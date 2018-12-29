Табаков, Кобзон, Говорухин, Караченцов: кого забрал 2018-й

Михаил Державин (15 июня 1936 — 10 января 2018)

Алексей Филиппов/РИА «Новости» Михаил Державин (15 июня 1936 — 10 января 2018). Советский и российский актер театра и кино, телеведущий, артист Московского академического театра сатиры. В 1989 году получил звание Народного артиста РСФСР

Первым в 2018 году нас покинул народный артист РСФСР Михаил Державин — в начале января он скончался от болезни сердца. С 1967 года и до самой смерти артист служил в труппе Московского академического театра сатиры, где сыграл множество ролей и стал старейшим ведущим актером. Помимо игры в театре, Державин отметился в десятках фильмах, среди которых «Моя морячка», «Старые клячи», «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник» и других, но наибольшую популярность ему принесла роль пана Ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев».

Фоторепортаж: Кто умер в 2018 году __is_photorep_included12108895: 1

Людмила Сенчина (13 декабря 1950 — 25 января 2018)

После продолжительной болезни на 69-м году жизни скончалась главная Золушка страны Людмила Сенчина. По словам ее мужа Владимира Андреева, рак поджелудочной железы мучал артистку полтора года. Звездный час певицы состоялся на ее первом «Голубом огоньке», где она исполнила песню Игоря Цветкова и Ильи Резника «Золушка» («Хоть поверьте, хоть проверьте…»). Эта песня навсегда закрепилась за певицей, отличавшейся невероятно добрым и нежным голосом.

Среди знаковых и самых узнаваемых песен Сенчиной — «Камушки», «Лесной олень», «Белой акации гроздья душистые», «Черемуха», «Шутка», «Песня о нежности», «Полевые цветы», «Всегда и снова», «Любовь настала», «Шербурские зонтики», «День рождения», «Лето», «Белый танец».

Олег Табаков (17 августа 1935 — 12 марта 2018)

Евгения Новоженина/РИА «Новости» Олег Табаков (17 августа 1935 – 12 марта 2018). Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Художественный руководитель и директор МХТ им. А. П. Чехова (2000—2018). Основатель и художественный руководитель Московского театра под руководством Олега Табакова («Табакерка») (1987—2018). Народный артист СССР (1988). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

На 83-м году жизни умер советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Уже после смерти мэтра источник из его окружения сообщил, что на протяжении пяти лет он болел раком предстательной железы. Последние месяцы жизни артист провел в больнице, а в конце декабря 2017 года попал в реанимацию.

Реклама

В 1987 году Табаков основал театр «Табакерка», которым руководил до конца жизни. С 2000 по 2018 год Табаков был директором МХТ им. А. П. Чехова, а с 2001 года являлся членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Любимых артистов зрители всегда представляют по самых узнаваемым ролям: у Табакова таких было несколько. Мы с детства его знаем голос, которым говорил кот Матроскин --знаменитые фразы кота «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь…» и «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» давно и прочно ушли в народ.

Одни помнят Олега Табакова по эпопее «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, в которой он играл Шелленберга, другие представляют актера как «голубого воришку» Альхена из «12 стульев» Марка Захарова. А для кого-то он — просто голос, начитавший пластинку-сказку «Конек-горбунок» или благородный Али-Баба из аудиосказки, записанной на стихи Татьяны и Сергея Никитиных совместными усилиями артистов МХАТа и Таганки.

Олег Анофриев (20 июля 1930 — 28 марта 2018)

В возрасте 87 лет из-за сердечной недостаточности скончался актер театра и кино, композитор и певец, народный артист России Олег Анофриев. Его голос знали, наверное, все дети в СССР — Анофриев пел в таких популярных мультфильмах, как «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню».

В качестве актера он пробовал себя как в театре, так и в кино. Анофриев отметился в фильме «За витриной универмага» в партнерстве со Светланой Дружининой, музыкальной комедии «Девушка с гитарой» с Людмилой Гурченко, Михаилом Жаровым и Фаиной Раневской, в «Алых парусах» и «Сказке о потерянном времени» — там 34-летний актер играл пожилую версию главного героя. Всего на счету Анофриева более полусотни работ в фильмах.

Милош Форман (18 февраля 1932 — 13 апреля 2018)

Abdeljalil Bounhar/AP Милош Форман (18 февраля 1932 – 13 апреля 2018). Чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую режиссерскую работу. Постановщик таких знаковых картин, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон» и др.

Великий чешский режиссер прожил долгую плодотворную жизнь, сняв 18 полнометражных фильмов, добрая половина которых вошла в золотой фонд мирового кинематографа. Именно Форман экранизировал «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, подарив миру тогда еще восходящую звезду Джека Николсона, показал одну из самых романтичных и трагичных экранных пар в лице Вуди Харрельсона и Кортни Лав, создал абсолютно нового Джима Керри и влюбил модную молодежь в Моцарта.

Станислав Говорухин (29 марта 1936 — 14 июня 2018)

Актер, режиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин умер в возрасте 82 лет из-за сердечной недостаточности в санатории «Барвиха».

Окончив ВГИК в 30 лет, Говорухин начал работать на Одесской киностудии, а после стал режиссером на «Мосфильме». Поставленные им картины пользуются всенародной любовью: он снял и «Ворошиловского стрелка», и знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя», а также картины «Вертикаль», «Россия, которую мы потеряли» и «Конец прекрасной эпохи». Кроме того, он запомнился перестроечной публике ролью «советского мафиози» в фильме «Асса» режиссера Сергея Соловьева.

В 1985 году Станислав Говорухин начал активно участвовать в политической жизни СССР. С 1993 года Говорухин был депутатом Государственной думы каждого созыва, а в последние годы жизни он занимал в Думе пост главы комитета по культуре.

Эдуард Успенский (22 декабря 1937 — 14 августа 2018)

Globallookpress.com Эдуард Успенский (22 декабря 1937 — 14 августа 2018). Советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки

14 августа в Москве ушел из жизни легендарный советский и российский писатель Эдуард Успенский, подаривший нам целый ряд всем известных детских персонажей: Крокодила Гену и Чебурашку, Дядю Федора и кота Матроскина, детективов Колобков и Рыжего. Еще в 2011 году у писателя диагностировали рак печени, лечение которого заняло долгие годы и приковало больного к инвалидной коляске. После усиленного курса химиотерапии в Германии, в августе Успенский вернулся домой, где скончался спустя две недели.



В Москве может появиться памятник великому детскому писателю, который внес колоссальный вклад в российскую литературу.

Арета Франклин (25 марта 1942 --16 августа 2018)

Американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел Арета Франклин скончалась в августе на 77-м году жизни от онкологического заболевания.

Свою карьеру Королева соула начала в юном возрасте, когда агент заметил записи вокала 14-летней девушки и предложил ей контракт с гигантом индустрии Columbia Records. С этой компанией развитие Ареты как певицы продвигалось медленно, и настоящий успех ей принесло сотрудничество с лейблом Atlantic Records. С 1967 по 1968 год произошло восхождение Франклин на музыкальный Олимп. Она превратилась из малоизвестной широкой аудитории певицы в настоящего лидера всевозможных престижных чартов, а ее кавер на песню Отиса Реддинга «Respect» стал неофициальным гимном феминистского движения. В кратчайшие сроки Арета достигла статуса живой легенды американской музыки и стала фактически одним из главных олицетворений афроамериканского населения страны.

Иосиф Кобзон (11 сентября 1937 — 30 августа 2018)

Ints Kalnins/Reuters Иосиф Кобзон (11 сентября 1937 – 30 августа 2018). Советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Народный артист СССР

Народный артист СССР и России, «золотой голос страны», певец и политик Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет, оставив после себя великое наследие в виде огромного репертуара песен и заслуг перед страной.

В 1980-е годы Кобзон выступал перед советскими военнослужащими в Афганистане, в июне 1986 года — в Чернобыле, через два месяца после катастрофы на АЭС, в феврале 2016 года — на сирийской авиабазе, где дислоцированы российские военнослужащие.

В 2005 году у Иосифа Давыдовича был обнаружен рак, и вскоре его прооперировали в одной из клиник Германии. Начиная с 2009-го народный артист страны находился под постоянным наблюдением врачей, при этом активно занимаясь творческой, социальной и политической деятельностью.

Роман Карцев (20 мая 1939 — 2 октября 2018)

Уроженец Одессы Роман Аншелевич Кац, известный под псевдонимом Роман Андреевич Карцев, начал свой творческий путь в студенческом театре «Парнас-2». Там он познакомился с будущим постоянным партнером Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. Популярность Карцеву пришла после выступлений совместно с Ильченко в жанре эстрадной репризы в программе «Вокруг смеха». Юмористические рассказы дуэта записывались на пластинки, позже — на диски. Также он работал в Московском театре миниатюр и Театре миниатюр имени Аркадия Райкина.

Карцев начал сниматься в кино с 1975 года в основном в эпизодических ролях. Наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах «Собачье сердце»,«Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные» и «Старые клячи».

О том, что Роман Карцев умер в возрасте 79 лет от остановки сердца, его супруга Наталья Сурова написала в фейсбуке.

Монсеррат Кабалье (12 апреля 1933 — 6 октября 2018)

Lisi Niesner/Reuters Монсеррат Кабалье (12 апреля 1933 – 6 октября 2018). Испанская оперная певица (сопрано). За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. Любителям рок-музыки известна по совместному альбому с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988)

В уходящем году не стало знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье, снискавшей мировую славу своей вокальной техникой бельканто. На счету Кабалье более 80 ролей преимущественно в классических операх Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Вольфганга Амадея Моцарта и Рихарда Вагнера. Кроме того, Монсеррат Кабалье принимала участие в записи альбома солиста группы Queen Фредди Меркьюри под названием Barcelona. В этом городе оперная дива скончалась на 86-м году жизни.

Николай Караченцов (27 октября 1944 — 26 октября 2018)

Olga Khabarova/Globallookpress.com Николай Караченцов (27 октября 1944 – 26 октября 2018). Советский и российский актер. Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). С 1967 года Караченцов играл в театре имени Ленинского комсомола (позднее «Ленком»), тогда же он начал сниматься в кино. Всего актер снялся в более чем 100 картинах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и «Приключения Электроника»

Николай Караченцов родился на Чистых прудах в творческой семье журналиста и балетмейстера-постановщика. Окончив школу-студию МХАТ, выпускник был определен в театр Ленком, где начал актерскую деятельность. Работу в театре он совмещал со съемками в фильмах: популярность ему принесли роли в картинах «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие. Всего в послужном списке Караченцова более 100 ролей в кино. Также он занимался озвучиванием анимационных персонажей, дублированием иностранных фильмов, исполнением песен, работой на радио и телевидении. За вклад в культурное развитие страны Караченцова признали Народным артистом РСФСР и лауреатом нескольких государственных премий. Скончался актер из-за раковой опухоли в легких.

Евгений Осин (4 октября 1964 — 17 ноября 2018)

«Плачет девушка в автомате», «Добрый вечер, Москва!», «Ялта» и другие песни Евгения Осина оставили след в музыкальной истории страны. Артист начал свою карьеру с выступлений в 1986 году. Сменив несколько коллективов, известность Осин получил в составе группы «Браво» после записи песен «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва». Вскоре певец ушел из «Браво» из-за скандала и создал собственную группу «Авалон», альбомы которой остались незамеченными.

В начале 1990-х годов певец начал выступать сольно, вернувшись к репертуару и стилю 1970-х, и выпустил несколько успешных альбомов. В 1996 году Осин выступил на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами. Известно, что в последние годы жизни певец страдал алкогольной зависимостью, которая стала причиной заболеваний, из-за которых он скоропостижно скончался в 54 года.

Бернардо Бертолуччи (16 марта 1941 — 26 ноября 2018)

Andrew Medichini/AP Бернардо Бертолуччи (16 марта 1941 – 26 ноября 2018).Итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. Обладатель премии «Оскар» за постановку и написание сценария к эпическому байопику «Последний император» (1987)

Последний из «великих». Именно так называли в последнее время выдающегося итальянца Бернардо Бертолуччи после ухода его соотечественников Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Пьера-Паоло Пазолини. Бертолуччи подарил человечеству «Конформиста», «Последнее танго в Париже», «Последнего императора», «Маленького Будду», «Ускользающую красоту» и «Мечтателей». С его уходом не только Италия, но и весь мир лишился целого поколения великих кинематографистов, научивших людей воспринимать кино как полноценное изобразительное искусство.