«Лишь бы не война»: Зеленский опасается Порошенко

Украинский актер, шоумен и основатель «Студии Квартал-95» Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о своем баллотировании на пост президента Украины. По словам актера, сейчас он обдумывает этот вопрос, но озвучить окончательное решение пока не готов.

«Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», — сказал Зеленский.

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В ходе опубликованной на ютьюб-канале журналиста беседы, Гордон отметил, что по данным социологов у Зеленского один из самых высоких рейтингов — и это несмотря на то, что официально актер не заявлял о намерении баллотироваться на пост главы государства. По мнению журналиста, список потенциальных кандидатов, у которых есть шанс выйти во второй тур президентских выборов, выглядит так: Зеленский, экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и экс-премьер Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

Когда во время обсуждения этого списка звезда сериала «Слуга народа» вспомнил о действующем главе Украины, Гордон ответил, что Порошенко пока не входит в тройку, но, возможно, придумает для этого что-нибудь креативное.

«Только б не с войной связанное. Только б не это!» — отреагировал актер.

Далее новоиспеченный политик признался, что для него важно мнение семьи, с которой он всегда советуется в важных вопросах.

«Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему, — сказал Зеленский. — Понимаешь, я копаюсь в салате оливье... Я тот человек, который может найти, что там, как. И я такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно».

Актер отметил, что для него главное — не растерять свои лучшие качества и остаться человеком, чтобы народ уважал политика, а родные не беспокоились за его честь.

«Понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, есть бизнес... Но главное — кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда. Поэтому они и боятся», — озвучил свою точку зрения Зеленский.

Двумя днями ранее Гордон заинтриговал подписчиков анонсом этого интервью, разместив на своем канале видео закулисного общения с Зеленским. По словам журналиста, ролик был записан после первого и единственного интервью актера, в котором он ответил на вопрос об участии в президентских выборах на Украине.

«Все удовольствие, которое я получал от просмотра программ и фильмов с участием Зеленского — это ерунда по сравнению с тем восхищением и ощущением счастья, которое я получил только что в ходе трехчасовой беседы с Володей», — признался Гордон.

Также журналист отметил, что Зеленский отвечал на все вопросы с присущим ему юмором и «так, как это может делать только он». На вопрос об усталости после долгого разговора актер ответил, что «когда хорошо и легко, не устаешь» и подтвердил достоверность слов журналиста.

«Все, что Дима сказал обо мне — все правда», — подчеркнул Зеленский.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Слухи о выдвижении в президенты, в частности, шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука, долго обсуждались в обществе. Социологические службы даже включили их в «предвыборные рейтинги». Зеленскому отдавали согласно опросам предпочтение чуть меньше 8% будущих избирателей, Вакарчуку — чуть более 9%.