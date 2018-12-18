Мизинец проговорился: чем закончится «Игра престолов»

Актер Эйдан Гиллен, сыгравший в саге «Игра престолов» холодного манипулятора Мизинца, беседуя с изданием ET, рассказал о финале сериала, ожидающего премьеры своего заключительного сезона.

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«Я всегда думал, что будет неплохо, если у шоу будет счастливый конец. Но я не могу представить, чтобы это было уместно», — поделился мнением актер.

Персонаж Гиллена Мизинец был убит в финале седьмого сезона героиней по имени Арья Старк (Мэйси Уильямс), жестоко перерезавшей ему горло. Таким образом, актер не присутствовал в восьмом сезоне и признался, что «честно не знает», чем закончится шоу.

«Это умопомрачительно, что я был частью всего этого в течение многих лет, как большой игрок в фантастическом мире Джорджа Мартина», — восхищенно заключил Гиллен.

В начале декабря был опубликован тизер восьмого, заключительного сезона «Игры престолов».

В видео нет фрагментов из будущих серий, однако авторы шоу показали карту Вестероса с территориями, за которые представителям враждующих династий предстоит побороться. Стоит отметить, что ранее карта уже встречалась в сериале — это стол в форме континента, который находится в замке Драконий Камень.

Кроме того, длящийся не более 30 секунд ролик, демонстрирует, стремительно движущиеся по направлению друг к другу лед и пламя, которые затем сталкиваются.

«Огонь и лед. Финальный сезон «Игры престолов» начнется в апреле», — гласит подпись к ролику.

Главными героями ролика стали лютоволк, дракон и лев — символы основных враждующих домов сериала. Сначала лед замораживает силуэт лютоволка, а затем — дракона, одновременно с этим огонь охватывает статую льва.

После того, как видео было опубликовано, поклонники стали выискивать хоть какой-то намек на будущий сюжет. Некоторые предположили, что финальная битва между белыми ходоками и людьми случится на Драконьем Камне. По другой теории, охваченный огнем символ Ланнистеров может говорить о гибели дома.

Ранее английский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в фэнтезийном сериале, сообщил, что не появится в приквеле культового проекта. Как известно, канал HBO уже работает над съемками шоу во вселенной «Игры престолов».

«Хочу ли я вернуться и поработать там еще? Не в этой жизни», — рассказал Харингтон в интервью BBC.

И тем не менее артист признался, что расставание с коллегами по съемочной площадке, с которыми он провел 10 лет жизни, было для него эмоциональным потрясением.

«Завершение съемок было, безусловно, очень волнующим моментом, однако печальным я бы его не назвал. Я снимался в «Игре престолов» начиная с пилотной серии, на протяжении почти десяти лет жизни, это редкое явление в актерской карьере. Прощаться с этой семьей было для меня сильным эмоциональным ударом», — поделился Харингтон.

В начале декабря автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер «Игры престолов» писатель Джордж Мартин заявил о своем намерении снять спин-офф сериала. По его замыслу, действие шоу должно происходить параллельно событиям оригинала, но фокусироваться на второстепенных персонажах.

Он рассказал, что его вдохновила пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», написанная в 1966 году и основанная на произведении Шекспира «Гамлет».

«Мне еще не удалось убедить [телеканал] HBO в том, что это хорошая идея, но мне действительно хочется сделать что-то подобное», — заявил Мартин в интервью The New York Times.

В июне этого года HBO одобрил создание приквела «Игры престолов». Известно, что действие нового проекта разворачивается за десять тысяч лет до событий культовой саги. На главные роли били утверждены британские актеры Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

Начало съемок запланировано на февраль 2019 года. Однако дата выхода приквела пока не объявлена. В 2017 году представитель телеканала Кейси Блойс сообщал, что премьера приквела, состоится не ранее чем через год после финала «Игры престолов».