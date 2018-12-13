Повелитель глубин: Аквамен захватывает Россию

В четверг, 13 декабря, в российский прокат выходит «Аквамен», который, скорее всего, тут же возглавит отечественный бокс-офис и соберет в выходные 550 млн рублей. Фантастический боевик Джеймса Вана имеет все шансы стать одним из лучших представителей кинофраншизы DC. Лента, во-первых, обладает ярким актерским составом (Джеймс Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), а во-вторых, может похвастаться действительно крутыми по мировым меркам спецэффектами. Герои DC в любом случае остаются популярными у широкой публики, и «Аквамен» может стать финальным в этом году мегаблокбастером.

На вторую строчку рейтинга аналитики поставили спин-офф «Трансформеров» — историю обаятельного и неуклюжего автобота Бамблби. Ожидается, что в российском прокате в свой стартовый уикенд он заработает 200 млн рублей. События ленты разворачиваются в 80-х и забрасывают трансформера в маленький калифорнийский городок, где он знакомится с 18-летней Чарли. Девушка приводит автобота в чувство, а тот в свою очередь невольно приобщает подругу к задаче по спасению планеты. «Бамблби» отличен тем, что это первый фильм франшизы «Трансформеры», режиссером которого стал не Майкл Бэй. Здесь он выступает в качестве продюсера.

Первую тройку замыкает ожидаемый лидер американского бокс-офиса по итогам предстоящего уикенда — мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана. В отечественном прокате новое детище Sony Pictures Animation появилось 13 декабря. По мнению экспертов, запутанная история с несколькими спайдерменами заработает в России 150 млн рублей. В Америке новый «Человек-паук» может принести $30-35 млн, что окажется хорошим стартом предновогодних показов проекта с бюджетом в $90 млн.

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В новом фильме главным героем становится подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, который объединяется с Человеками-пауками из других измерений для борьбы с (почти) непобедимым врагом. Паучьими суперсилами при этом обладают самые разные личности из иных вселенных: мужчины, юноши, девушки и даже свиньи. Все эти персонажи работают над тем, чтобы вернуться домой. Фильм был спродюсирован Филом Лордом и Кристофером Миллером («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»).

Четвертым в рейтинге ожиданий расположилась новая история о Гринче, известном благодаря экранизации 2000 года, главную роль в которой исполнил Джим Керри. Показы анимационного фильма «Гринч» стартуют в России 13 декабря и могут заработать 110 млн рублей за грядущие выходные.

Мультяшный персонаж, желающий похитить Рождество, говорит голосом Бенедикта Камбербэтча и окружен напарниками — псом Максом и бодипозитивным оленем Фредом. Картина, к слову, стала абсолютным хитом американского проката — проект на протяжении месяца не покидает топ-3 американского бокс-офиса, собрав за это время на домашнем рынке около $225 млн.

Диснеевский фильм «Щелкунчик и четыре королевства» на этих выходных может рассчитывать на 90 млн рублей. Премьера рождественской сказки в России состоялась на прошлой неделе не в традиционный четверг, а в субботу. Понятно, что самыми прибыльными днями все равно являются именно выходные, но фильм недополучил ощутимую сумму из-за своего отсутствия в четверг и пятницу и поэтому собрал только 188,5 млн рублей.

Фантастический боевик «Хроники хищных городов» Кристиана Питерса, который вышел на прошлой неделе и стал лидером российского проката, аналитики поставили на шестое место с возможностью собрать за выходные около 75 млн рублей. В первый уик-энд проката «Хроникам» удалось собрать 274,8 млн руб.

Еще один продукт Disney в десятке — мультфильм «Ральф против интернета», который за свои четвертые выходные в России может пополнить сборы на 17 млн рублей. В отечественном прокате «Ральф» не смог повторить своего американского достижения и на третьей неделе подряд возглавить бокс-офис. На прошлой неделе мультфильму удалось собрать 84,3 млн рублей, доведя свою российскую кассу до 803,8 млн.

Скандальный фильм великого датчанина Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» эксперты поставили на восьмое место с возможностью выручить за выходные 12 млн рублей. Картина может опуститься в российском бокс-офисе с шестого места — на прошлой неделе она собрала 28,7 млн рублей. При этом фильм получил всего 310 копий. Таким образом, с каждой копии «Джек» заработал почти 93 тыс рублей.

Около 9 млн рублей, по прогнозам экспертов, соберет приключенческий экшн «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном и Джейми Фоксом в главных ролях. Картина потерпела большой крах в США, да и в России не блеснула, хотя показала гораздо более приемлемый результат. На второй неделе проката «Робин Гуд» собрал 49,5 млн рублей и довел суммарную кассу до 258 млн.

Закрывает десятку «Богемская рапсодия», которая, несмотря на существенное сокращение количества показов, не теряет свою фанатскую базу. Фильм, идущий в прокате больше месяца, может собрать чуть менее 9 млн рублей — на прошлой неделе выручка составила 23,1 млн, что позволило «Рапсодии» перешагнуть десятизначный барьер. Суммарные сборы картины в России составляют 1,019 млрд рублей.