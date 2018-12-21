Умерла Алла Соколова

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончалась советская актриса и драматург Алла Соколова, ставшая знаменитой благодаря своей пьесе «Фантазии Фарятьева». Информацию сообщил художественный руководитель театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков, который дружил с Соколовой на протяжении долгих лет.

«Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы», — приводит слова Новикова ТАСС.

Он также заявил, что актриса умерла в 6 часов 20 минут утра, согласно информации, полученной от ее сына Николая Дрейдена. Официальная причина смерти Соколовой пока неизвестна.

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Худрук Театра имени Комиссаржевской сообщил, что Соколова завещала себя кремировать и похоронить в Киеве.

Алла Соколова родилась во Владимирской области 2 февраля 1944 года. Она начинала актерскую деятельность в разных городах СССР, включая Душанбе, Ригу и Лиепая. Несмотря на то, что в Москве Соколова не работала, она смогла закончить престижный театральный вуз ГИТИС заочно, что очень ей помогло в дальнейшей карьере. Переехав в Ленинград, она начала трудиться в Театре имение Ленинского комсомола, который сейчас имеет название «Балтийский дом».

Именно в Ленинграде она дебютировала в качестве драматурга, что, как показала история, стало ее настоящим призванием. Соколова играла на сцене, снималась в кино, однако всесоюзную известность принесла ей пьеса «Фантазии Фарятьева», которая моментально была поставлена в ведущих театрах страны, а впоследствии получила популярную в Союзе экранизацию.

«Фантазии Фарятьева» стала третей по счету пьесой за авторством Соколовой. Она практически сразу была поставлена на сцене Большого драматического театра в Ленинграде, причем эта постановка стала режиссерским дебютом знаменитого актера Сергея Юрского. В Москве «Фантазии Фарятьева» ставили «Современник» и Центральный театр Советской Армии. Пьеса пользовалась большим успехом по всей стране. Так, ее могли увидеть Рижском театре русской драмы и Ереванском государственном русском драматическом театре имени Станиславского.

В 1979 году на советские экраны вышла одноименная экранизация пьесы режиссера Ильи Авербаха. В главных ролях в картине снялись ведущие звезды советского кино Андрей Миронов и Марина Неелова. Любопытно, что Неелова в те годы уже была долгое время актрисой «Современника» и в театральной постановке также была задействована, правда, сыграла другую роль. На экране Неелова воплотила главного персонажа Александру, а в спектакле ей досталась роль ее младшей сестры Любы.

Для Миронова роль в «Фантазиях Фарятьева» стала не совсем обычной, так как к этому времени он уже прочно ассоциировался у зрителя с комедийным амплуа, а в этот раз выступил в серьезной драматической и даже трагической роли. К слову, именно после картины Авербаха Миронова позвал к себе гениальный Алексей Герман в свой фильм «Мой друг Иван Лапшин».

Популярность фильму принесли не только знаменитый актерский дуэт и мастерство режиссера, но и музыка, написанная специально для ленты великим советским композитором Альфредом Шнитке.

Главной же составляющей успеха и пьесы, и фильма стала ее центральная тема и проблемы, которые Соколова в ней подняла. Действие «Фантазий Фарятьева» происходит в 70-е годы в провинциальном городке. Главными героями являются обычные люди, которые решают хорошо понятные и знакомые всем проблемы, как в быту, так и в личной жизни. Сюжет быстро нашел отклик у аудитории, что и послужило грандиозному успеху пьесы.

В дальнейшем Соколова написала еще несколько известных пьес, включая «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Люди, звери и бананы», «Раньше», «Бес счастья» и поставленную Олегом Ефремовым в МХАТе «Эльдорадо». Однако повторить успеха «Фантазий» больше не удалось.

«Фантазии Фарятьева» до сих ставятся по всей стране. В 2014 году в Москве свою версию предложила Мастерская Петра Фоменко, которая стала одной из самых необычных. Пьесу ставили в Тюмени, Воронеже, Пскове и других городах России.