«Идиот» на экране: Кустурица перенесет Достоевского в Китай

Известный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица объявил о намерении снять полнометражную ленту по мотивам романов Федора Достоевского. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

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В планах постановщика экранизировать такие произведения великого классика, как «Идиот» и «Преступление и наказание». Он также добавил, что планирует задействовать в съемках китайских актеров.

«И это будет. Это один из тех фильмов, о которых я забочусь, и сейчас у меня дилемма — ехать сначала в КНР, в Аргентину или Россию?» — поделился Кустурица.

Как сообщает СМИ, на вопрос о том, на какой стадии находится работа над будущим проектом, кинематографист улыбнулся и вспомнил случай, произошедший в Сербии осенью этого года, когда престарелая женщина застрелила мужчину.

Речь идет об инциденте, который произошел в Белграде в сентябре 2018-го. 70-летняя пенсионерка Стоянка Стоянович убила двумя выстрелами застройщика Зорана Трифуновича. Уточнялось, что перед убийством погибший якобы угрожал семье женщины и требовал выселения, претендуя на земельный участок.

В июле этого года Эмир Кустурица рассказал, что планирует снять картину по классическому роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

«Я очень долго увлекаюсь Михаилом Лермонтовым и, когда впервые прочел его роман «Герой нашего времени», понял, что этот роман постоянно повторяется в России, всегда является современным, — цитирует режиссера iz.ru. — Это чудесный роман. Но проблема в том, что Россия теперь находится на этапе приспосабливания под западную жизнь. Американскую — не западную. И это очень чувствительная тема — найти такую точку, где разветвляется путь — что такое Россия и куда она должна идти».

Однако, как отмечал сербский постановщик, за произведение Лермонтова он возьмется еще не скоро, так как находится в процессе реализации своего большого «китайского» проекта.

Тогда он рассказал о выходе новой книги, в которой он перенес героев «Идиота» и «Преступления и наказания» Достоевского в современный Китай, и отметил, что в дальнейшем планирует экранизировать свое произведение.

«Я хочу создать роман, а потом вместе с китайским сценаристом разработать на основании этого романа сценарий, — сказал автор. — Я уверен, что для Китая сейчас проблема морали… Там происходит огромное изменение, и это создает сцену, на которой развиваются такие крупные истории. Это особенно касается историй, которые упомянуты в книгах Федора Михайловича».

Что касается русской классики, то Кустурица выделил следующие произведения, которые, по его мнению, должен прочитать каждый иностранец, чтобы лучше понять Россию. Это «Записки мертвого дома» и «Идиот» Достоевского, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Герой нашего времени», «Заповедник» Сергея Довлатова и полное собрание сочинений Антона Чехова.

Помимо режиссерской деятельности, 64-летний серб увлекается литературой. За свою карьеру он выпустил автобиографию «Где мое место в этой истории?», сборник рассказов «Сто бед» и другие. Осенью 2018-го Кустурица представил свое новое произведение под названием «Зачем мне это нужно?». В основу книги легли записи из его дневника, сделанные с момента Боснийской войны 1992–1995 годов до сегодняшнего времени.

Эмир Кустурица является лауреатом множества престижных премий. Свою первую высшую награду Каннского кинофестиваля постановщик получил в 1985 году за картину «Папа в командировке», а второй приз достался Кустурице десять лет спустя за один из самых его известных фильмов «Андеграунд».

Его дипломная 25-минутная лента «Герника» (1978) сразу же завоевала приз на фестивале студенческого кино в Карловых Варах. Полнометражный дебют Кустурицы состоялся в 1981 году с выходом картины «Помнишь ли ты Долли Белл?», которая получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале за лучший дебют.

В 2011 году Кустурица стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 2016-м был награжден российским Орденом Дружбы. Кроме работы в кино, режиссер известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.