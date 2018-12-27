Спутали века: британцы взялись за Виктора Гюго

В канун Нового года, 30 декабря, состоится премьера сериала BBC «Отверженные», основанного на одноименном романе Виктора Гюго.

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Команда BBC и Masterpiece, ответственная за адаптацию телесериала, придерживается истории Виктора Гюго, но проигнорировала одноименный мюзикл с Энн Хэтэуэй и Хью Джекманом и приняла этнически разнообразный состав, а также региональные британские акценты.

Сценарий к «Отверженным» написал Эндрю Дэвис. В 1990 году он уже занимался адаптацией романов Майкла Доббса «Карточный домик» для британского телевидения. Сериал будет включать в себя шесть эпизодов, каждый из которых будет длиться по часу. Именно этот формат позволит раскрыть всю историю в деталях и ничего не упустить, считают создатели.

Действие сериала разворачивается во Франции XIX века и охватывает драматические события 1815–1832 годов, которые происходили в то время в стране.

В центре сюжета — беглый каторжник Жан Вальжан, который стремится исправить ошибки прошлого, но по его следу неустанно идет властный и жестокий инспектор Жавер, который считает его поимку и последующую отправку на каторгу делом всей своей жизни. Роль Жана Вальжана досталась британскому актеру Доминику Уэсту, известному по культовому сериалу «Прослушка». Инспектора Жавера, сыграл еще один британский актер Дэвид Ойелоуо, который ранее сыграл Мартина Лютера Кинга в фильме «Сельма». Главные женские роли исполнили Лили Коллинз (Фантина) и Элли Бамбер (Козетта). В фильме также приняла участие звезда сериала «Корона» Оливия Колман, сыгравшая мадам Тенардье.

Скандально известный Харви Вайнштейн должен был стать продюсером «Отверженных». Однако в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах его отстранили от работы над проектом. Производство сериала началось в феврале 2018 года и длилось около полугода. Съемки проходили в окрестностях Бельгии и Северной Франции.

Этнически разнообразный актерский состав сериала, как и во многих предыдущих случаях, вызвал бурную реакцию среди общественности.

«Наш режиссер Том Шенкленд хотел перенести историю прямо в 21-й век и сделать так, чтобы сила этой истории нашла отклик у зрителей сегодня», — заявил генеральный директор BBC Тони Холл на премьере сериала в лондонской штаб-квартире BAFTA.

Внешний вид сериала намеренно отражает современное, разнообразное общество. То же самое можно сказать и о его звучании в виде различных британских акцентов. Доминик Уэст, который звучал полностью по-американски в «Прослушке» и «Любовниках», играет неправомерно осужденного Жана Вальжана в «Отверженных» и говорит с суетой, похожей на говор в его родном Шеффилде, исторически промышленном городе на севере Англии.

«Среди прочего, роман рассказывает о расколотом обществе во Франции. В частности, в Британии существуют классовые разногласия, которые мы воспринимаем на основе акцентов, поэтому самым простым решением, которое мы нашли, было принять то, что мы имеем в нашем собственном разделенном обществе», — сказал Шенкленд.

Лили Коллинз играет несчастную Фантину с лондонским акцентом, который, по ее словам, «дает возможность сыграть эту роль по-другому, сыграть в ней больше кокни, больше рабочего класса». Во время перерыва в съемках британо-американская актриса получила несколько советов, когда столкнулась с Энн Хэтэуэй, которая сыграла Фэнтэни в фильме Тома Хупера «Отверженные» 2012 года.

«Не теряй себя, ведь это может быть действительно трудно, потому что это ошеломляющий персонаж, и он очень глубокий и эмоциональный», — посоветовала ей Хэтэуэй.