Трейлеры недели: Шьямалан, Быков и Камбербэтч

«Стекло» («Glass»); М. Найт Шьямалан

Всего пару лет назад в Шьямалана уже никто не верил. Индиец снимал один провал за другим, не приносил кассы продюсерам и не получал положительных отзывов. Однако ему удалось вернуться, пожалуй, в свою лучшую форму и удивить зрителей и критиков триллером «Сплит». При этом в самом финале картины режиссер дал понять, что действие фильма происходило во вселенной его суперхита начала «нулевых» «Неуязвимый».

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Уже совсем скоро — в начале следующего года — выйдет «Стекло», которое объединит в себе героев обоих фильмов. Ленту ожидают с большим нетерпением, а пока можно насладиться международным трейлером, где показывают всех главных действующих лиц.

«Завод»; Юрий Быков

Один из самых заметных российских режиссеров Юрий Быков вернулся в тот жанр и ту атмосферу, в которых он и добился значительных успехов. Его новая социальная драма «Завод» по духу обращается к нашумевшим «Дураку» и «Майору». Фильм рассказывает о рабочих завода в глубинке, которые предпринимают отчаянный шаг, чтобы как-то устроить свою жизнь на фоне полугодовой задержки зарплаты и предстоящего банкротства предприятия. Картина уже была показана в сентябре на Международном фестивале в Торонто и получила там благосклонную прессу.

«Брекзит» («Brexit»); Тоби Хэйнс

Вышел трейлер интригующего британского фильма, снятого для HBO, под названием «Брекзит» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В основе сюжета картины — подготовка референдума в Великобритании к выходу из Евросоюза, который был проведен 23 июня 2016 года. Камбербэтч сыграет Доминика Каммингса — активиста, который стал одним из главных лидеров политической кампании «Vote Leave» («Голос за выход»).

«Аббатство Даунтон» («Downton Abbey»); Майкл Эенглер

Появился тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон». Пока создатели предпочитают не распространяться о сюжете и раскрывают минимум информации. Ясно лишь одно — картина продолжит историю семьи Кроули и их слуг. В фильме задействован актерский состав из популярного сериала, а сам тизер скорее напоминает, чем примечательно шоу, а не рассказывает о предстоящей ленте.

«Битва за Землю» («Captive State»); Руперт Уайатт

Вышел первый полноценный трейлер любопытного фантастического триллера «Битва за Землю». Действие картины разворачивается в будущем в Чикаго. Наша планета захвачена пришельцами, и люди пытаются организовать сопротивление оккупантам. Творение Руперта Уайатта — скорее остросоциальная сатира, а не крепкий боевик с инопланетянами. Чикаго тоже не зря взят за место действия, так как сегодня этот город считается одним из самых опасных для проживания в США. Трейлер оставляет ощущение некоторой схожести с «Районом №9» Нила Бломкампа, и создается впечатление, что это будет некое политическое высказывание на тему современных Штатов.

«Катарсис» («Hotel Mumbai»); Энтони Марас

Остросюжетный триллер Энтони Мараса рассказывает о трагических событиях, произошедших в Индии в 2008 году, когда группа террористов совершила несколько жутких нападений в разных частях города Мумбаи. В центре сюжета фильма истории простых людей, оказавшихся в эпицентре терактов. Главные роли в картине исполнили Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Джейсон Айзекс («Патриот»), Арми Хаммер («Социальная сеть») и звезда «Как я встретил вашу маму» Назанин Бониади.

«Приемлемые потери» («The Pages»); Джо Чаппелль

Лента «Приемлемые потери» с Джейми Ли Кертис изобилует политическими интригами и заговорами. Согласно синопсису, бывший советник по безопасности США Элизабет Ламм оказывается в сложной жизненной ситуации, связанной с угрозами людей из ее прошлого. Помимо двукратной обладательницы «Золотого глобуса», в проекте снялись Тика Самптер и Бен Тавассоли.

«За пределами ночи» («Beyond the Night»); Джейсон Ното

Триллер Джейсона Ното — история о вернувшемся с войны вдовце, пятилетний сын которого на фоне посттравматического расстройства, связанного с жутким ДТП, начинает показывать сверхъестественные способности, из-за чего становится мишенью одного из городских преступников. Одну из главных ролей в ленте исполнила обладательница «Золотого глобуса» Тэмми Бланчард.