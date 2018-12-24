«Володю в президенты»: звезда «Слуги народа» идет в политику

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон опубликовал закулисное общение с популярным актером, шоуменом и лидером «Студии Квартал-95» Владимиром Зеленским. По словам журналиста, ролик был записан после первого и единственного интервью Зеленского, в котором он ответил на вопрос об участии в президентских выборах на Украине.

«Все удовольствие, которое я получал от просмотра программ и фильмов с участием Зеленского — это ерунда по сравнению с тем восхищением и ощущением счастья, которое я получил только что в ходе трехчасовой беседы с Володей», — признался Гордон.

Также журналист отметил, что Зеленский отвечал на все вопросы с присущим ему юмором и «так, как это может делать только он». На вопрос об усталости после долгого разговора актер ответил, что «когда хорошо и легко, не устаешь» и подтвердил достоверность слов журналиста.

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«Все, что Дима сказал обо мне — все правда», — подчеркнул Зеленский.

В заключении видео Гордон интригующе процитировал главный вопрос интервью и призвал смотреть новый выпуск «везде, где только сможете».

«Идет ли Володя в президенты, и если идет — что он будет делать с нашей израненной страной?» — так прозвучал главный вопрос, ответ на который Гордон пообещал озвучить в своей программе.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Слухи о выдвижении неполитических деятелей в президенты — в частности, шоумена Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука, — долго обсуждались в обществе. Социологические службы даже включили их в «предвыборные рейтинги». Зеленскому отдали предпочтение чуть меньше 8% будущих избирателей, Вакарчуку — чуть более 9%.

Выходит, что в украинской политике все больший вес начинает играть так называемая медиакратия — власть СМИ, которые производят собственные образы и идеалы. Несмотря на то, что у Зеленского и Вакарчука не наблюдается четкой политической программы, с которой они могли бы выступить перед избирателями, общество идет им навстречу.

«Это так называемые стресс-политики. Люди перестали искать выбор среди настоящих политиков, и медиакратия этим пользуется. Однако это превращает избирательный процесс в карнавал, девальвирует политический процесс и конкуренцию. В итоге использование «медиаполитиков» в образе политических лидеров может привести к тому, что реальная власть может формировать состав и программу как ей заблагорассудится. А потому, я надеюсь, их выдвижение — лишь элемент сумбурного современного украинского политического дизайна», — рассказал Газете.Ру директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса Владимир Зеленский опережает украинского президента Петра Порошенко — если бы выборы проходили в ближайшее время, новоиспеченный политик набрал был 9,9% голосов, а действующий глава государства — всего 8,9%. На сегодняшний день Зеленский уступает в народном признании только экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко.

Популярный шоумен начал свою карьеру с выступлений в составе команд КВН, самая успешная из которых — «95-й квартал». Зеленский основал этот коллектив совместно с будущими актерами «Студии Квартал-95» и стал в нем капитаном, актером и автором большинства номеров. С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в Высшей лиге КВН, но был вынужден ее покинуть в результате конфликта с руководством клуба веселых и находчивых.

В этом же году команду перехватил украинский телеканал «1+1», предложив «95-му кварталу» сделать серию концертов, состоящих из лучших номеров команды. Далее последовал проект Зеленского «Вечерний квартал», относящийся к жанру политического кабаре.

Спустя пару лет команда КВН переросла в «Студию Квартал-95», которая выпускает телепроекты, пишет сценарии для телепередач, мюзиклов, фильмов и корпоративов.

В качестве актера харизматичный Зеленский завоевал любовь зрителей ролью в трех частях романтической комедии «Любовь в большом городе», снятом по сценарию «Студии Квартал-95». Также он отметился главными ролями в фильмах «Служебный роман. Наше время», «Ржевский против Наполеона» и «8 первых свиданий».

В 2015 году студия выпустила сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл учителя истории, выдвигающего свою кандидатуру на пост президента. Сериал снискал большую популярность — уже начались съемки третьего сезона. Новые серии выйдут весной 2019 года — как раз во время выборов главы Украины.

Большую часть проектов студия Зеленского написала для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому миллиардеру Владимиру Коломойскому. По сообщениям украинских СМИ, Коломойский задолжал юмористу $4 млн — это сумма, которую его студия не получила за производство программ для принадлежащего олигарху канала.

В СМИ также сообщалось, что олигарх собирается делать ставку на Зеленского в предстоящих выборах. Юморист, в свою очередь, на одном из шоу шутливо прокомментировал вероятность своего баллотирования на должность президента и финансовую поддержку со стороны Коломойского. Зеленский заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам шоумена, прежде, чем такое говорить, Коломойского нужно знать лично: взнос для участия в выборах стоит 2,5 млн гривен, и бизнесмен не станет просто так разбрасываться такими суммами.