тоже были в страшном дефиците.

«Бриллиантовая рука»: Jack in the Box.

«Какая прелесть!» — с восхищением говорит суровая управдомша, глядя на красивую иностранную коробку, которая приглянусь ей в доме Семена Семеновича Горбункова. Нажав на кнопку, героиня Нонны Мордюковой вздрагивает — из нее выглядывает фигурка злобного черта. Игрушка, привезенная героем Никулина из заграничной поездки, — не что иное, как Jack in the box — буквально «Джек в коробке».

Подобная игрушка, которая представляет собой коробку со спрятанным внутри чертиком или клоуном, была весьма популярна у любителей сувениров.

Одна из теорий о происхождении этой игрушки связана с историей английского прелата Джона Шорна, который сумел защитить свою деревню от черта, загнав его в сапог. Хорошо известна и одноименная песня, исполненная в 1971 году певицей Клодой Роджерс. В песне рассказывается о девушке, парень которой не воспринимает ее любовь и относится к ней как к игрушке.

«Кавказская пленница»: редкий немецкий автомобиль

Один из популярных новогодних фильмов, где снялась знаменитая троица Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов, а также Александр Демьяненко в роли незадачливого Шурика. Одна из наиболее обсуждаемых тем среди любителей фильма — машины, которые там использовались. Знаменитая троица в фильме ездит на двухдверном немецком кабриолете Adler Triumpf красного цвета. Компания, производившая эти автомобили, была основана в Нюрнберге в 1896 году. Она начала свой бизнес с производства велосипедов, а также пишущих машинок. Затем перешла на производство автомобилей и мотоциклов, среди которых K9 Supra. Он приобрел популярность у молодежи, так как им можно было управлять, не имея водительского удостоверения. Контуры дизайна этого автомобиля запечатлены в памятнике Юрию Никулину возле цирка на Цветном Бульваре в Москве.

«Мимино»: Советский «Конкорд»

Историю замечательного грузина Мимино, мечтавшего о большой авиации, в исполнении Вахтанга Кикабидзе тоже часто показывают в новогоднюю ночь.

Один из героев фильма — советский самолет Ту-144, который на Западе называли советским «Конкордом» за сходство с этим лайнером. Именно на этом самолете летит герой фильма и с него «спрыгивает» на землю. Правда в картине 1977 года в качестве пунктов назначения Ту-144 упоминались Дели и Сан-Франциско. Туда этот самолет не летал, а совершал полеты по маршруту Москва — Алма-Ата. Начало работ по Ту-144 было положено в 1963 году, когда вышло постановление Совмина СССР о создании сверхзвукового пассажирского самолета. Для такого лайнера нужны были специальные двигатели со взлетной тягой 20 тонн, разработать которые взялось ОКБ Кузнецова.

В ОКБ Туполева и в ЦАГИ рассматривались десятки возможных вариантов аэродинамической компоновки, выбор пал на схему низкоплана-бесхвостки с составным треугольным крылом. Ту-144 должен был совершать крейсерский полет на скоростях, как минимум превышающих две скорости звука, иметь практическую дальность на сверхзвуке с 80-100 пассажирами 4000-4500 км.

Ту-144 был первым самолетом, полностью спроектированным Алексеем Туполевым, сыном именитого конструктора Андрея Туполева. В июне 1973 года лайнер потерпел крушение во время демонстрационного полета на Парижском авиасалоне. Через год после выхода фильма, в 1978 году коммерческая эксплуатация самолета была прекращена.