Сосудистый криз: Сергей Юрский госпитализирован

Российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский был госпитализирован в одну из московских инфекционных клиник ночью 24 декабря. Актера доставили в больницу из-за усталости после тяжелого спектакля и обострения реакции на погоду.

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Состояние Юрского расценивается как нормальное — уже 25 декабря он сможет выйти на сцену театра им. Моссовета. Об этом рассказал источник из окружения актера, чьи слова приводит ТАСС.

«Сергей Юрский попал в клинику из-за проблем, связанных с реакцией на погоду. У актера иногда такое случается, сейчас он чувствует себя нормально и, может быть, завтра уже выйдет на сцену», — поделился радостной новостью собеседник.

Ранее в ряде СМИ без ссылок на конкретные источники сообщалось, что актера доставили в больницу из-за воспаления, а врачи якобы рассказывали, что у Юрского состояние средней тяжести.

«Меня угнетает эта волна слухов, но комментировать мы ничего не будем», — сказала дочь актера Дарья Юрская.

Его супруга Наталья Тенякова согласилась на общение со СМИ и передала, что состояние Юрского не является тяжелым.

«Ничего страшного, поднялся сахар, температура. Поэтому сочли нужным госпитализировать», — рассказала Тенякова.

О том, что сейчас состояние актера стабилизировалось, сообщила также пресс-служба театра им. Моссовета в беседе с РБК.

«Реакция на усталость, он играл позавчера спектакль, и погода такая. Сосудистый криз. Вот его положили. Ждем Сергея Юрьевича в театре», — сказали представители пресс-службы.

Директор театра им. Моссовета Валентина Панфилова подтвердила, что актер лег в больницу на несколько дней для профилактического обследования.

«Не о чем беспокоиться, все в порядке, я только что разговаривала с Сергеем Юрьевичем. Он чувствует себя нормально», — добавила Панфилова.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский редко появляется на публике и не любит давать интервью — поэтому о нем так мало слышно.

Он родился в 1935 году, собирался быть юристом, но быстро передумал, ушел с третьего курса и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института. Уже во время учебы Юрский был приглашен в труппу Большого драматического театра, который тогда возглавлял Георгий Товстоногов, и начал работать в кино.

В театре он сыграл десятки ролей: например, Генриха IV в «Короле Генрихе IV» Уильяма Шекспира, Чацкого в «Горе от ума» Федора Достоевского и Фердыщенко в «Идиоте» того же автора. Как режиссер Юрский поставил такие спектакли, как «Мольер» Михаила Булгакова, «Правда хорошо, а счастье лучше» Александра Островского, «Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина» Иона Друцэ, а из недавнего — созданный по произведению Игоря Вацетиса спектакль «Reception», премьера которого состоялась 18 апреля 2018 года.

Широкую известность Юрский получил благодаря ролям в кино. Актер снимался у Эльдара Рязанова («Человек ниоткуда») и стал первым киновоплощением Остапа Бендера в «Золотом теленке» Михаила Швейцера.

Всего у Юрского около 50 киноработ: запоминающиеся образы Викниксора — в «Республике ШКИД», Груздева — в «Место встречи изменить нельзя», мэтра Роше — в «Ищите женщину».

Режиссерская карьера Юрского началась еще в конце 60-х годов с театральных работ в Большом драматическом театре, также он ставил спектакли в московском Театре имени Моссовета и в Школе современной пьесы. В 1990 году вышел фильм «Чернов», в котором Юрский стал режиссером, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей.

Помимо титулов заслуженного и народного артиста РСФСР, Сергей Юрский является лауреатом ряда премий, среди которых «Золотая маска» и «Звезда Театрала» в номинации «Легенды сцены». В 2018 году ему вручили нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культуру».