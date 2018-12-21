Конец долгостроя: «Плохие парни 3» получили дату премьеры

Голливудский долгострой «Плохие парни 3» все-таки будет снят и выйдет на экраны в начале 2020 года. Уже стал известен почти полный актерский состав картины помимо главных звезд франшизы УИлла Смита и Мартина Лоуренса. «Плохие парни 3» находятся в разработке с 2009 года и получили название «Плохие парни: Навсегда». В 2016-м Джо Карнахан, призванный ранее для полировки сценария, собирался ставить картину, однако переговоры с режиссером затянулись. В итоге студия передвинула релиз продолжения, а Карнахан объявил, что займется постановкой ремейка индонезийского боевика «Рейд».

Теперь режиссерский пост проекта делят бельгийские постановщики Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Джерри Брукхаймер возвращается в качестве продюсера. Мартин Лоуренс и Уилл Смит вернутся в образах хорошо всем знакомых персонажей. Сценарий к фильму пишет Крис Бремнер.

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Стало известно, что к Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу собираются присоединиться Александр Людвиг, Ванесса Хадженс и Чарльз Мелтон. Еще одна звезда предыдущих частей Джо Пантолиано также вернется в роли капитана Говарда, сообщают источники Variety. Хадженс, Людвиг и Мелтон играют современное, высокоспециализированное полицейское подразделение, которое сталкивается со старой школой «Плохих парней», когда в Майами появляется новая угроза. Кто же будет в роли главного злодея, пока неизвестно.

После того, как Александр Людвиг выступил в роли злодея Катона в «Голодных играх», он стал восходящей звездой с ролями в «Уцелевшем» и «Одноклассниках 2». Затема Людвиг присоединился к актерскому составу «Викингов» и в настоящее время является одним из главных актеров сериала.

В последнее время Хадженс была занята в фильме Netflix «Замена принцессы» и комедии «Начни сначала» с Дженнифер Лопес. Чарльза Мелтона можно увидеть в роли Реджи в популярном сериале «Ривердейл», а ранее он появлялся в «Американской истории ужасов» и «Хоре».

Первый фильм серии «Плохие парни» вышел на экраны еще в 1995 году. Картина получила одобрение зрителей и пользовалась коммерческим успехом, а также стала своеобразным трамплином в карьере режиссера Майкла Бэя. В фильме снялись тогда еще не слишком известные Уилл Смит, Теа Леони и Мартин Лоуренс.

Во время съемок у представителей студии Columbia Pictures возникли трения с Бэем из-за проблем со сценарием. Помимо этого студия установила жестокие бюджетные ограничения, и поэтому Бэя часто был лишь один день на съемку сцены, на которую в других условиях ушло бы четыре дня. В итоге режиссер пожертвовал частью свой зарплаты, лишь бы не вырезать ключевые сцены из фильма.

За три дня до окончания съемок между Майклом Бэем и Уиллом Смитом произошел спор из-за концовки фильма, в которой герой Смита говорит Мартину Лоуренсу: «Я люблю тебя». Изначально Смит согласился с этой версией, но позже передумал и сказал, что не будет произносить этого. Когда у них оставалось всего 15 минут, чтобы снять сцену, Бэй сказал Смиту, что или они снимают эту сцену, или фильм остается без финала, так как у них был крайне плотный график. В итоге картина появилась на экранах в режиссерском монтаже.

«Плохие парни» собрали в мировом прокате $141 млн при бюджете всего $19 млн. Болтливые детективы в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренса полюбились зрителям, однако продолжения их приключений ждали до 2003 года.

«Плохие парни 2» оказались довольно затратным предприятием. Производственный бюджет составил $130 млн, и еще $40 млн ушло на маркетинг. Фильм собрал в мире $273 млн, окупив затраты и заработав неплохую сумму.

В 1995 году Майкл Бэй получил за «Плохих парней» награду Гильдии режиссеров США. После успеха «Парней» последовал второй крупный проект — «Скала» с Николасом Кейджем и Шоном Коннери, который при бюджете в $75 млн принес кассовые сборы на сумму в $335 млн. После этого режиссер стал специализироваться исключительно на высокобюджетных боевиках и использовать во время съемок огромное количество спецэффектов. Картины Майкла Бэя популярны благодаря неимоверному количеству повсеместных взрывов, красивым и крайне необычным спецэффектам, креативным съемкам и высокому темпу действия.

Съемки «Плохих парней 3» начнутся уже в в январе следующего года, а дату премьеры студия назначила на 17 января 2020-го.