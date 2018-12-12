«Быдло»: организаторы встали на защиту звезды «Универа»

В концертном агентстве, занимавшемся организацией спектакля с участием звезды «Универа» Андрея Гайдуляна на Камчатке, подтвердили, что на представлении было много «выпивших» людей, которые мешали актерам и зрителям.

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Ранее стало известно, что во время гастролей на Камчатке Гайдулян обратился к зрителям с гневной речью в конце одного из спектаклей.

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — приводят его слова «Вести.Ru».

Инцидент вскоре стал одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях. По мнению некоторых, сама постановка и актерская игра были весьма слабыми. Другие при этом поддержали актера, назвав поведение зрителей неподобающим.

Прокомментировал скандал среди прочих и директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких:

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете — и в ходе второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось»,

— рассказал Красноносеньких в интервью ИА «Кам 24».

В феврале этого года другой популярный российский актер — Алексей Серебряков, перебравшийся в Канаду — в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что знание, сообразительность, предприимчивость и достоинство не являются для россиян непременными добродетелями, тогда как «национальной идеей является сила, наглость и хамство». Артист также рассказал о своей роли в фильме «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, где главный герой под давлением разных факторов спивается и попадает в тюрьму. По словам Серебрякова, основная причина злоключений героя в том, что он — русский.

Позднее схожее мнение в интервью Дудю выразил актер Михаил Ефремов. Юрий попросил Ефремова пояснить, что он имел в виду, когда в 2013-м говорил, что «наш народ — не ребенок, а мерзкая подростковая гнида».

«Завистливость, крикливость, истеризм, — все, что потом и проявилось в 2014 году», — объяснил артист.

Он уточнил, что считает себя «неотъемлемой частью» этого народа, отметив, что сам обладает этими качествами, но — в отличии от большинства — ему бывает за это стыдно. Также актер заявил, что считает россиян слишком наивными.

«На Руси мне не нравится то, что очень все доверчивые. Я не так уж и много живу, 54 года, на моем веку уже раз пять просто разводили так... Государство, «МММ». Ну это же разводилово, это было понятно с самого начала. Потом были какие-то государственные займы», — сказал он.

Отличился в свое время и актер Дмитрий Дюжев — в ноябре 2017 года во время интервью в программе «Без обид» на латвийском телеканале LTV он посетовал на инцидент в аэропорту, когда пассажиры с билетами эконом-класса отказались пропустить его к стойке, тогда как он, будучи пассажиром бизнес-класса, рассчитывал на приоритетное обслуживание.

Этот случай очень расстроил актера, и он заявил что люди, демонстрирующие подобное отношение, вполне заслуживают «лабуду, туфту и дешевые бездарные сериалы».