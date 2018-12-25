Альтернативный Новый год: Монеточка вместо Пугачевой

Телеведущий Иван Ургант анонсировал свою версию новогоднего «Голубого огонька». С 30 на 31 декабря, под девизом «кто раньше Новый год встретит, тот раньше его и проведет» выйдет специальный выпуск программы «Голубой Ургант».

Реклама

«Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов. Я счастлив, что наши гости с радостью откликнулись на призыв – воздать должное самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны – девяностым годам», — передает слова Ивана Урганта пресс-служба Первого канала.

В передаче примут участие музыканты, актеры, блогеры и комики, среди которых Иван Дорн, Монеточка, Гречка, Little Big, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss, «Хлеб», Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft. Сюзанна, актеры из фильма «Кислота».

Эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера создаст соответствующую торжеству атмосферу. Впервые на телеэкране появятся рэперы Big Baby Tape и Boulevard Depo.

Вероятно тем самым, руководство Первого канала хочет сказать своему зрителю, что они готовы к обратной связи, готовы меняться под влиянием времени, моды и общественного мнения. Одно остается загадкой — появится ли Алла Борисовна Пугачева на экране во время праздничного эфира.

Напомним, что в начале декабря в рамках круглого стола Молодежного парламента при Госдуме, который был посвящен ситуации с отменой концертов рэперов в России, депутат госдумы Михаил Дегтярев предложил направить запрос главам «Первого канала» и ВГТРК с предложением внести в программу «новогодних огоньков» молодых артистов.

«Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год — одни и те же. Это страшно! Полное разложение отечественной эстрадной поп-культуры.

Поэтому у меня — как у председателя комитета — родилось предложение: напишу письменно Константину Эрнсту, Олегу Добродееву, во все крупные теле- и радиокомпании с предложением перед Новым годом во всех так называемых «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество», — заявил Дегтярев.

Своим заявлением депутат ответил на, прозвучавшую ранее, речь рэпера Жигана (Роман Чумаков), который отметил, что молодые музыканты собирают по 25-35 тыс человек на своих концертах в отличие от других, давно прописавшихся на телевидении артистов.

Также в рамках этого заседания депутаты и музыканты пытались выяснить, кто именно виноват в «разложении современной молодежи».

«Объясните мне, на каком основании местные власти запрещают концерты артистов? Это проявление цензуры. Артисты теряют публику, организаторы — деньги, зрители — настроение. Я сам отец, но я не считаю, что музыканты в чем-то виноваты. Музыканты — творческие личности. Если они будут думать, а вдруг их услышит ребенок и сделает что-то нехорошее, то на этом искусство заканчивается. Воспитывать детей должны родители. Почему вы нас обвиняете в своих «дырках», в том, что вы не смогли сами сделать. В том, что молодежь разлагается, не мы виноваты, а вы», — высказался рэпер Птаха (Давид Нуриев).

С Нуриевым согласился и Чумаков, отметивший, что не любит творчество музыканта Элджея (Алексей Узенюк), однако не считает, что можно запрещать ему выступать.

«Я тоже не люблю Элджея, мне не нравится его альбом, это же «шляпа» полная. Я постараюсь сам оградить своих детей от его песен, но запрещать их зачем? Я сам лично против, чтобы пели про наркотики и алкоголь, хотя вот «Рюмка водки на столе» играет повсюду», — заявил Жиган.

Пользуясь случаем, рэпер решил зачитать свой рэп участникам заседания:

«Здесь миллионы стариков без хлеба и крова. // Кто в этом виноват, скажите, кто вы? // Кто у них забрал их счастливую старость? // Забрали все, а что же им осталось? // Эх, Бориска [Борис Ельцин — «Газета.Ru»]! Натворил делов в стране! // Но не мне тебя судить, спору нет. // Глянь, люди сполна хапнули горя. // В каждой второй семье мужик — алкоголик! // Не сыпьте соль на рану нам — больно!»