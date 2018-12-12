Король монстров: каким будет новый фильм о Годзилле

На официальном ютьюб-канале компании Warner Bros. выложили трейлер нового фильма «Годзилла: Король монстров», рассказывающего о легендарном чудовище. Из ролика следует, что основной сюжетной линией картины будет противостояние четырех древних хищников. В ленте будет показана битва Годзиллы, Мотры, Родана и Кинг Гидоры. Проект станет частью киновселенной, которую перезапускает компания Legendary Pictures. Режиссирует фильм Майкл Догерти.

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Первая картина о Годзилле за авторством этой компании вышла в 2014 году и получила положительные отзывы от зрителей. При бюджете в $160 млн фильм собрал в мировом прокате больше 500 млн. Насколько успешным будет его продолжение — покажет лишь время. При этом уже известна дата премьеры картины в кинотеатрах. Поклонники огромных монстров смогут увидеть новую работу Догерти 30 мая 2019 года.

Примечательно, что режиссер картины о Годзилле уже имеет опыт создания блокбастеров. Кинематографист писал сценарий к фильмам киносаги «Люди Икс», а также режиссировал хоррор «Крампус».

Главные роли в новом фильме о Годзилле исполнили герои известных сериалов: Милли Бобби Браун, сыгравшая в мистическом сериале «Очень странные дела»; Чарльз Дэнс, запомнившийся поклонникам «Игры престолов» как Тайвин Ланнистер, и Томас Миддлдитч — Ричард Хендрикс из «Кремниевой долины». В съемках ленты также участвует один из популярнейших японских актеров Кен Ватанабэ.

Поклонники Браун ранее пошутили в социальных сетях, что картина о монстрах может стать промо нового сезона сериала «Очень странные дела» из-за своей мрачности и драматичности.

Сюжет блокбастера будет строиться вокруг противостояния нескольких мегахищников. Годзилла — вымышленный огромный ящер, питающийся радиацией — широко известен мировому зрителю, в то время как другие персонажи японской вселенной могут быть большинству незнакомы.

Компания Legendary Pictures в преддверии съемок проекта приобрела права на использование других чудовищ в своей вселенной монстров. Например, в новом фильме появится Мотра — гигантская моль, способная потоками воздуха разрушать здания. Появилась она в оригинальной японской вселенной в результате ядерных испытаний. Кроме того, зрители увидят Радона — крылатого динозавра, умеющего стрелять тепловым лучом и создавать сверхзвуковые разрушительные волны.

Предположительно, эти три монстра сразятся с одним из самых мощных чудищ Вселенной — Кингом Гидорой, золотым трехглавым драконом, способным летать в космос. Он пожирает все живое для перемещений между планетами и обладает невероятной способностью в регенерации. В японской вселенной этот монстр имел способность контролировать человеческий разум, управлять молниями и разрушать города с помощью гравитационных лучей.

Новый блокбастер о Годзилле может оказаться успешным стартовым трамплином для грядущих фильмов о других монстрах японской саги. Кинокартина с хорошим кастом способна заинтересовать широкого зрителя в США, принесшего создателям первой ленты серии около $200 млн.

Добавим, что ранее был анонсирован еще один фильм франшизы — в нем встретятся Годзилла и Кинг Конг. Выйдет он, как ожидается, в 2020 году.