Токсичный мститель: у Дэдпула появится конкурент

В индустрии кино может появиться новая супергеройская франшиза — серия блокбастеров о Токсичном мстителе. Компания Legendary Pictures приобрела права на выпуск фильмов у создателей персонажа Ллойда Кауфмана и Майкла Херца. Оригинальная лента была выпущена в 1984 году и получила несколько продолжений в виде полнометражных картин и мультсериала. Должности продюсеров проекта останутся за Кауфманом и Херцом. Предполагается, что фильм станет первой крупнобюджетной экранизацией истории этого супергероя.

В оригинальной франшизе неуклюжий уборщик Мелвин Ферд падает в токсичные отходы. Он получат суперсилу и сильно меняется внешне. Осознавая свою мощь, он решает исправить положение в городе Тромавилль и начинает бороться с преступностью при помощи своей швабры.

Фильмы о персонаже отличались своей жестокостью, атмосферой хоррора и наличием юмора. Например, в одной из сцен Токсичный мститель выпустил кишки мэру Тромавилля. Мститель, к слову, является одним из самых известных героев независимого американского кино, символом киностудии Troma.

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Создатели картины за 10 лет до выпуска проекта основали свою кинокомпанию Troma Entertainment, которая прославилась малобюджетными пошлыми сюрреалистичными ужастиками. Это постмодернистское кино, перегруженное клише и не рассчитанное на широкий прокат, является в каком-то смысле культовым для американского кинопроизводства.

Фильмы студии можно назвать порождением и ужасом современной киноиндустрии. Пересечение абсолютно разноплановых жанров подарило миру такие картины, как «Оргия живых мертвецов», «Нацисты-серфингисты должны умереть», «Байкерши в городе зомби», «Дикарка-нимфоманка в аду у динозавров». Одни только названия уже погружают зрителя в специфический мир Troma Entertainment.

«Трома-фильм» стало нарицательным словом в современной теории кино, это важный этап и элемент развития индустрии.

Кровавые ленты с больших количеством обнаженки и шок-контента обладают своей аудиторией. Кевин Костнер, Билли Боб Торнтон и Самюэль Джексон снимались на ранних этапах в картинах кинокомпании Troma. Продукция Troma для американского кинематографа отчасти является тем же, что и фильмы Светланы Басковой (создательница «Зеленого слоника») для российского кино — это выходит за рамки дозволенного в массовом кинематографе и является чем-то большим, чем форма кинопродукции.

Фильмы Troma работают по принципу «окна Овертона» — расширяют рамки возможного в кинематографе. Сначала аудитория испытывала отвращение к происходящему на экране, однако постепенно границы дозволенного расширялись, окно приоткрывалось в мир массового кинематографа. Грубый, жестокий фильм о супергерое со специфическим юмором вышел почти за 30 лет до выпуска «Дэдпула». И правда — еще 10 лет тому назад было сложно представить себе «Дэдпул» как блокбастер и международный хит.

На данный момент об условиях выпуска фильма, его сценарии и режиссере какой-либо информации нет — как и о дате выхода нового «Токсичного мстителя». Скорее всего, перезапущенная франшиза будет биться за аудиторию фильмов о Дэдпуле на рынке массового кино. Вопрос в другом — куда потратят заработанные деньги Ллойд и Кауфман? И является ли партнерство с крупной кинокомпанией финальным аккордом в жизни киностудии Troma Entertainment? Инвестиции, вероятно, предоставят Ллойду и Кауфману возможность продвигать новых независимых режиссеров и развивать традиции независимого кино студии.