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Ноэ, Серебренников и «Человек-паук»: лучшие фильмы года

Лучшие фильмы уходящего года по версии «Газеты.Ru»

Кадр из фильма Кирилла Серебренникова «Лето» (2018) Hype Film
Кадр из фильма Кирилла Серебренникова «Лето» (2018)
Очередное чудо Гаспара Ноэ, самая теплая работа Кирилла Серебренникова и невероятный в плане визуала «Человек-паук» — «Газета.Ru» называет десятку лучших фильмов, вышедших в России в 2018 году.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»); Мартин Макдона

Открывает нашу десятку — фильмы в которой распределены в целом абсолютно хаотично, а не по их значимости относительно друг друга — лента, вышедшая в мировой прокат еще в октябре 2017-го. В России, впрочем, драма от создателя «Семи психопатов», «Шестизарядного» и «Залечь на дно в Брюгге» появилась лишь в феврале уходящего года — следовательно, имеет все полномочия оказаться в данном списке. «Билборды» заслуженно первенствовали на «Золотом глобусе», забрав четыре статуэтки (в том числе и за лучшую драму), а вот на «Оскаре» в главной номинации достаточно сенсационно уступили «Форме воды» Гильермо дель Торо, удостоившись «всего» двух призов (за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль второго плана — Фрэнсис Макдорманд и Сэм Рокуэлл соответственно). Сама картина получилась по-хорошему типичной для Макдоны — фирменный стиль повествования, выдающаяся актерская игра и незаурядный сюжет (всего этого в «Билбордах» более чем достаточно) в очередной раз доказали, что оскароносный кинематографист снимает хоть и не очень часто, зато очень круто. Отдельного упоминания достойна фатальная для персонажа Вуди Харрельсона сцена: она одновременно и повергает в шок, лишая дара речи на несколько минут, и приводит в чистый художественный восторг, автоматически попадая в золотой пантеон кинематографа.

«Лето»; Кирилл Серебренников

«Лето» — это ярчайший пример теории о «проблемах ваших ожиданий» (только наоборот — от плохих к хорошему исходу). В преддверии премьеры фильма многих зрителей отпугивал «ядерный» коктейль (непосредственно связанный с лентой) из режиссера Кирилла Серебренникова, которого с недавних пор уже невозможно воспринимать в отрыве от его жизненных трудностей, культовой фигуры Виктора Цоя, требующей к себе крайне деликатного отношения, и разгромной критики его товарищей-музыкантов (в частности, Бориса Гребенщикова и Алексея Рыбина, участника первого состава группы «Кино»), с чьими мнениями, очевидно, считаются. Тем удивительное, что на выходе у Серебренникова вышла кристально чистая, светлая и летняя картина, говорящая на понятном абсолютно всем языке. Новое произведение Серебренникова не стоит считать байопиком (на этом настаивают и сами создатели) — это скорее очень теплая история одного потерянного во времени лета, которую крайне просто спроецировать и на дни сегодняшние, благо, что за персонажами с известными фамилиями кроются такие близкие каждому проблемы, радости и переживания.

«Экстаз» («Climax»); Гаспар Ноэ

Признанный гений Гаспар Ноэ в уходящем году порадовал фанатов и просто ценителей высококачественного киноискусства очередным сумасшедшим шедевром, окунающим зрителей в дичайший бэд-трип: в какой-то момент при просмотре создается ощущение, что вместе с героями картины ту особенную сангрию дали попробовать и зрителям, настолько сильно действие фильма засасывает в самую свою глубь. В «Экстазе», согласно старой доброй традиции аргентино-французского режиссера, банально отсутствуют какие-то рамки, зато безумства, запретных тем и животного ужаса, приправленных внеземной операторской работой Бенуа Деби, отличной хореографией, а также традиционно прекрасным аудиосопровождением, тут хоть отбавляй.

«Дом, который построил Джек» («The House That Jack Built»); Ларс фон Триер

Как и Ноэ, Ларс фон Триер попросту не имеет (читай — не хочет) оставлять зрителей равнодушными: те либо возмущенно покидают зал, не досидев до финала, либо аплодируют вплоть до завершения финальных титров, пребывая в чистом восторге, — третьего не дано. Для классика современного кинематографа «Дом, который построил Джек» стал первой работой за пять лет, но ожидание, как оказалось, стоило свеч — в триллере с Мэттом Диллоном и Умой Турман режиссер, критикуемый обществом за смелые идеи и суждения, без остатка выплеснул накопившее за эти годы творческое «я», возведя в абсолют знак равенства между словами «искусство» и «жестокость».

«Богемская рапсодия» («Bohemian Rhapsody»); Брайан Сингер

Байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen создавался не без явных трудностей (чего только стоит скандальная история с Брайаном Сингером), однако в итоге стал одной из главных премьер года, восхитив как фанатов легендарного коллектива, так и не особо знакомых с творчеством Queen зрителей. Лента, больше похожая на двухчасовый клип с биографическими вставками, попутно выполнила и главную миссию: продолжила шоу, о чем десятки лет тому назад завещал сам музыкант.

«Черный клановец» («BlacKkKlansman»); Спайк Ли

Культовый Спайк Ли, известный умением классно снимать кино и преданностью клубу НБА «Нью-Йорк Никс», матчи которого он практические не пропускает, в 2018-м выпустил на экраны, возможно, один из лучших фильмов в своей карьере, удостоившись шестиминутной (!) овации на Каннском фестивале. Криминальная комедия, предлагающая зрителю великолепный юмор и примечательный сюжет, рассказывает о темнокожем полицейском, решающем внедриться в Ку-Клукс-Клан в антураже начала 70-х годов прошлого столетия. Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и сын оскароносного Дензела Вашингтона Джон Дэвид.

«Человек-паук: Через вселенные» («Spider-Man: Into the Spider-Verse»); Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

Анимационный «Человек-паук» сотворил настоящее чудо — имея в конкурентах номинанта на «Золотой глобус» «Черную пантеру» и собравших под своими сводами половину Голливуда «Мстителей», именно «Через вселенные» стал лучшей супергеройской лентой уходящего года. Секрет успеха проекта предельно прост: в отличие от ярких в плане спецэффектов и каста, но в целом немного шаблонных визави мультик приятно удивил душевным подходом к рисовке (она просто нереальна) и сюжету (столько много Пауков в одном кадре вы еще никогда не видели), которые были идеально дополнены классным саундтреком.

«Мэнди» («Mandy»); Панос Косматос

Фильм Паноса Косматоса, сына Джорджа Косматоса, создателя «Левиафана» и «Рэмбо: Первая кровь 2», обладает до боли простым сюжетом, умещающемся в шести словах — герой мстит за убийство своей подруги. Прелесть «Мэнди» совершенно в ином: фильм создает какую-то уникальную атмосфера кровавого транса, показывая, какой безумной и жесткой может быть месть. Отдельные благодарности режиссеру следует высказать за выбор исполнителя главной роли — таким Николаса Кейджа мы не видели очень давно (никогда?).

«Человек на Луне» («First Man»); Дэмьен Шазелл

Учитывая весь бэкграунд Дэмьена Шазелла (к 33-м годам режиссер успел снять чудесные «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд», а также получить «Оскар»), любая его новая работа априори приковывала бы к себе повышенное внимание — в том числе благосклонных к кинематографисту критиков и представителей престижных премий. Взявшись за байопик о космонавте Ниле Армстронге, Шазелл, казалось, избрал не особо пыльный путь, обещавший ему скорое пополнение личной коллекции ценных статуэток: качественная пропагандистская история о первом человеке, ступившем на Луну (если не вдаваться в конспирологические теории), имеющая внушительный бюджет и классный каст (Райан Гослинг, Клер Фой) как бы намекала на автоматическое попадание во всевозможные списки номинантов. Дэмьен, однако, поступил иначе, сняв кино, не об Армстронге-космонавте, произносящем патетичную фразу на века, но об Армстронге-человеке, история которого на деле куда трагичнее, чем многие думают. Настоящей «лакмусовой бумажкой» ленты оказался момент с установкой американского флага на спутнике Земли — его в «Человеке на Луне» банально нет. В наш список драма, справедливости ради, попала во многом благодаря двум составляющим фильма — невероятной музыке Джастина Гурвица и выдающейся актерской работе Фой, исполнившей роль супруги космонавта.

«Хрусталь»; Дарья Жук

Один из главных фильмов постсоветского пространства последних нескольких лет внезапно был снят в Белоруссии (и тут же отправлен на «Оскар») 38-летней Дарьей Жук, для которой «Хрусталь» стал и вовсе полнометражным дебютом. Картину сравнивают с работами то Алексея Балабанова, то Андрея Звягинцева, что говорит о многом. Это трагикомедия в чистом виде, прекрасно передающая знакомую многим действительность: в ней вроде бы так уютно и «лампово», но вместе с тем столь тяжело и больно.