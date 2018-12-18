«Кошмар для Universal»: Питер Джексон не оправдал ожидания

При бюджете более $100 млн фильм «Хроники хищных городов» заработал только $42 млн. Universal вряд ли смогут отбить затраты на фильм. В ближайшее время в Америке в широком прокате выйдут такие блокбастеры, как «Аквамен» и «Бамблби». Лента «Хроники хищных городов» не сможет составить конкуренцию этим фильмам с уже полюбившимися американской аудитории персонажами комиксов и игрушками. Фильмы киновселенных DC Comics и «Трансформеров» стабильно приносят большую кассу боссам Голливуда.

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У «Хроник» был очень слабый маркетинг в США. Непонятные постеры с девушкой, у которой лицо закрыто шарфом, на фоне странных декораций Лондона не вызвали доверие у американского зрителя. Не заинтересовал зрителей и тот факт, что исполнительным продюсером проекта является Питер Джексон, подаривший миру киноадаптации произведений Дж. Р. Р. Толкиена. В актерском составе ленты только одна настоящая голливудская звезда —Хьюго Уивинг, уже работавший вместе в Джексоном над «Властелином колец». Остальные актеры не особо известны американскому зрителю. Режиссером фильма выбрали Кристиана Риверса, который также неизвестен массовой аудитории. В итоге Universal выпустила блокбастер без гарантий хорошего времяпрепровождения для массового зрителя с неубедительным кастом, неизвестным режиссером и невнятной идеей «голодных» городов в основе фильма.

Фильм предполагался как новая успешная фэнтэзийная киновселенная — «Хроники хищных городов» являются экранизацией романа Филипа Рива «Смертные машины». Это постапокалиптический мир городов, которые воюют друг с другом за ресурсы, пожирают маленькие города и перемещаются на колесах.

Первые слухи о фильме появились в 2009 году, но экранизация этой книги была заброшена на 7 лет, и только в 2016 проекту дали «зеленый свет». И-за сложного сюжета производство киноленты откладывалось, а студии Warner Bros. и Fox вовсе отказались от проекта. В итоге риски по экранизации книги разделили между собой несколько компаний: Media Rights Capital вложила в производство фильма 50% средств, Universal внесла 30%, а остальные средства на съемки передали другие партнеры, в том числе Legendary и Perfect World. Всего Филип Рив написал 4 книги об этой вымышленной вселенной хищных городов, но, учитывая такой провал на родном американском рынке, вряд ли будут снимать продолжение.

Питер Джексон — один из самых прибыльных деятелей Голливуда в жанре фэнтэзи. В 2005 году издание «Premiere» назвало новозеландского режиссера и продюсера самым влиятельным человеком в индустрии кино. Только трилогия «Властелин колец» заработала $2,9 млрд при затратах на производство менее $300 млн.

Аналогичные кассовые сборы и у трилогии «Хоббит» — однако эти экранизации были дороже в производстве, всего было потрачено более $745 млн на создание фильмов о походе за сокровищами Роковой горы. О провальном для Джексона фильме «Хроники хищных городов» лаконично сказал изданию Variety Джэф Бок, эксперт по бокс-офису американского кинорынка: «Это настоящий рождественский кошмар и нежеланный подарок для Universal».

Однако для проекта Питера Джексона есть последняя надежда — китайский кинорынок. Но шансы остаться без убытков очень малы. Тем не менее, в целом для Universal 2018 год был финансово успешным. «Мир Юрского периода 2» заработал в прокате $1,3 млрд, а хоррор «Хэллоуин» принес дистрибьютору $253 млн при бюджете в $10 млн. Такой гигант как Universal сможет пережить провальное с финансовой точки зрения завершение года в лице «Хроник хищных городов».