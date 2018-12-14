«Не вчера же материться начали»: Лукашенко спасает рэп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями российского медийного сообщества возмутился отменой выступления отечественного рэпера в Минске. Глава государства потребовал разобраться, кого и почему не пустили с концертами в столицу, призвав не запрещать выступления музыкантов на территории Белоруссии.

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«Не вчера же материться начали. Как только был произнесен мат на сцене и в эфире, вот тогда нужно было за это ухватиться. Я сам тот еще матерщинник. Но прилюдно не выражаюсь», — передает слова политика «Российская газета».

О ком именно велась речь на встрече, остается лишь догадываться, но, скорее всего, Лукашенко подразумевался инцидент с хип-хоп исполнителем Элджеем (Алексей Узенюк), минский концерт которого был отменен в минувшем апреле.

На этой неделе также стало известно, что в Белоруссии было отменено выступление отечественной группы IC3PEAK. Коллектив должен был выступить в столице страны 13 декабря, однако незадолго до старта мероприятия управление культуры Минского городского исполнительного комитета запретило концерт музыкантов.

«Управление культуры Мингорисполкома отменило гастрольное удостоверение на основании статьи 215 кодекса о культуре, то есть из-за «низкого» художественного уровня артиста», — цитирует РИА «Новости» представителя минского клуба, где должно было пройти мероприятие.

Согласно СМИ, на концерт, отмененный прямо в день его предполагаемого проведения, было продано около полутысячи билетов.

Ранее президент Владимир Путин поручил выяснить причины отмены концертов некоторых исполнителей в России. Коснулись подобные трудности в том числе и Элджея, а именно — его выступления в Якутске, которое должно было пройти в конце ноября. Как тогда сообщили организаторы мероприятия, в преддверии концерта музыканту угрожали расправой.

«Мы не обращаем внимания на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем кого-то, а не заниматься своими детьми или системно решать проблему. Хотя эти самые общественники, как пугливые зайцы, сидят в кустах, когда есть реальная проблема и ее надо решать, а не комментировать в инстаграме, — заявили организаторы. — Артисту угрожали расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске.

Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города».

Незадолго до отмены выступления Элджея в СМИ появилась информация, что управление образования администрации Якутска порекомендовало дирекциям городских школ не допускать учеников на концерт российской рэп-звезды. Согласно прессе, в тексте письма, разосланного администрациям школ, говорилось, что репертуар Элджея «может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Наиболее резонансной же получилась ситуация с рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов), который не просто лишился нескольких выступлений, но и ненадолго угодил за решетку.

Инцидент произошел в ноябре в Краснодаре. Музыкант, согласно изначальному плану, должен был дать концерт в зале Arena Hall, однако уже в день мероприятия выступление по не особо понятным причинам было перенесено на другую городскую площадку — в ночной клуб Bounce. Не помогло, впрочем, и это: незадолго до старта концерта фанатам Дмитрия сообщили, что клуб обесточен и вход в заведение закрыт.

Узнав об этом, Хаски вышел к находившимся на улице поклонникам, забрался на крышу одного из припаркованных автомобилей и начал импровизированное выступление. Вскоре его задержали правоохранители. Позднее рэпер предстал перед судом по трем административным статьям и был приговорен к 15 суткам за решеткой. Справедливости ради, на свободу он вышел раньше — спустя несколько дней Кузнецов был досрочно освобожден решением суда.