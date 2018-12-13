На геев не смотреть: Меркьюри запретили петь в Таджикистане?

13 декабря некоторые СМИ сообщили, что в Таджикистане запретили показ фильма «Богемская рапсодия» режиссера Брайана Сингера, байопика о фронтмене группы Queen Фредди Меркьюри. Причиной тому якобы стали провокационные сцены ленты, в частности, поцелуй двух мужчин. Уже вскоре, впрочем, власти страны опровергли эту информацию.

Представитель государственной студии «Таджикфильм» заявил журналистам, что никаких рекомендаций по «Богемской рапсодии» консультативный совет студии не оставлял. Он добавил, что в организацию пока не поступало заявок по поводу проката картины в стране.

Лицензионная комиссия «Таджикфильма» существует уже три года, и ее требуется проходить каждому иностранному проекту, который претендует на прокат в стране.

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Музыкальный фильм «Богемская рапсодия» рассказывает историю зарождения легендарной группы Queen и ее солиста Фредди Меркьюри, скончавшегося в ноябре 1991-го.

В ноябре этого года другой западный фильм — «Хантер Киллер» Донавана Марша — встретился с трудностями в российском прокате. Картина не получила в срок прокатное свидетельство из-за отсутствия отметки о сдаче фильма на постоянное хранение Минкультуры: его удалось получить только спустя неделю.

В центре сюжета фильма — экипаж американской подлодки, отправившийся на поиски исчезнувшей субмарины ВМС США. Параллельно спецслужбы страны узнают о том, что министр обороны России возглавил заговор и взял в заложники российского президента. Американским подводникам по ходу повествования предстояло спасти отечественного лидера, сорвать опасный план заговорщиков и предотвратить Третью мировую войну.

Главные роли в ленте исполнили голливудские звезды Джерард Батлер и Гэри Олдман. Российские актеры Михаил Горевой и Александр Дьяченко сыграли министра обороны Дурова и президента Закарина соответственно.

Над фильмом работали сразу пять сценаристов, в числе которых опытный Арни Шмидт, который принимал участие в создании «Крупной рыбы» Тима Бертона и «Робокопа» Пола Верховена. Малоизвестный Донован Марш выступил режиссером картины, до этого он снял ленты «Малек» и «Малек 2».

В январе этого года должна была состояться российская премьера сатирической комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». За несколько дней до премьеры министерство культуры отозвало у фильма прокатное удостоверение. Еще до принятия этого решения режиссеры, политики и чиновники критиковали комедию, обнаружив в ней глумление над советской историей.

Фильм был запрещен к показу после того, как деятели культуры направили письмо с жалобой министру Владимиру Мединскому.

В письме, в частности, говорилось, что в картине были искажены образы некоторых исторических личностей. Основой сюжета картины стала одноименная французская графическая новелла за авторством Фабьена Нури и Тьерри Робина, посвященная нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим смерти Иосифа Сталина.

В 2015 году к показу на российских экранах не была допущена эротическая мелодрама французского режиссера Гаспара Ноэ «Любовь». Причиной этого стало множество реалистичных постельных сцен, в том числе орального секса. По словам некоторых критиков, «Любовь» превзошла «Нимфоманку» Ларса фон Триера и «Пятьдесят оттенков серого» Сэма Тейлора-Джонсона в своей откровенности.

Годом ранее до российских кинотеатров не добрался детектив «Номер 44». Сюжет фильма разворачивается в 1953 году, главный герой — детдомовец Лев Демидов (Том Харди), переживший Голодомор 1933 года. Согласно сценарию, именно он водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, тогда как его однополчанин Василий Никитин (Юэль Киннаман) скрывался за спинами товарищей. К 1953 году их дороги вновь пересекаются — они оба работают в органах госбезопасности и борются с «врагами народа». Сперва фильм получил прокатное удостоверение, но за несколько дней до премьеры лишился его. Мединский пояснил это тем, что Советский Союз в фильме был изображен как «Мордор с физически и морально неполноценными недочеловеками».