Без Гильермо дель Торо: вышел трейлер нового «Хеллбоя»

Неизменно в фильмах о Хеллбое одно — сценарий и для нового фильма лично прописывает Майк Миньола, создатель оригинального комикса о сверхъестественном существе из ада. Хеллбой — сын падшего ангела, который появился на свет в результате магического ритуала. Согласно комиксам, Хеллбой является проектом Третьего рейха и Григория Распутина. Но в итоге герой оказался в Америке и начал работать в секретном бюро.

Первый комикс о Хеллбое вышел в 1993 году, и уже в 2004 году был выпущен фильм Гильермо дель Торо. Можно сказать, что картина «Хеллбой» открыла новую эпоху в мире голливудских блокбастеров и проложила дорогу для других, более успешных фильмов по комиксам.

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Первая картина о существе из ада собрала $99 млн при бюджете в $66 млн. Это провальный результат для картины такого масштаба, учитывая затраты на маркетинг, которые прописаны отдельно от бюджета на производство ленты. Несмотря на низкие сборы, спустя четыре года фильма получил продолжение. Картина «Хеллбой 2: Золотая армия» был немного успешнее — во всем мире лента Гильермо дель Торо собрала 160 млн $. Стоит отметить, что дальнейшая карьера режиссера пошла в гору, а в 2017 году его фильм «Форма воды» получил 4 премии «Оскар», в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший режиссер».

У мексиканского постановщика была череда разногласий с создателем Майком Миньолой. Возможно, это послужило перезапуску вселенной Хеллбоя уже без участия дель Торо. Миньола спустя 10 лет после выхода фильма рассказывал, что его активность во время работы с дель Торо никак не отражалась на сценарии, в то время как консультации с новым режиссером Нилом Маршаллом давали свои плоды. По словам Миньолы, новая команда в большей степени опирается на оригинальные комиксы и была открыта к изменениям сценария.

Для режиссера Нила Маршалла новый фильм о Хеллбое является настоящим вызовом. Это масштабный проект, который может подарить нам очередного мастера массового кино. Маршалл в первую очередь известен как режиссер нескольких серий для «Игры престолов» и «Мира Дикого запада», а также культового, но малобюджетного хоррора «Спуск».

Телепроекты, в которых участвовал Маршалл, характерны большими бюджетами, однако производство полноценного метра отличается от работы над сериалами. Главную роль монстра из ада исполнит в фильме Дэвид Харбор. Главная роль последних лет у Харбора — шериф Джим Хоппер в сериале «Очень странные дела». Интересно, что сериал, как и «Хеллбой», посвящен столкновению двух миров. Так что актеру не составит труда вжиться в роль. Судя по вышедшему трейлеру, он очень уверенно и органично смотрится в образе Хеллбоя.

Также в картине снялась Мила Йовович, которая известна массовому зрителю ролью Элис в «Обители зла». Она сыграла главного противника Хеллбоя — Кровавую королеву Нимуэ. По комиксам эта королева является женой легендарного волшебника Мерлина, которая сразилась с Хеллбоем в Англии.

Премьера фильма состоится 12 апреля 2019 года. Интересно, что картина в США получила рейтинг R (детям до 17 лет разрешено смотреть только в присутствии родителей или взрослых сопровождающих — прим. «Газеты.Ru»), а в России фильм выйдет с маркировкой «16+». Это будет кровавая и зрелищная экранизация комикса. Но не перегрет ли рынок кинокомиксов? Сможет ли «Хеллбой» получить свою аудиторию и окупиться в прокате? В апреле выходит фильм «Шазам!», который составит прямую конкуренцию «Хеллбою».