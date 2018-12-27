Сказка для президента: что Путин делал в Большом

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном приеме по случаю Нового года. В рамках праздничного мероприятия в Большом театре был представлен знаменитый балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.

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В ходе приема в Большом глава государства выразил благодарность администрации театра за организацию в его стенах традиционной новогодней встречи от имени президента России.

Он также отметил, что в этот раз мероприятие «проходит совсем в нетрадиционном формате». По словам российского лидера, балет «Щелкунчик» уже давно стал настоящим «символом Нового года и Рождества».

«Блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства», — цитирует Владимира Путина «Интерфакс».

На праздничное событие были приглашены члены правительства, парламентарии и лидеры политических партий, в числе которых председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и многие другие. Также на приеме присутствовали деятели науки, культуры, искусства, спорта, военные, главы традиционных конфессий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций, сообщает РИА «Новости».

По традиции в канун главного календарного праздника в Москве организовали торжественный прием, который, как правило, проходил в Кремле. В прошлом году лидер страны посетил концерт Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце, а уже после выступления принял участие в приеме по случаю Нового года.

Рождественская сказка-балет Петра Чайковского в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича вернулась на родную сцену Большого театра в декабре 2011 года. До этого постановка на протяжении шести лет во время реконструкции Основного здания Большого театра проходила на Новой сцене ГАБТа.

«Я очень рад, что этот добрый спектакль о вечном поиске счастья по-прежнему востребован публикой, — рассказывал в интервью ТАСС балетмейстер. — Подумать только, «Щелкунчик» на сцене Большого театра идет непрерывно более полувека. А ведь я ставил его еще в 12 разных географических точках мира».

Премьера балета «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича состоялась 12 марта 1966 года. По словам знаменитого хореографа, его личная творческая биография напрямую связана с произведением Петра Чайковского.

«Все началось в раннем детстве», — признавался хореограф. Он отметил, что еще в 1930-х годах, будучи воспитанником Ленинградского хореографического училища, участвовал в балете, который шел тогда на сцене Мариинского театра в постановке известного хореографа Василия Вайнонена.

«Мы, дети, очень любили этот балет, все в нем понимали и хорошо знали, что, когда закончим танцевать и подойдем к накрытому на сцене праздничному столу, то обязательно найдем на нем приготовленные для нас настоящие сладости», — вспоминал балетмейстер.

За долгие годы существования балета в нем приняли участие многие звезды Большого театра: Екатерина Максимова и Владимир Васильев, Нина Сорокина и Михаил Лавровский, Наталья Бессмертнова и Юрий Владимиров и другие артисты.

91-летний советский и российский хореограф Юрий Григорович — один из самых выдающихся балетмейстеров XX века. Он является постановщиком восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе и составляющих основу репертуара Большого театра.

В их числе, помимо легендарного «Щелкунчика», «Каменный цветок» Сергея Прокофьева (1959), «Спартак» А. Хачатуряна (1968), «Ромео и Джульетта» Прокофьева (1979) и другие.

Премьера самого первого «Щелкунчика» состоялась 18 ноября 1892 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга. По воспоминаниям самого Петра Ильича, постановка была «самой яркой, избыточно красивой на сценах того времени».

С годами балет набирал все большую популярность, и балетмейстеры по всему миру по-разному осмысливали произведение, предлагая зрителям новые версии классической постановки. Сказку Гофмана ставили многие крупные балетмейстеры, включая Федора Лопухова, Василия Вайнонена, Александра Горского, Джорджа Баланчина, Марка Морриса и многих других. Кроме того, знаменитый балет лег в основу таких мультфильмов, как «Принц Щелкунчик», «Щелкунчик и мышиный король», а в 2018 году в прокат вышел фильм Лассе Халльстрема «Щелкунчик и четыре королевства» студии Disney.