Ноэ, Серебренников и «Человек-паук»: лучшие фильмы года

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»); Мартин Макдона

Открывает нашу десятку — фильмы в которой распределены в целом абсолютно хаотично, а не по их значимости относительно друг друга — лента, вышедшая в мировой прокат еще в октябре 2017-го. В России, впрочем, драма от создателя «Семи психопатов», «Шестизарядного» и «Залечь на дно в Брюгге» появилась лишь в феврале уходящего года — следовательно, имеет все полномочия оказаться в данном списке. «Билборды» заслуженно первенствовали на «Золотом глобусе», забрав четыре статуэтки (в том числе и за лучшую драму), а вот на «Оскаре» в главной номинации достаточно сенсационно уступили «Форме воды» Гильермо дель Торо, удостоившись «всего» двух призов (за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана — Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл соответственно). Сама картина получилась по-хорошему типичной для Макдоны — фирменный стиль повествования, выдающаяся актерская игра и незаурядный сюжет (всего этого в «Билбордах» более чем достаточно) в очередной раз доказали, что оскароносный кинематографист снимает хоть и не очень часто, зато очень круто. Отдельного упоминания достойна фатальная для персонажа Вуди Харрельсона сцена: она одновременно и повергает в шок, лишая дара речи на несколько минут, и приводит в чистый художественный восторг, автоматически попадая в золотой пантеон кинематографа.

«Лето»; Кирилл Серебренников

«Лето» — это ярчайший пример теории о «проблемах ваших ожиданий» (только наоборот — от плохих к хорошему исходу). В преддверии премьеры фильма многих зрителей отпугивал «ядерный» коктейль (непосредственно связанный с лентой) из режиссера Кирилла Серебренникова, которого с недавних пор уже невозможно воспринимать в отрыве от его жизненных трудностей, культовой фигуры Виктора Цоя, требующей к себе крайне деликатного отношения, и разгромной критики его товарищей-музыкантов (в частности, Бориса Гребенщикова и Алексея Рыбина, участника первого состава группы «Кино»), с чьими мнениями, очевидно, считаются. Тем удивительное, что на выходе у Серебренникова вышла кристально чистая, светлая и летняя картина, говорящая на понятном абсолютно всем языке. Новое произведение Серебренникова не стоит считать байопиком (на этом настаивают и сами создатели) — это скорее очень теплая история одного потерянного во времени лета, которую крайне просто спроецировать и на дни сегодняшние, благо, что за персонажами с известными фамилиями кроются такие близкие каждому проблемы, радости и переживания.

«Экстаз» («Climax»); Гаспар Ноэ

Признанный гений Гаспар Ноэ в уходящем году порадовал фанатов и просто ценителей высококачественного киноискусства очередным сумасшедшим шедевром, окунающим зрителей в дичайший бэд-трип: в какой-то момент при просмотре создается ощущение, что вместе с героями картины ту особенную сангрию дали попробовать и зрителям, настолько сильно действие фильма засасывает в самую свою глубь. В «Экстазе», согласно старой доброй традиции аргентино-французского режиссера, банально отсутствуют какие-то рамки, зато безумства, запретных тем и животного ужаса, приправленных внеземной операторской работой Бенуа Деби, отличной хореографией, а также традиционно прекрасным аудиосопровождением, тут хоть отбавляй.

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»); Ларс фон Триер

Как и Ноэ, Ларс фон Триер попросту не имеет (читай — не хочет) оставлять зрителей равнодушными: те либо возмущенно покидают зал, не досидев до финала, либо аплодируют вплоть до завершения финальных титров, пребывая в чистом восторге, — третьего не дано. Для классика современного кинематографа «Дом, который построил Джек» стал первой работой за пять лет, но ожидание, как оказалось, стоило свеч — в триллере с Мэттом Диллоном и Умой Турман режиссер, критикуемый обществом за смелые идеи и суждения, без остатка выплеснул накопившее за эти годы творческое «я», возведя в абсолют знак равенства между словами «искусство» и «жестокость».

Байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen создавался не без явных трудностей (чего только стоит скандальная история с Брайаном Сингером), однако в итоге стал одной из главных премьер года, восхитив как фанатов легендарного коллектива, так и не особо знакомых с творчеством Queen зрителей. Лента, больше похожая на двухчасовый клип с биографическими вставками, попутно выполнила и главную миссию: продолжила шоу, о чем десятки лет тому назад завещал сам музыкант.

Культовый Спайк Ли, известный умением классно снимать кино и преданностью клубу НБА «Нью-Йорк Никс», матчи которого он практические не пропускает, в 2018-м выпустил на экраны, возможно, один из лучших фильмов в своей карьере, удостоившись шестиминутной (!) овации на Каннском фестивале. Криминальная комедия, предлагающая зрителю великолепный юмор и примечательный сюжет, рассказывает о темнокожем полицейском, решающем внедриться в Ку-Клукс-Клан в антураже начала 70-х годов прошлого столетия. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и сын оскароносного Дензела Вашингтона Джон Дэвид.

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»); Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

Анимационный «Человек-паук» сотворил настоящее чудо — имея в конкурентах номинанта на «Золотой глобус» «Черную пантеру» и собравших под своими сводами половину Голливуда «Мстителей», именно «Через вселенные» стал лучшей супергеройской лентой уходящего года. Секрет успеха проекта предельно прост: в отличие от ярких в плане спецэффектов и каста, но в целом немного шаблонных визави мультик приятно удивил душевным подходом к рисовке (она просто нереальна) и сюжету (столько много Пауков в одном кадре вы еще никогда не видели), которые были идеально дополнены классным саундтреком.

«Мэнди» («Mandy»); Панос Косматос

Фильм Паноса Косматоса, сына Джорджа Косматоса, создателя «Левиафана» и «Рэмбо: Первая кровь 2», обладает до боли простым сюжетом, умещающемся в шести словах — герой мстит за убийство своей подруги. Прелесть «Мэнди» совершенно в ином: фильм создает какую-то уникальную атмосфера кровавого транса, показывая, какой безумной и жесткой может быть месть. Отдельные благодарности режиссеру следует высказать за выбор исполнителя главной роли — таким Николаса Кейджа мы не видели очень давно (никогда?).

«Человек на Луне» («First Man»); Дэмьен Шазелл

Учитывая весь бэкграунд Дэмьена Шазелла (к 33-м годам режиссер успел снять чудесные «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд», а также получить «Оскар»), любая его новая работа априори приковывала бы к себе повышенное внимание — в том числе благосклонных к кинематографисту критиков и представителей престижных премий. Взявшись за байопик о космонавте Ниле Армстронге, Шазелл, казалось, избрал не особо пыльный путь, обещавший ему скорое пополнение личной коллекции ценных статуэток: качественная пропагандистская история о первом человеке, ступившем на Луну (если не вдаваться в конспирологические теории), имеющая внушительный бюджет и классный каст (Райан Гослинг, Клер Фой) как бы намекала на автоматическое попадание во всевозможные списки номинантов. Дэмьен, однако, поступил иначе, сняв кино, не об Армстронге-космонавте, произносящем патетичную фразу на века, но об Армстронге-человеке, история которого на деле куда трагичнее, чем многие думают. Настоящей «лакмусовой бумажкой» ленты оказался момент с установкой американского флага на спутнике Земли — его в «Человеке на Луне» банально нет. В наш список драма, справедливости ради, попала во многом благодаря двум составляющим фильма — невероятной музыке Джастина Гурвица и выдающейся актерской работе Фой, исполнившей роль супруги космонавта.

«Хрусталь»; Дарья Жук

Один из главных фильмов постсоветского пространства последних нескольких лет внезапно был снят в Белоруссии (и тут же отправлен на «Оскар») 38-летней Дарьей Жук, для которой «Хрусталь» стал и вовсе полнометражным дебютом. Картину сравнивают с работами то Алексея Балабанова, то Андрея Звягинцева, что говорит о многом. Это трагикомедия в чистом виде, прекрасно передающая знакомую многим действительность: в ней вроде бы так уютно и «лампово», но вместе с тем столь тяжело и больно.